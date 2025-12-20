Gisele Bündchen se casa en secreto con el entrenador de jiu-jitsu Joaquim Valente 10 meses después de tener su tercer hijo

Puede decirse, sin temor a equivocarse, que 2025 ha sido un grandísimo año para Gisele Bündchen (45 años). La modelo brasileña se ha casado de nuevo.

En un giro tan discreto como inesperado, la top model ha pasado por el altar con Joaquim Valente (38), el modelo e instructor de artes marciales brasileño con el que mantiene una relación sentimental desde hace meses.

La ceremonia, tal y como adelantó el portal Page Six y han confirmado posteriormente People y TMZ, se ha celebrado en la más estricta intimidad y lejos de los focos, fiel al estilo de vida bajo perfil que la supermodelo adoptó tras su divorcio del exjugador de fútbol profesional Tom Brady (48).

Joaquim Valente, novio de Gisele Bündchen, en una imagen de redes sociales.

'Sí, quiero' frente al mar

Según ha deslizado la prensa estadounidense, la pareja obtuvo la licencia matrimonial hace apenas unos días. Fue el pasado 1 de diciembre cuando se emitió la documentación. Dos días después se dieron el 'sí, quiero' en la residencia frente al mar que comparten en Florida.

Al enlace, en entorno natural, solo ha asistido un reducido grupo de familiares y amigos muy cercanos. Los únicos testigos han sido las personas más allegadas a su círculo.

Gisele, acostumbrada desde la adolescencia a los flashes de las cámaras, no ha querido ni posados oficiales ni exclusiva pactada - al menos, que se sepa hasta la fecha- con ningún medio de comunicación.

Lo cierto es que la discreción ha marcado su vida desde que se separó del padre de sus dos hijos mayores, Vivian Lake y Benjamin Rein. Gisele Bündchen y Tom Brady tomaron caminos separados en octubre de 2022, después de 13 años de vida en común. Su divorcio se finalizó el 28 de octubre de ese año.

Joaquim Valente, experto en artes marciales

"Es duro porque te imaginabas que tu vida iba a ser de una determinada manera e hiciste todo lo que pudiste. De niña creía en los cuentos de hadas", confesaría más tarde la brasileña.

Pese a tan dolorosa ruptura, la vida le tenía deparada una grata sorpresa. En marzo de 2024 se confirmó que mantenía una relación sentimental con Joaquim Valente, un brasileño como ella que trabaja como entrenador de jiu-jitsu y es dueño de una academia en la que la propia modelo ha sido estudiante.

La relación entre Bündchen y Valente nació a partir de su vínculo profesional. Él lidera, junto a sus hermanos Pedro y Gui, una academia de artes marciales que lleva por nombre Valente Brothers.

Entre la clientela del negocio figuran personalidades tan destacadas en la sociedad norteamericana como Ivanka Trump (44), hija del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump (79).

Padres de un hijo

Su actual pareja comenzó siendo su instructor. Y poco a poco se convirtió en su mayor apoyo personal. Tanto, que no han dudado en formar una familia. El pasado mes de febrero, la modelo se convertía en madre por tercera vez.

Se trata de su primer hijo en común con el empresario y deportista con el que mantiene una discreta relación desde hace dos años y medio.

Fuentes del entorno de la modelo señalan que Gisele está viviendo esta nueva etapa como una "segunda oportunidad" sentimental, más madura y menos expuesta que su historia con la estrella de la NFL.

Para Joaquim Valente, el matrimonio con la top model supone también un salto a la primera línea mediática. A día de hoy, ambos tienen el objetivo en común de proteger su vida privada. Por eso han evitado a toda costa aparecer juntos en público.

Gisel Bündchen en un evento en Río de Janeiro.

El pasado mes de mayo, con motivo del Día de la Madre, Gisele compartía una reflexión sobre el momento que atraviesa. "He estado tranquila por aquí, pero muy ocupada viviendo la vida. A veces, los momentos más hermosos no se comparten, simplemente se viven", decía.

"Últimamente, he estado abrazando los ritmos más lentos, las conexiones reales, la belleza en las lecciones que vienen con estar presente. Hoy, en el día de la madre, extraño especialmente a mi mamá, pero mi corazón está lleno", destacaba en su cuenta de Instagram. "Ser madre ha sido mi mayor regalo, un viaje que me enseña, me transforma y me llena de gratitud cada día".



La primera vez que fueron fotografiados juntos fue en noviembre de 2022, durante un viaje a Costa Rica al que también fueron los hijos mayores de Gisele. La revista People confirmó que empezaron su idilio en junio de 2023, apenas unos meses después de la disolución del matrimonio de la modelo y Tom Brady.

De momento, ninguno de ellos ha compartido imágenes del enlace en las redes sociales, donde la top es muy selectiva con lo que muestra.

En el universo de la crónica social internacional ya se habla de la boda como una de las uniones más sorprendentes del año: la de la top brasileña que, después de conquistar las pasarelas del mundo, ha decidido buscar la felicidad lejos de los flashes... y cerca del tatami.