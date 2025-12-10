Ingeniera, Máster en Harvard y afincada en Nueva York: así es Ana Corina Sosa, la discreta hija de María Corina Machado

Dentro de tan solo unas horas, Oslo ha acogido la gala de los Premios Nobel. Este miércoles, 10 de diciembre, la capital de Noruega ha sido sede, un año más, de la ceremonia de entrega de los galardones que llevan su nombre y en la que la política venezolana María Corina Machado (58 años) recibirá el Nobel de la Paz.

La opositora, que vive en la clandestinidad desde el año 2024, tras las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro (63) se alzó con la victoria pese a las acusaciones de fraude, confirmó su presencia en la ciudad el pasado 6 de diciembre, aclarando que no pensaba participar en la gala.

El Instituto Nobel ha confirmado en un comunicado que la líder opositora María Corina Machado "se encuentra bien" y estará en la ciudad. Sin embargo, no asistirá a la cita. "No podré llegar a tiempo para la ceremonia, pero estaré en Oslo, estoy de camino", ha comunicado la propia Maria Corina.

Ha sido su hija, Ana Corina Sosa Machado (33), quien ha recogido el galardón en su nombre, visiblemente emocionada. La joven es una de los tres hijos que tuvo la activista de su matrimonio con Ricardo Sosa Branger, del que se separó en 2001 tras 11 años de relación.

Muy unida a su madre

Ana Corina, afincada en Nueva York, (Estados Unidos), aseguró recientemente al diario ABC que le daría "mucha tristeza" ser ella la encargada recoger el reconocimiento en su lugar. Algo que ya ha hecho en otras ocasiones.

En nombre de su madre ha recogido premios como el Sajarov 2024, el premio Héroes de la Democracia 2025 y la Medalla de Oro de la Americas Society 2025.

Y es que la joven no solo comparte con su madre su segundo nombre. Ambas también tienen en común la carrera (ambas son ingenieras) y el deseo en común de ver a Venezuela libre y en democracia.

Nacida en Caracas en 1991, Ana Corina vive actualmente en Nueva York, adonde se trasladó en el año 2012 por motivos de seguridad debido a las amenazas constantes contra su familia.​

Ana Corina Sosa, este miércoles, en Oslo. EFE

Ingeniera y diseñadora

A día de hoy trabaja en Celonis, una importante empresa tecnológica multinacional con sede en Nueva York y Múnich, líder en software de minería de procesos (process intelligence).​ Su cargo en la compañía, tal y como destaca en su perfil de LinkedIN, es Jefa de Gabinete.

Estudió sus primeros años de ingeniería en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, y se graduó en Ingeniería por la Universidad de Michigan. Cuenta, además, con un Máster (MBA) en Harvard Business School.​

Ana Corina no es la única de los hijos de Corina Machado que residen fuera de su país natal. Sus hermanos, Ricardo Sosa Machado (32) y Henrique (30) también se han establecido en el extranjero. El primero, en Estados Unidos; el segundo, en Colombia.

Ana Corina Sosa, hija de Corina Machado, junto a la princesa Mette-Marit de Noruega. EFE

Su emocionado discurso

Este miércoles, Ana Corina, con la emoción a flor de piel y conteniendo las lágrimas, se ha convertido en la representante de la familia en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

Allí se ha dejado ver, risueña, junto a la princesa Mette-Marit de Noruega (52), el príncipe Haakon (52) su hija, Ingrid Alexandra (21), y los reyes Harald (88) y Sonia (88).

El primero en arrancar el discurso ha sido el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes. Este ha comenzado destacando que, tras las elecciones de 2024, en las que triunfó Edmundo González, "más de 200 menores fueron detenidos". Entonces, el presidente electo de Venezuela ha recibido un largo aplauso en el interior del Ayuntamiento de Oslo, donde ha tenido lugar el acto.

Agradecida, Ana Corina ha agradecido el reconocimiento y ha recordado que la lucha de su madre es "la lucha de todo un pueblo en pro de la verdad".

Y ha recordado: "Estoy aquí en nombre de mi madre, que ha unido a millones de venezolanos... Aunque no ha podido estar aquí, mi madre nunca incumple una promesa. Así que dentro de poco podremos abrazarla después de 16 meses".

Corina Parisca, madre de María Corina Machado, en la ceremonia de entrega de los Premios Nobel 2025, en el Ayuntamiento de Oslo. EFE

"Espero ese momento para abrazarla tras dos años. Pienso en las otras hijas e hijos que no pueden vr a sus madres hoy. Esto es lo que la mueve... Ella quiere vivir en una Venezuela libre y nunca se va a rendir", añadía.

Si alguien escuchaba con atención sus palabras ha sido su abuela, Corina Parisca, -madre de María Corina Machado-, que ha asistido a la gala acompañada de su hija Clara Machado Parisca.

La gala, prevista entre la 13:00 y las 14:30 horas, tendrá un marcado sello venezolano. La jornada ha contado con las actuaciones del cantautor venezolano Danny Ocean, y la pianista venezolana Gabriel Montero, radicada en Barcelona; así como otro artista noruego.

Su madre, en la clandestinidad

Aunque mucho más discreta, Ana Corina parece ser la digna sucesora de la causa de su madre, que actualmente vive en la clandestinidad en Venezuela. Antes de pasar a una vida oculta para proteger su libertad, su residencia oficial estaba radicada en Caracas.

Desde principios de 2024, y especialmente tras las elecciones de julio de ese año, se encuentra resguardada en un lugar secreto dentro del país para evitar ser detenida por el régimen de Maduro.

En relación a su condición, el responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim, ha destacado que desde la institución no pueden proporcionar ningún detalle sobre su viaje a la capital europea de Machado por razones de seguridad. El secretismo es máximo para preservar su protección.

Esto explica también que su hija sea cauta con lo que publica en sus redes sociales, donde se autodefine, simplemente, como "venezolana". Y donde la siguen poco más de 67,400 seguidores. Una cantidad insignificante en comparación con los 8,7 millones de usuariosque siguen a su madre en Instagram.

"Orgullosa" de la lucha de Corina Machado

En el perfil de Ana Corina, creado en octubre de 2019, apenas se suma un total 31 post. No por ser pocos resultan menos relevantes.

El más reciente, fechado el pasado 12 de noviembre, tuvo la oportunidad de entrevistar a su madre durante la conferencia anual de Celonis, donde trabaja actualmente, un encuentro que "reúne a más de 4.000 líderes empresariales de todas partes del mundo". Allí se habló "de cómo la tecnología y los datos ayudaron a movilizar a la gente, amplificar la verdad y defender la libertad y la democracia en Venezuela".

Por una vez, unió su vida profesional "con nuestra lucha por liberar a Venezuela y llevar ese mensaje al escenario global". Algo que ha vuelto a hacer en la gala de los Nobel, donde ha encarnado, una vez más, el principal motor que mueve a su progenitora: "No hay límite de tiempo cuando lo que está en juego es la vida, el futuro de nuestros hijos y el destino de toda una nación".

"Me siento más orgullosa que nunca de ser venezolana, de tu lucha, y de la resistencia de millones que, dentro y fuera del país, decidimos ser libres", recordó el pasado 29 de julio, tras la controvertida elección presidencial en Venezuela.