El hijo de Cindy Crawford habla de su adicción al alcohol y sus ataques de pánico: "Me han recetado 20 medicamentos"

Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, ha revelado la larga lista de medicamentos que toma para paliar sus problemas de ansiedad.

Reconocer públicamente que se padece un problema de salud mental no es tarea sencilla. Requiere de valentía y de un verdadero ejercicio de sinceridad. Es lo que ha hecho Presley Gerber (26 años) en sus redes sociales.

El hijo de Cindy Crawford (59) y Rande Gerber (63), ha compartido un vídeo en Instagram en el que habla de asuntos como los problemas de ansiedad que arrastra desde hace años o su adicción al alcohol.

"Siento que la honestidad es la mejor política", empieza diciendo el modelo. Actualmente toma varios medicamentos antidepresivos, como buprenorfina, Xanax y Valium, para controlar sus "ataques de pánico".

"He sufrido muchas pérdidas"

El joven ha revelado que toma Xanax "cuando los ataques de pánico son muy, muy fuertes" y Valium "un poco en la mañana". En su caso, "las dosis varían según el momento en el que me encuentro. Las benzodiacepinas se ajustan al alza o a la baja dependiendo de lo que ocurra en mi vida".

"No sé si es un poco o mucho, quién sabe a esta altura", reconoce, sin ocultar sentirse confundido ante la cantidad de medicamentos que ingiere para paliar su condición.

“Mis niveles de benzodiacepinas han fluctuado según lo que ha estado sucediendo en mi vida”, narra Presley. “Desafortunadamente, últimamente he sufrido muchas pérdidas de diversas formas recientemente. Eso no es una excusa, pero sí la razón por la que estoy donde estoy ahora”.

Presley Gerber ha reconocido en las redes sociales que padece problemas de salud mental. GTRES

"Da un poco de miedo"

Presley ha manifestado su preocupación sobre el número de medicamentos y las diferentes opiniones que ha recibido de los especialistas sobre su tratamiento: "Los médicos dicen muchas cosas diferentes, así que da un poco de miedo, pero espero que entre mi investigación y la suya… y Dios, podamos resolver esto”.

“Me gustaría que los médicos me dijeran: 'Toma esto tres veces al día'. Pero todos los psiquiatras que he tenido -y he tenido 15- me han recetado 20 medicamentos. Me dicen: 'Toma 20 medicamentos y tómate esto si te sientes así...' y yo les digo: 'No, no me deis tanta libertad'. Necesito que me orienten”, ha destacado.

Emocionado, Presley Gerber no ha ocultado sus temores e inquietudes ante el momento que atraviesa: "Lo que me asusta son las cosas que uno debe tomar… si no las tomas, algo malo sucede. Y existe un espectro en cuanto a la intensidad de la abstinencia de ciertos medicamentos”.

Cindy Crawford, con su marido, Rande Gerber, y sus hijos Presley y Kaia. GTRES

Problemas con el alcohol

Presley Gerber admite también haber tenido problemas de adicción al alcohol. A día de hoy está sobrio: "La última vez que bebí fue en mi cumpleaños. Desde entonces no he tomado nada... el alcohol ya no me sirve".

Cabe recordar que, en 2019, el joven fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y llevado al calabozo. Sobre este asunto, el estadounidense ha aclarado que procura mantener un estilo de vida saludable y alejado de los malos hábitos.

Por último, espera que su vídeo "llegue a la gente de muchas maneras". Su intención es poder ayudar a quien pueda encontrarse en una situación similar: "Así que sientes que no estás solo, porque así me siento la mayor parte del tiempo y tengo la sensación de que si cuento todo esto, mucha gente al menos sabrá que hay alguien más pasando por lo mismo".

"Espero encontrar una comunidad de personas que tengan una buena influencia en mí. Con suerte encontraré gente dispuesta a ayudar o conoceré a alguien que pueda ayudar", añade. "En Hollywood hay muchas personas a las que quiero mucho, pero por ahora intento no estar demasiado cerca de ellas".

Una de las personas que muestra su apoyo a su publicación es su madre, Cindy Crawford, quien le recuerda: “Presley, te queremos y no estás solo”.