Thomas, el padre de Meghan Markle, pierde una pierna tras una cirugía de amputación: "Era cuestión de vida o muerte"

Thomas Markle (81 años), el padre de Meghan Markle (44), atraviesa un complicado momento de salud. El pasado martes, 2 de diciembre, fue trasladado a un hospital de Filipinas, ingresando en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras encontrarse indispuesto. Ahora se ha conocido que la situación ha ido a peor.

El padre de la duquesa de Sussex ha perdido una pierna tras someterse a una cirugía de amputación para salvar su vida. Una intervención de tres horas de duración que tuvo lugar el pasado miércoles, día 3, según informa el Daily Mail.

Le han amputado el pie izquierdo y la parte inferior de la pierna después de que un coágulo de sangre cortara la circulación y la extremidad se pusiera negra, explica el medio británico tras ponerse en contacto con Thomas Jr., medio hermano de Meghan Markle.

Thomas Markle en una imagen de archivo. Gtres

"Mi padre está siendo muy valiente. Su pie se puso azul y luego negro. Pasó muy rápido. Lo llevé a un hospital local, le hicieron unas tomografías y una ecografía y dijeron que había que amputarle la pierna", ha explicado Thomas Jr. "No había otra opción. Me dijeron que tenían que amputarle la pierna y que era cuestión de vida o muerte".

El padre de Meghan fue trasladado en ambulancia al hospital más grande de Cebú, en Filipinas, la ciudad a la que se mudó a principios de este año en un intento de crear una "nueva vida" lejos de lo que él llamó el "dolor constante" de su distanciamiento de la protagonista de Suits.

"Me mudé al otro lado del mundo con la esperanza de tener una vida más tranquila", explicó al Daily Mail tras su mudanza el pasado enero.

Thomas Markle permanece ingresado en la UCI y deberá someterse a una nueva intervención. Según el citado medio británico, se enfrentará a otra cirugía para eliminar un coágulo de sangre en su muslo izquierdo.

Meghan Markle con su padre, Thomas, en una imagen de archivo. Redes sociales

Aunque su situación es estable, los médicos están "preocupados", tal y como ha informado su hijo, Thomas.

"Uno de sus médicos dijo que los próximos dos o tres días son críticos. Le amputaron la pierna izquierda por debajo de la rodilla. Les preocupaba que se produjera una infección, como sepsis o gangrena. La piel estaba negra y moribunda. No se dio ninguna opción", ha dicho, preocupado, Thomas Jr.

"La respuesta era 'tenemos que operar ahora y amputarle la pierna o podría morir'. Fue una situación que puso en peligro su vida", ha insistido.

En los últimos años, Thomas Markle ha estado aquejado de diferentes problemas de salud. En 2022, sufrió un derrame cerebral y perdió el habla de manera temporal.

Thomas Markle con su hija, en una fotografía antigua.

Años atrás, en la víspera de la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry (41), también sufrió dos infartos.

Thomas, incluso, no conoce al duque de Sussex. Tampoco a sus nietos, Archie (6) y Lilibeth (4), pues lleva años distanciado de su hija Meghan.