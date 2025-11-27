Donald Trump y Melania celebran Acción de Gracias en Mar-a-Lago: viaje de seis días, sin agenda y un curioso detalle

El cuarto jueves de noviembre se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, la mayor fiesta familiar del año. Es un festivo federal, por lo que el propio Donald Trump (79 años) podrá tomarse cierto descanso.

Así, el pasado martes, día 25, tras el tradicional indulto del pavo celebrado en el jardín de rosas de la Casa Blanca, el presidente y su mujer, Melania (55), pusieron rumbo a Palm Beach, el pueblo de Florida donde se encuentra su casa Mar-a-Lago. Allí, como manda la tradición, celebrarán Thanksgiving.

Viajaron en el Air Force One junto al director de comunicaciones, Steven Cheung, y el fiscal general adjunto, Todd Blanche, aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach a las 20:22 horas.

Donald Trump y Melania en el indulto del pavo en la Casa Blanca. Gtres

Para Donald Trump su complejo en Palm Beach se ha convertido en su destino habitual durante las vacaciones de Acción de Gracias. Incluso antes de ser presidente, prefería pasar Thanksgiving allí junto a su familia en lugar de viajar a sus otras propiedades.

Esta travesía, no obstante, tiene un curioso detalle. Desde que Trump inició su segundo mandato, Melania no había viajado con él a Palm Beach. El presidente sí lo ha hecho en varias ocasiones, pero en ninguna de ellas acompañado de su mujer.

Según informan medios locales, es el decimoquinto viaje del presidente a Mar-a-Lago en su segundo mandato, que comenzó el pasado 20 de enero.

Es su destino predilecto. Y también lo es para su mujer. Entre todo el imperio inmobiliario que posee Trump, este lujoso complejo es el favorito de la exmodelo.

Donald Trump y Melania a punto de abandonar la Casa Blanca. Gtres

El mandatario la adquirió en 1985 por 10 millones de dólares y lo convirtió en su lugar de residencia hasta 1995, cuando se convirtió en The Mar-a-Lago Club.

Aunque pasó un largo período sin vivir allí, el magnate invirtió millones de dólares en restaurar y mejorar esta propiedad, considerada como la 'joya de Palm Beach'.

La organización del exmandatario desembolsó una alta suma de dinero para ofrecer una experiencia de lujo, relajación, gastronomía, entretenimiento y recreación, que hacen de este complejo uno de los clubes privados más lujosos. En 2008, de hecho, recibió un premio otorgado a los principales hoteles del mundo.

Valorada en 490 millones de dólares, según Forbes, cuenta con una enorme piscina, un salón de belleza, un spa, seis pistas de tenis, un campo de golf, gimnasio y varios restaurantes con cartas europeas y dos tiendas.

Parte del complejo Mar-a-Lago. The Trump Organization

El club también incluye ocho lujosas cabañas junto al mar, bañera de hidromasaje y playa privada. En cuanto a su decoración, este complejo destaca por combinar a la perfección el diseño europeo con elementos de lujo, hechos en oro y cristal. De ahí que se defina como un espacio "atemporal que trasciende al nuevo milenio".

Aunque casi toda la parcela funciona como club, una parte de la propiedad quedó reservada para uso personal de la familia de Donald Trump.

Por la combinación de sus elementos y estilo, la residencia principal recuerda a las villas del Mediterráneo. Una esencia que sigue manteniendo a pesar de las múltiples reformas hechas por el presidente.

Este viaje, por el Día de Acción de Gracias, tendrá una duración de seis días, con la mayoría de las jornadas de eventos públicos.

La escapada incluye una visita a los miembros del servicio en Acción de Gracias, pero por lo demás es una agenda vacía que Donald Trump podrá llenar con salidas de golf en su club cercano siguiendo el patrón de anteriores viajes a Palm Beach.

Respecto a la agenda de Melania, se conocen menos detalles. La primera dama siempre ha sido discreta con su vida privada.