Preocupación por Brigitte Bardot: la actriz, ingresada por segunda vez en el último mes

Preocupación máxima por Brigitte Bardot (91 años). La reconocida actriz ha vuelto a ser hospitalizada en Tolón, una localidad ubicada al sureste de España. Se trata de su segundo ingreso en cuestión de un mes.

Bardot, de acuerdo a lo publicado en medios regionales como Var Martin, lleva varios días en el hospital Saint-Jean de Tolón. Por el momento, no se han desvelado los motivos del ingreso así como el tiempo exacto que lleva en la institución sanitaria.

El pasado octubre, la actriz ya había sido hospitalizada unos días en Tolón para someterse a una "cirugía menor" y después regresó a su domicilio de Saint-Tropez, donde, según varias fuentes cercanas a la activista animalista, "se encontraba descansando y recuperándose lentamente".

La actriz Brigitte Bardot. EFE

La Fundación Brigitte Bardot confirmó entonces a ICI Provence que la cirugía había salido "muy bien". En aquel momento, la célebre actriz y activista incluso tuvo que romper su silencio habitual y desmentir en sus redes sociales los rumores que circularon sobre su fallecimiento.

"Estoy bien", escribió la actriz, "y no sé qué idiota empezó esta 'noticia falsa' sobre mi fallecimiento (...) no tengo intención de despedirme". Desde entonces, no ha vuelto a emitir ninguna declaración pública.

No es este el único bache de salud que la actriz atraviesa en los últimos años. En enero de 2023, Bardot tuvo que ser hospitalizada a causa de una insuficiencia respiratoria.

A raíz de su delicado estado de salud, las apariciones de Brigitte en los medios de comunicación han sido cada vez menores. Apenas se conocen noticias de ella.

El pasado mes de septiembre, presentó un libro escrito a mano, Mon BBcédaire, que su editorial Fayard presenta como "una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia".

Brigitte Bardot, con Jaques Charrier, su segundo marido, en 1959. Gtres

Alejada de los focos, la estrella del cine permanece arropada por Bernard d'Ormale, con quien se casó en el año 1992. Previamente, ya había contraído matrimonio con Roger Vadim, Gunter Sachs y Jacques Charrier. Este último, de hecho, es el padre de su único hijo, Nicolas-Jacques.

La relación de Brigitte Bardot con su vástago, cabe recalcar, ha estado marcada por diferencias irreconciliables desde su infancia.

Bardot ha confesado en varias ocasiones que la maternidad no fue una experiencia plena para ella, lo que generó controversia pero también abrió debates sobre las expectativas impuestas a las mujeres.

Brigitte Bardot, también conocida por sus siglas BB abandonó el cine en los años 70 para dedicarse a defender los derechos de los animales y desde entonces vive entre su famosa residencia de La Madrague en Saint-Tropez y una segunda casa escondida en la vegetación, La Garrigue, que alberga animales y una capilla privada.

Brigitte Bardot mostrando un cartel de una de sus campañas de activismo. Gtres

Desde 1986 se encuentra al frente de la Fundación Brigitte Bardot, que rescata animales y hace campañas contra el abandono, la caza con jaurías, el maltrato y las granjas de pieles.

Si bien no suele presentarse en los actos que organiza dicha institución, lo cierto es que sigue cada paso y concede pocas entrevistas. La mayoría, de hecho, son desde su refugio.