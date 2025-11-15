La mansión de 6.000 metros que se está construyendo Thibaut Courtois en Madrid se salva de un incendio: las fotos

Thibaut Courtois se está construyendo una casa en una finca de 15.000 metros cuadrados en Madrid. Montaje de EL ESPAÑOL.

Thibaut Courtois (33 años) lleva meses construyéndose una casa de dimensiones faraónicas en Madrid. Se trata de una vivienda de 6.000 metros cuadrados, ubicados en una finca de 15.000 metros cuadrados en una exclusiva urbanización de Boadilla del Monte, a las afueras de Madrid.

Según adelanta EL ESPAÑOL en imágenes exclusivas, el avance de las obras marcha a pasos tan agigantados como la propia residencia. Esta tendrá una superficie similar a la de un centro comercial.

Por suerte, la mansión se ha salvado de un incendio. En las fotos de este diario se aprecian las consecuencias del fuego que tuvo lugar recientemente en los alrededores de los terrenos.

Thibaut Courtois lleva meses construyendo una casa en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. EL ESPAÑOL.

Fuego en la finca vecina

Hace un par de semanas, la mansión del portero del Real Madrid corrió peligro. Una zona de árboles próxima al perímetro de la parcela donde se está levantando su próximo hogar ha quedado completamente abrasada.

Tal y como se aprecia en las fotografías de este medio, las llamas llegaron muy cerca del muro de placas metálicas que delimitan su propiedad.

Afortunadamente, el fuego no llegó a propagarse tanto como para invadir o perjudicar en modo alguno la construcción. Pero la cerca de metal que aísla y protege la propiedad sufrió algunos daños por la quema.

La valla perimetral de la casa de Thibaut Courtois sufrió algunos daños por el incendio en la finca colindante. EL ESPAÑOL.

Arbustos calcinados

Las cámaras de EL ESPAÑOL han podido recoger cómo ha quedado la cerca tras el incendio en la finca colindante.

La tapia perimetral de la casa de Thibaut Courtois, en la que se han instalado numerosas cámaras de seguridad, muestra algunos desperfectos. Como, por ejemplo, la carbonización en la superficie por culpa de las altas temperaturas.

En cualquier caso, se trata de un deterioro mínimo. Solo un detalle en comparación con el estado actual de los arbustos y especies vegetales en el solar aledaño a la finca. Muchas de ellas han resultado calcinadas.

Hace un par de semanas, los terrenos próximos a la finca de Thibaut Courtois sufrieron un incendio. EL ESPAÑOL.

Una obra titánica

En esta ocasión, la fortuna ha querido que la próxima casa de Thibaut Courtois haya corrido la mejor de las suertes. Se ha librado de un siniestro que pudo haber tenido consecuencias peores, y que ahora queda en una simple anécdota.

Las obras, pues, siguen su curso sin más sobresaltos. Entre las excentricidades que el deportista está preparando para su casa, y que EL ESPAÑOL publica en exclusiva, cabe destacar una de lo más llamativa.

En una de las paredes de la fachada principal aparecen unas inscripciones gigantes esculpidas sobre un muro de piedra. Se trata de las letras "T", de Thibaut, y una "M", que es el nombre de su mujer, la modelo israelí Mishel Gerzig (28).

Una vez que finalicen las obras, Thibaut Courtois pretende instalarse esta casa con su mujer, Mishel Gerzig. EL ESPAÑOL.

Iniciales y un "1" en gran formato

Además de las letras "TM" en formato XXL, la inscripción de la fachada también luce un número 1 grabado sobre la superficie pétrea.

El francés, portero del Real Madrid desde el año 2018, lleva el número 1. Cabe recordar que, a lo largo de su carrera en el club, ha vestido otros dorsales, como el 25 y el 13.

Con esta particularidad, Courtois hace un guiño a su carrera deportiva, y de manera especial a su paso por el equipo merengue.

El francés lleva ya ocho años en España, y se siente a gusto dentro de nuestras fronteras. Dentro de poco estrenará su valiosa casa, valorada en más de 6 millones de euros, que comparte con su esposa, Mishel Gerzig.

Grande como un centro comercial

A las afueras de la capital, el matrimonio ha encontrado su refugio ideal: una impresionante vivienda de diseño contemporáneo que bien podría albergar en su interior un complejo comercial.

La finca es tan grande que ocupa la misma superficie que la zona comercial del centro Zielo Shopping, en Pozuelo de Alarcón, a las afueras de la capital.

En lo que respecta a la casa, su tamaño casi alcanza lo que ocupan la megatienda de Zara de la Plaza de España, en Madrid. Esta, con sus 7.700 metros cuadrados, es la más grande del territorio nacional.



Thibaut Courtois y su esposa, Mishel Gerzig, en un acto celebrado en Madrid, el pasado mes de octubre. GTRES

Será vecino de Las Lomas

Una vez que finalicen las obras Thibaut Courtois y Mishel Gerzig se instalarán en la vivienda con su hija, una niña llamada Ellie, nacida el 30 de marzo de 2024. La pareja anunció su nacimiento a través de redes sociales en abril de 2024.

El portero tiene otros dos hijos: Adriana y Nicolás, fruto de su relación anterior con Marta Domínguez.

Fue en 2024 cuando el jugador de fútbol decidió comprarse esta nueva propiedad, en la urbanización de Las Lomas de Boadilla del Monte.

Las obras de la casa de Thibaut Courtois en Boadilla del Monte, en Madrid, avanzan a buen ritmo. EL ESPAÑOL.

Courtois compró la casa de Miguel Bosé

Un año antes de su adquisición, en marzo de 2023, Courtois compró la mansión que un día perteneció a Miguel Bosé en Somosaguas. La casa, valorada en 6 millones de euros, se encuentra cerca del antiguo hogar de los Dominguín Bosé.

La vivienda, con una superficie de 1.000 metros cuadrados y en una parcela de más de 2.500 metros cuadrados, no llegó a convencer de todo al jugador.

Courtois nunca llegó a mudarse a la casa del cantante. Y se decidió finalmente por edificar una mansión completamente nueva en uno de los municipios de mayor renta per cápita del país. Una que cuenta con varias plantas, piscina, gimnasio privado, spa y sala de cine. Y que, tras salvarse de la quema, estrenarán dentro de muy poco.