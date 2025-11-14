La antigua casa victoriana de Kate Moss, en una exclusiva zona residencial de Londres, se vende por 6,8 millones de euros

La antigua casa victoriana de Kate Moss en Londres está a la venta en una exclusiva agencia del Reino Unido. Montaje de EL ESPAÑOL.

La antigua casa de Kate Moss (50 años), en uno de los barrios más exclusivos de Londres, ha regresado al mercado inmobiliario. Trece años después de que la modelo vendiera la que fue su casa durante una década, el inmueble ha salido a la venta por 5.950.000 de libras (unos 6,8 millones de euros).

Kate Moss adquirió la vivienda en 2002 por 1,75 millones de libras (casi 2 millones de euros al cambio actual). La mantuvo durante 10 años, hasta venderla en 2012 por 6,8 millones de libras (7,7 millones de euros) a sus actuales propietarios. Aquella operación le reportó un beneficio de más de 5 millones de libras (5,7 millones de euros).

Ahora, la propiedad busca nuevos propietarios y promete convertirse en uno de los inmuebles más deseados de la zona. La agencia Arlington Residential, especializada en casas de alto nivel, es la encargada de comercializarla y dar con unos nuevos dueños.

6 dormitorios y 4 baños

La que fuera residencia de la modelo más icónica de los años 90 data del siglo XIX. Es de estilo victoriano y cuenta con 440 metros cuadrados construidos.



La propiedad, "ideal para familias", según destaca el anuncio de la agencia, cuenta con un precioso jardín privado amurallado, lo que aporta gran privacidad a esta zona al aire libre y la mantiene al margen de las miradas indiscretas.



Dispone, además, de 6 dormitorios, 4 baños, cocina abierta al comedor y un elegante salón en la planta baja con acceso a una terraza que abarca todo el ancho de la casa".

Kate Moss vivió en esta casa, en el exclusivo barrio de St. John’s Wood, en Londres, desde 2002 hasta que la puso a la venta, en 2012. Arlington Residential. Gimnasio en la planta baja La casa mantiene muchos de elementos originales de su época de construcción, como techos altos, ventanas y suelos de madera tradicionales, además de molduras decorativas que resaltan su carácter victoriano. Otros aspectos destacados son aquellos que le aportan un aire más actual a la residencia: paredes blancas que dan una sensación de frescura y luminosidad, muebles contemporáneos y amplias habitaciones donde Kate Moss solía recibir a amigos y familiares cuando era vecina de este lujoso barrio. La planta baja, de estilo moderno, "fue añadida en los últimos años, creando un área de cocina y salón familiar que conecta directamente con el jardín". Kate Moss vendió esta casa de estilo victoriano hace 13 años. Arlington Residential. Zona residencial Este espacio, de diseño más contemporáneo, cuenta con gimnasio y "permite disfrutar de una experiencia de vivienda interior-exterior única en el centro de Londres", dicen sus vendedores. Ubicada en el codiciado barrio de St. John’s Wood, en la capital británica, esta impresionante villa ya ha atraído la atención de los amantes de la arquitectura y algunos inversores. No es para menos. St. John's Wood se caracteriza por ser una zona residencial tranquila y de alta calidad de vida. La mayoría de sus vecinos son familias acomodadas, profesionales y algunas celebrities. Kate Moss compró esta casa de estilo victoriano en el año 2002 por 1,7 millones de libras. Arlington Residential. Casa tipo "villa" No en vano fue uno de los primeros suburbios de la ciudad en desarrollarse con casas tipo "villa" de baja densidad en lugar de las típicas casas adosadas londinenses. A día de hoy se mantienen muchas viviendas elegantes rodeadas de jardines y espacios verdes, como el campo de recreación de Paddington. Uno de los valores añadidos de la vivienda radica en su emplazamiento. La propiedad está situada a poca distancia de la American School en Londres (ASL).

La vivienda, construida en el siglo XIX, cuenta con seis habitaciones y cuatro cuartos de baño. Arlington Residential.

Cerca de Abbey Road

La zona alberga comercios, restaurantes y está próxima a las estaciones de metro de Maida Vale y St John's Wood.

Para hacerse una idea del valor de este barrio londinense bien cabe destacar que este se halla muy cerca de los míticos

Abbey Road Studios y el famoso paso de cebra de The Beatles.

Incluso la antigua casa de Paul McCartney (83), vinculada a la historia de la banda, está en St. John's Wood.

Fachada oculta

Otros lugares de interés del distrito son: el Lord's Cricket Ground, el campo de cricket más famoso del mundo; el parque de Regent's Park; y St. John's Wood High Street, conocida por sus boutiques, cafeterías y su ambiente selecto.​

Con fachada de estuco y orientado al suroeste, la casa está casi oculta desde la calle. Se distingue por su privacidad y elegancia clásica.

Kate Moss vive actualmente en Cotswolds, el corazón de la campiña inglesa. Arlington Residential.

Si alguien siente curiosidad por saber dónde vive actualmente Kate Moss debe saber que hace tiempo abandonó el ruido de la capital.

A día de hoy reside en la región de los Cotswolds, una de las zonas rurales más exclusivas y bucólicas de Inglaterra, donde también tienen casa los Beckham, y los actores Elizabeth Hurley (60), Hugh Grant (65), Kate Winslet (50).