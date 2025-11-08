La vida de Macaulay Culkin, 35 años después de 'Solo en casa': dos hijos con la actriz Brenda Song y sin relación con su padre

No hay Navidad sin anuncios emotivos. Tampoco sin Solo en casa, la película que cada año devuelve a la pantalla al pequeño rebelde Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin (45 años).

Si ambos clásicos se juntan, como acaba de ocurrir, el resultado es pura nostalgia. 35 años después, el actor protagoniza una campaña para Home Instead, una empresa que proporciona atención domiciliaria a adultos mayores. El spot tiene como eslogan "En casa, pero no solo".

Macaulay Culkin retoma el personaje en varios vídeos de la campaña navideña de la mencionada compañía. En el papel de Kevin, el intérprete se muestra preocupado por proteger a su madre, Kate McCallister, con el fin de que reciba el mejor cuidado posible en casa.

El artista filmó varios clips más para la campaña, incluyendo uno que hace referencia directa a un momento de Solo en casa. En él camina por la calle con bolsas de la compra cuando estas se rompen y se esparcen por todas partes. Tal y como hizo hace 35 años cuando era solo un niño de 10 -aunque interpretara a uno de ocho años-.

Fue entonces cuando saltó a la fama, convirtiéndose en uno de los niños actores mejor pagados en su momento. Hoy, aunque no forma parte de la lista de superestrellas del entretenimiento, sigue activo con proyectos seleccionados, como la campaña que acaba de protagonizar.

Pese a su fama mundial y el ruido mediático que marcó su infancia, siendo una de las imágenes icónicas de la Navidad, en su edad adulta ha conseguido vivir fuera del foco, priorizando a los suyos.

Desde 2017 comparte su vida sentimental con la actriz Brenda Song (37), quien ha participado en diferentes series de Disney Channel como The Suite Life of Zack & Cody. Se conocieron en el rodaje de Changeland y desde entonces han mantenido una relación estable y discreta.

Culkin en un montaje de JALEOS.

Juntos son padres de dos niños, Dakota y Carson, quienes cambiaron para siempre la vida del actor. En diversas entrevistas, Macaulay Culkin ha señalado que la paternidad le ayudó a reconciliarse con su pasado y a encontrar una rutina más serena.

El matrimonio ha evitado los focos y rara vez posan juntos en alfombras rojas. No obstante, en diciembre de 2023, el actor reapareció públicamente para recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, acompañado de Brenda y sus hijos.

Aquel instante familiar, el que se mostraba sonriente y natural, contrastó con la imagen solitaria y turbulenta que acompañó al intérprete durante años.

Macaulay Carson Culkin nació el 26 de agosto de 1980 en Manhattan, Nueva York. Fue el tercero de siete hijos de Patricia Brentrup y el actor Kit Culkin, con quien no tiene relación desde hace 30 años.

"Es un hombre que tuvo siete hijos y ahora tiene cuatro nietos. Y ninguno quiere saber nada de él", aseguró el pasado marzo en el podcast Sibling Revelry. Culkin calificó a su padre de "narcisista", y reiteró acusaciones que hizo en el pasado, afirmando que Kit era "abusivo".

"Era un mal hombre. Era abusivo, física y psicológicamente. Podría mostrarles todas mis cicatrices si quisiera", comentó en una ocasión al Daily Mail.

Respecto a su vida actual, en el podcast Sibling Revelry aseguró que se encuentra "en un momento realmente estupendo", y añadió: "Me siento muy bien. Probablemente estoy en el mejor momento de toda mi vida". Sobre su relación y la paternidad, comentó que atraviesa un instante de "mucha estabilidad" y "buena rutina".

Campaña de Navidad

Sobre la campaña que ha protagonizado con Home Instead, Jody Hill, su directora, ha explicado a la revista People en un comunicado: "Queríamos contar esta historia con autenticidad, reconociendo que todos vivimos este momento con un ser querido en algún momento".

Y añadió: "Va más allá de la nostalgia navideña para conectar con Kevin McCallister años después, mientras enfrenta las mismas preocupaciones que muchos tenemos al ver envejecer a nuestros padres. Es real, divertida y profundamente humana".

Un spot nostálgico que se suma a otros proyectos en los que el actor ha revivido su experiencia como el rebelde Kevin McCallister.

En diciembre de 2018, participó en un anuncio para Google Assistant, bajo el título "Solo en casa otra vez", en el que recreaba escenas icónicas de la película mientras utilizaba el asistente de voz.

En aquel spot aparecía como adulto pero en la misma casa, pidiendo al asistente que le ayudara con cuestiones como "¿qué tengo en la agenda hoy?" y luego recreando momentos como saltar sobre la cama o ver el árbol de Navidad.

Aquella campaña también jugaba con la nostalgia, actualizando la historia del niño olvidado en casa, pero apoyado en la nueva tecnología.