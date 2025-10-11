Quién es Stéphane Rolland, el modisto de la jequesa de Catar y Lady Gaga que hará el vestido de novia de Nieves Álvarez

Nieves Álvarez es una de las musas de Stéphane Rolland. GTRES

Hace apenas unos días, Nieves Álvarez (51 años) ha vuelto a acaparar titulares. Esta vez no por su asistencia a una alfombra roja, sino por un acontecimiento muy especial: su inminente boda con Bill Saad (55).

Como se espera en el caso de una maniquí de alta costura, el vestido de novia promete ser una auténtica obra de arte.

La modelo ya sabe quién será el encargado de vestirla en su ceremonia nupcial. Será el diseñador francés Stéphane Rolland (59), uno de los grandes nombres de la alta costura internacional, y de la que es su musa indiscutible.

Trabajó en Balenciaga

Y es que Rolland no es, en absoluto, un desconocido para Nieves. La española ha sido una de sus fuentes de inspiración más constantes en los últimos años. En un sinfín de ocasiones ha lucido sus espectaculares creaciones: desde pasarelas a festivales de cine y galas internacionales.

Ahora, el vínculo entre ambos se refuerza con este encargo tan personal: el diseño del traje de novia con el que Álvarez dará el “sí, quiero” al empresario e inversor libanés.

Aunque nació en Francia, el diseñador vivió parte de su vida en Buenos Aires y el Caribe. Estudió en la Cámara Sindical de Alta Costura de París.

Formado en la legendaria Maison Balenciaga - primero como responsable del prêt-à-porter masculino y luego también del femenino-, el modisto es conocido por su dominio de la silueta femenina y su gusto por la escultura textil.

Durante 10 años, entre 1998 y 2008, trabajó como director creativo de la casa de Jean-Louis Scherrer. Un periodo durante el cual se consolidó como uno de los referentes de la haute couture parisina.

En 2007 fundó su propia firma de alta costura en la capital francesa. Desde entonces ha vestido a algunas de las mujeres más influyentes del planeta.

Beyoncé o Nicole Kidman, clientas

Entre sus clientas habituales destacan la jequesa de Catar, Sheikha Mozah bint Nasser Al Missned, símbolo de elegancia en el mundo árabe.

También ha vestido a artistas de fama mundial como Lady Gaga (39), Beyoncé (44) o Nicole Kidman (58), quienes han confiado en él para sus apariciones más icónicas.

El creador que realizará el diseño con el que Nieves Álvarez sellará su historia de amor ha logrado crear un estilo fácilmente reconocible. Este combina dramatismo, fluidez y una cuidada sofisticación.

El uso de tejidos nobles, las estructuras escultóricas y los detalles minimalistas son su sello personal.

Cada una de sus creaciones parece pensada para destacar la fuerza y la feminidad de quien la lleva. Dos conceptos que encajan a la perfección con la imagen de Álvarez, un referente de estilo y elegancia a nivel internacional.

30 años de amistad

La modelo ha detallado también por qué ha elegido a Rolland como diseñador de su traje nupcial. Durante su entrevista con Sonsoles Ónega (47) en el plató de Y ahora Sonsoles, detalló: “Sé quién me va a hacer el traje. Imaginaos... ¡Stéphane Rolland!".

"Al final, creo que en los momentos más íntimos hay que rodearse de las personas que te conocen y hacer las cosas que realmente te gustan. Llevo trabajando con él desde 1995, cuando nos conocimos", relataba.

"Yo era su musa, y a lo largo de los años, en su trayectoria y en la mía, siempre hemos estado muy cerca. Es un grandísimo amigo. En su último desfile me vistió de novia y me dijo: ‘A ver si Bill se anima’. Por eso fue una de las primeras personas a las que llamé para contarle que, efectivamente, se había animado".

Segunda boda para la pareja

Cabe recordar que para Nieves Álvarez esta será su segundo 'sí, quiero'. La modelo y presentadora se casó en primeras nupcias el fotógrafo italiano Marco Severini.

Estuvieron juntos durante 12 años (se divorciaron en 2015). Fruto de su matrimonio tuvieron tres hijos: Adriano (20) y los mellizos Brando y Bianca, de 17 años.

Por su parte, el empresario libanés también estuvo casado anteriormente. Es padre de dos hijos, Julian y Jamie, nacidos de su unión con su exmujer, quienes se han criado entre Madrid y Canadá.

En la actualidad, la pareja afronta con enorme ilusión sus planes de formalizar su romance. "La vida me ha regalado un hombre maravilloso. Va a ser un marido excepcional. Es único, un hombre con grandes valores", ha destacado en su charla con Sonsoles Ónega.

"Todos mis amigos le quieren. Es inteligente y me está ayudando muchísimo en mi faceta como empresaria, porque voy aprendiendo poco a poco y él me apoya en todo", ha confesado.

A la modelo le resulta imposible ocultar lo enamorada que está. "Sé que será un compañero excepcional que me hará muy feliz, y yo también quiero hacerle muy feliz a él, porque el matrimonio es, ante todo, un acto de generosidad mutua", puntualizaba en el citado espacio de Antena 3.

"Esos amores complicados y difíciles no los comprendo. Creo que debemos aprender y crecer juntos. Yo solo quiero a alguien que comparta conmigo la bonita aventura que es la vida", añadía.



De momento, ha dejado claro que la boda no tendrá lugar en la tierra natal de su novio, Líbano, "porque está un poco lejos para la familia".

La ceremonia, de la que aún no se han revelado más detalles, promete convertirse en uno de los eventos más esperados del año que viene. Porque si algo está claro es que el enlace tendrá lugar en 2026. Y que el vestido firmado por Stéphane Rolland será uno de los grandes protagonistas del gran día.