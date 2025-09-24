Giro de 180 grados en el caso de la 'Kiss Cam' de Coldplay: Andy Byron y Kristin Cabot no tenían un romance, según su entorno

El pasado 16 de julio, Andy Byron y Kristin Cabot pasaron de ser unos absolutos anónimos a que todo un planeta coreara su nombre. ¿El motivo? Sus muestras de cariño mientras eran captados en la kiss cam de un concierto de Coldplay celebrado en Boston (Massachusetts).

El que fuera CEO de la empresa Astronomer y su directora de Recursos Humanos fueron inmortalizados en una actitud cómplice en el evento. A priori, un asunto nada reseñable. Sin embargo, no eran pareja. De hecho, ambos estaban casados con otras personas. Así, la prensa internacional comenzó a hacerse eco de la trama.

A lo largo de estos dos meses, las novedades con respecto al caso no han dejado de sucederse. Ahora, una fuente cercana a Byron y Cabot ha asegurado que la dupla no tenía una relación sentimental.

Coldplay puts CEO of Astronomer and Head of HR on jumbotron looking cozy during their concert. pic.twitter.com/yuy2R5FAEc — Buzzing Pop (@BuzzingPop) July 17, 2025

"Kristin y Andy tenían una excelente relación laboral, una gran amistad. No hubo ningún romance", ha verbalizado una persona próxima a la pareja a la revista People. "Fue inapropiado abrazar a tu jefe en un concierto, y ella asume toda la responsabilidad", ha añadido, tildando de "injusto" todo lo sucedido.

Según insiste, el gesto captado por las cámaras fue malinterpretado y no refleja la verdadera naturaleza del vínculo entre ambos, marcado, de acuerdo a la información que ha proporcionado la fuente anónima, por el respeto profesional y la confianza construida a lo largo de los años trabajando juntos.

La persona cercana a Andy Byron y Kristin Cabot ha hecho especial hincapié en la difícil situación que han atravesado ambos a lo largo de estos más de 60 días. "Es importante destacar que se ha etiquetado a Kristin como una rompehogares. Es inimaginable presenciar lo que ha sucedido y lo devastador que puede ser, no solo para las personas involucradas, sino para familias enteras", ha relatado.

El CEO Andy Byron, durante una entrevista en su empresa, Astronomer. Captura de pantalla

Además, ha añadido: "Solo puedo pensar que esto podría pasarle a cualquiera, en cualquier momento. Creo que lo más impactante ha sido la cantidad de desinformación que ha circulado. Estas son personas reales, con vidas reales y familias reales".

No es esta la única novedad que ha trascendido respecto a la trama del bautizado como CEO infiel. En esta línea, unos días atrás se conoció que la que fuera directora de Recursos Humanos de Astronomer ya se encontraba en el proceso de divorcio antes de que saliera a la luz el mediático vídeo. Así, Kristin Cabot ya había comenzado los trámites de la separación de su marido previo al incidente.

Escasos son los detalles que se conocen a día de hoy sobre el paradero de Andy Byron y Kristin Cabot. Ambos cerraron sus respectivos perfiles sociales y fueron cesados de sus respectivos cargos en la empresa. Ahora, es Pete DeJoy quien se encuentra el frente de Astronomer, especializada en herramientas de orquestación de datos para otras instituciones.

Megan, la mujer de Andy Byron, en una imagen de sus redes sociales.

Tampoco es público ya el perfil de Megan, la exmujer de Byron. Tras el escándalo, la joven borró su apellido en su Facebook. En el ámbito profesional desempeña el cargo de profesora en Massachusetts y en la actualidad trabaja además como directora adjunta de admisiones para primaria en la prestigiosa escuela Bancroft.

La relación de Andy Byron y Kristin Cabot

El vínculo profesional de Andy Byron y Kristin Cabot se remonta meses atrás de que saliera a la luz su vídeo en el concierto de Coldplay. Ella fue designada para el cargo de directora de Recursos Humanos de Astronomer el pasado mes de noviembre. "La magia ocurre cuando alineas la estrategia de personas con la estrategia comercial y sincronizas ambas", confesó Cabot en una entrevista con HRTech Series.

Kristin se incorporó a Astronomer en lo que ella definió entonces como un "momento emocionante y transformador" para la empresa. "La energía, la innovación y la pasión que definen a este equipo ya son evidentes", afirmó.

"Mientras Astronomer continúa su notable trayectoria de crecimiento, mi objetivo es asegurar que nuestros empleados y nuestra cultura sigan siendo la base de nuestro éxito", añadió en el momento.