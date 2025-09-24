Robert De Niro invierte 210 millones de euros en un hotel en el Caribe: villas de lujo en la playa favorita de Lady Di

Barbuda, la isla caribeña que en su día frecuentaba la princesa Diana de Gales, también llegó a conquistar al famoso actor de Hollywood Robert De Niro (82 años). Hace 11 años, en este pequeño país, ubicado al norte de Antigua en las Antillas Menores, el intérprete se hizo con una casa "modesta", según él describe, de una sola planta y con un par de habitaciones para invitados.

"Un día llegué en barco desde Antigua a almorzar y ni siquiera sabía qué era la isla, pero nunca olvidé la playa. Era simplemente hermosa. Pensé que si alguna vez hacía un resort, este podría ser el lugar indicado", ha recordado en una conversación con The Telegraph. Robert De Niro, concretamente, hablaba de la Playa Princesa Diana, llamada así porque hasta allí solía viajar la royal.

Hoy, ese resort que algún día imaginó es una realidad. Robert De Niro ha invertido 250 millones de dólares (unos 210 millones de euros) en la construcción de un complejo turístico que se sumará a su conocida cadena de hoteles.

Robert De Niro durante el encuentro programado al día siguiente de haber recibido la Palma de Oro honorífica en Cannes. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN / POOL

La estrella de Hollywood ya posee más de 60 restaurantes Nobu y 20 hoteles en todo el mundo, que le ha permitido amasar una fortuna en paralelo a su éxito como actor.

Su estrategia ha sido clara: localizar enclaves exóticos o destinos urbanos de alta gama, y convertirlos en epicentros de una experiencia que mezcla gastronomía de alta calidad, diseño minimalista y un servicio exclusivo.

La cabaña que tenía en la Playa Princesa de Diana pronto formará parte de The Beach Club Barbuda, un resort cuya finalización está prevista para principios de 2026. Un total de 17 bungalows distribuidos alrededor de senderos de arena, 36 habitaciones, 25 villas frente al mar y más de un kilómetro de playa.

En cuanto a las villas, contarán con su propio jardín, duchas al aire libre e incluso un bar de sushi. "Es la vida caribeña sin complicaciones. Al llegar, te colgarán la ropa y te servirán tu martini de lichi", ha prometido Daniel Shamoon, el emprendedor británico que también forma parte del proyecto, al Telegraph. "Tiene todos los elementos de un resort de lujo, pero no es necesario presumirlos", ha añadido al medio británico.

Aunque su apertura está prevista para 2026, fue en 2014 cuando el sueño de Robert De Niro comenzó a hacerse realidad. Entonces, el terreno del K Club, el resort que se encontraba en la Playa Princesa Diana y que frecuentaba la propia royal, quedó disponible.

Robert De Niro y su socio, el multimillonario australiano James Packer, alquilaron el terreno. El actor, por su parte, renovó una cabaña de una sola planta y dos habitaciones de invitados, que había pertenecido al arquitecto del club para su propio uso cuando visitaba la isla.

Seis años más tarde, en 2020, el intérprete y sus socios inauguraron el restaurante Nobu Barbuda, un espacio gastronómico que invita al relax y con una variada propuesta de platos asiáticos. Hoy, el proyecto de Robert De Niro sigue en expansión y promete convertirse en uno de los espacios más lujosos del Caribe, manteniendo la esencia eco del enclave.

"El objetivo es preservar la belleza y la tranquilidad. Incluso al construir las casas a lo largo de la costa. Es un lugar agradable y tranquilo, un refugio para la gente", ha asegurado el actor.

Ha sido todo un desafío y así lo han recordado ambos. La isla de Barbuda tiene como carencia la falta de prácticamente cualquier infraestructura para construir y operar un complejo turístico independiente de la red eléctrica y suministro de agua.

"Hemos tenido que perforar pozos, construir una planta de ósmosis inversa y sistemas de almacenamiento de agua, y crear todos los servicios básicos desde cero, antes de poder echar los primeros cimientos", ha explicado el socio de Robert De Niro.

A ello se suma la mano de obra cualificada, que también escasea en la isla. "Podemos contratar personal y capacitarlo, pero actualmente hay unos tres puestos de trabajo por persona", ha comentado por su parte, Robert De Niro, cuya ambición ha conseguido hacer frente a todo tipo de retos. El intérprete ya ha empezado la cuenta atrás para la inauguración de su nuevo resort.