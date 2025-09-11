Arnold Schwarzenegger vuelve a España seis años después y tras la boda de su hijo Patrick: todos los detalles de su visita

Arnold Schwarzenegger (78 años) ha sido todo: actor, empresario, culturista profesional (en Austria y Estados Unidos) y, una de las facetas más llamativas, trigésimo octavo gobernador del estado de California durante dos mandatos, entre 2003 y 2011. Tras una trayectoria profesional muy valorada dentro y fuera de las pantallas, el expolítico regresa a España para convertirse en el anfitrión de uno de los eventos mundiales más importantes: San Diego Comic-Con Málaga.

Los registros datan su última visita a nuestro país en 2019. Desde entonces, el actor no había vuelto, pero ahora, seis años después, ha elegido una de las ciudades más demandadas de la geografía española para su regreso: Málaga.

La capital de la Costa del Sol será la mejor anfitriona para recibir al austríaco, que vive un momento muy especial en su vida, su faceta familiar ha cobrado protagonismo. Más allá de los titulares, mantiene una gran relación con sus cinco hijos: Patrick (31), Joseph (27), Katherine (35), Christopher (27) y Christina (34).

Arnold Schwarzenegger junto a algunos de sus hijos en uno de sus últimos estrenos. Gtres

De hecho, el pasado sábado, 6 de septiembre, su hijo Patrick Schwarzenegger celebró su boda en una ceremonia íntima y lujosa en el club de campo Gozer Ranch, ubicado en Coeur d'Alene, junto a un acantilado y con vistas al lago. El enlace, de carácter privado, contó únicamente con la familia y amigos más cercanos, lo que permitió a la pareja disfrutar de la intimidad que tanto deseaba.

La boda había tenido que ser aplazada por compromisos profesionales de Patrick con la serie The White Lotus, cuyo rodaje en Tailandia le obligó a posponer la fecha. Finalmente, la pareja se dio el 'sí, quiero' tras casi una década de relación -comenzaron en 2015 y se comprometieron en 2023-, coronando así su historia de amor antes de convertirse en marido y mujer.

Arnold Schwarzenegger expresó públicamente su orgullo y felicidad por el matrimonio de su hijo, celebrando el acontecimiento en un ambiente familiar y cercano. Aunque tras el enlace no se dieron declaraciones a la prensa, en los días previos ya había compartido mensajes de orgullo hacia Patrick.

Patrick Schwarzenegger y Abby Champion en una imagen de sus redes sociales. Instagram

No es la primera vez que habla de él. Siempre se ha considerado un padre "indulgente", incluso más que su propio padre, al que describió alguna vez como demasiado estricto. Sin embargo, admite haber repetido ciertos patrones. "Mis hijos tenían que hacer sus propias camas, limpiar sus duchas y baños y lavar su ropa", confesó en una entrevista en ABC Networks.

Incluso llegó a bromear sobre la relación con Patrick recordando un episodio en el que incumplió una de sus normas domésticas: "Agarré el colchón, lo tiré por el balcón a la piscina. Tuvo que volver a subirlo con las almohadas", relató entre risas en la misma entrevista. Sin duda, la sintonía con su hijo siempre ha sido muy buena, y por eso este matrimonio ha tenido para él una importancia especial.

Regreso a España

Ahora, apenas unos días después de esta celebración familiar, Arnold Schwarzenegger vuelve a situarse en el foco mediático con su visita a España. El día está cerca: San Diego Comic-Con Málaga ha presentado todos los detalles de lo que será un momento único para los fans del entretenimiento y la cultura pop en Europa, y ha revelado el nombre de su invitado de honor en esta primera edición: el propio Schwarzenegger, leyenda del cine de acción en Hollywood y todo un icono de la cultura popular.

El encuentro se celebrará del 25 al 28 de septiembre de 2025 en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), y contará con la presencia de muchas más estrellas que acercarán la magia del cine, las series y el cómic a más de 100.000 asistentes.

Arnold Schwarzenegger en su última visita a España. Gtres

"Tenemos mucha responsabilidad de cumplir las expectativas, nacionales e internacionales, y la esperanza de lograr que quieran volver siempre a nuestra tierra", ha explicado Antonio Sanz, consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Mientras tanto, Francisco de la Torre (82), alcalde de la ciudad, ha confesado que tiene claro que Málaga no va a defraudar al actor austriaco.

Por todo ello, San Diego Comic-Con Málaga 2025 se enorgullece de tenerlo como su gran invitado especial, tal y como han expresado en el mismo anuncio de invitado especial. Un regreso a España que combina lo personal y lo profesional, y que confirma que el expolítico sigue siendo una de las figuras más influyentes y reconocibles de la cultura popular mundial.