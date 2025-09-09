Angelina Jolie reflexiona sobre el cáncer: "Tengo 50 años. Mi madre y mi abuela, a esta edad, estaban en quimioterapia"

Angelina Jolie durante el festival de Toronto, el pasado domingo, 7 de septiembre. Gtres

El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que quedó inaugurado el pasado jueves, 4 de septiembre, con un documental sobre la vida del fallecido cómico canadiense John Candy, cumple 50 años.

Un medio siglo en el que ha pasado de ser una pequeña muestra sin pretensiones, a uno de los certámenes más importantes del mundo.

Este año, como es habitual desde hace más de dos décadas, centenares de actores, directores y productores acuden al festival canadiense, en el que, durante 11 días, se proyectarán 291 filmes -209 largometrajes, 66 cortos, seis clásicos y 10 programas de televisión-.

Angelina Jolie en el festival de Vitoria, el pasado domingo. Gtres

El pasado domingo, 7 de septiembre, durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto, Angelina Jolie (50 años) vivió uno de los momentos más conmovedores de su carrera.

La actriz ha presentado Couture, su nueva película, en la que interpreta a Maxine, una directora de cine que enfrenta simultáneamente un diagnóstico de cáncer de mama y un proceso de divorcio.

Un papel que, lejos de ser ficción distante, conecta profundamente con la historia personal de Jolie. En medio de las entrevistas en la alfombra roja, Jolie fue abordada por un periodista en la alfombra roja que, emocionado, le compartió la reciente pérdida de un amigo a causa del cáncer.

La pregunta sobre qué mensaje de esperanza podía ofrecer a quienes atraviesan esa enfermedad desató una oleada de emociones en la actriz, quien no pudo contener las lágrimas al recordar a su madre, Marcheline Bertrand, fallecida en 2007 por cáncer a los 56 años.

Jolie compartió una reflexión que su madre le dejó grabada: en medio de la enfermedad, lo que más le dolía era que todos la veían sólo como una paciente.

Ese recuerdo llevó a la actriz a lanzar un mensaje poderoso: las personas que luchan contra el cáncer siguen siendo completas, siguen vivas, y merecen que se les pregunte también por sus sueños, sus pasiones, su día a día.

Jolie en el 'photocall' del festival. Gtres

"Así que yo diría, si conoces a alguien que esté pasando por algo, pregúntale también sobre todo lo demás en su vida, ¿sabes? Es una persona completa y sigue viva", manifestó.

Angelina no sólo ha vivido el cáncer como hija y nieta, sino también como mujer consciente de su herencia genética. En 2013, se sometió a una doble mastectomía preventiva, tras descubrir que tenía un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama.

Dos años después, decidió extirparse los ovarios. Estas decisiones médicas, valientes y públicas, la convirtieron en una voz influyente en la conversación sobre salud femenina.

Durante el festival, la actriz ha reflexionado sobre el paso del tiempo: "Ahora tengo 50 años. Mi madre y mi abuela, a esta edad, estaban en quimioterapia". Esa frase, cargada de memoria y conciencia, resume el peso emocional que Jolie lleva consigo y que ha sabido transformar en arte.

La película, dirigida por Alice Winocour, se desarrolla en París y explora cómo una mujer enfrenta simultáneamente la enfermedad, la maternidad y la presión de la industria de la moda.

Jolie ha confesado que el guion le resultó profundamente personal, y que interpretar a Maxine ha sido una experiencia vulnerable pero necesaria.

"Todos tenemos algo que nos preocupa o alguien a quien amamos. Eso puede frenarnos… o puede impulsarnos a vivir intensamente mientras podamos", ha dicho Jolie ante los medios, dejando claro que su mensaje no es sólo sobre el cáncer, sino sobre cómo abrazar la vida.