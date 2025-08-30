Las discretas y exquisitas vacaciones de Sassa de Osma en destinos VIP para millonarios: de Cerdeña a los Alpes Suizos

Este verano no ha sido uno cualquiera para Sassa de Osma (37 años). La mujer de Christian de Hannover (40) ha disfrutado de un periodo estival intenso y cargado de viajes. Desde Menorca a Cerdeña al archipiélago griego o los Alpes suizos. No ha parado.

En lo que va de temporada, la socialité, acostumbrada a saborear las mieles de la dolce vita, ha recorrido algunos de los destinos más exclusivos de Europa: desde Menorca, donde estuvo el pasado mes de junio, al corazón de Suiza, en plena montaña, donde se ha dejado ver en los últimos días.

También ha paseado palmito en la isla de Spetses, en Grecia, el refugio favorito de la Familia Real griega. Todos sus destinos tienen un denominador común: son lugares de encuentro de la jet set internacional.

Sassa de Osma, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

En los Alpes suizos

Su más reciente parada vacacional ha sido en los Alpes suizos. Allí, como es habitual, ha mostrado a sus followers los exquisitos outfits que elige en cada una de sus actividades.

Paseos en plena naturaleza, encuentros con amigas, recorridos a pie por pueblos con encanto, o una agradable estancia en un hotel boutique.

Estas son solo algunas de las pinceladas que la aristócrata ha compartido públicamente de sus días de relax en el país centroeuropeo. Unos días en los que no ha querido desvelar si la acompaña su marido, segundo hijo de Ernesto de Hannover (71), ya que no ha compartido ninguna fotografía a su lado.

Sassa de Osma, durante sus vacaciones en Cerdeña, en su cuenta de Instagram. Instagram

Un hotel boutique en Cerdeña

La anterior parada de su periplo vacacional fue Cerdeña. Uno de los rincones preferidos de las altas esferas a nivel internacional.

Allí, la socialité se alojó en Due Lune Puntaldia Resort and Golf, un hotel de cinco estrellas enclavado frente al mar que pertenece a la prestigiosa cadena hotelera Small Luxury Hotels of The World.

Situado en la costa Noroeste de la isla, el lugar está "enclavado entre arenas blancas y suaves ondulaciones salpicadas de enebros". Sus instalaciones están enclavadas "en la roca local" y cuentan con una enorme piscina frente al mar que se integra por completo con el entorno.

Aquí, Sassa se dejó ver tomando el sol a orillas de la playa, disfrutando de paseos en barco por la isla Area Marina Protetta di Tavolara. Puede que haya realizado también un recorrido por los paisajes de Barbagia y Nuoro, salpicados de yacimientos arqueológicos, y próximos al hotel.

Sassa de Osma, durante sus vacaciones en Grecia. Instagram

Escapada a Grecia

Otro de los destinos de Sassa, nacida en Perú e hija de Felipe de Osma Berckemeyer y Elizabeth Foy Vásquez, ha sido la isla griega de Spetses.

De las más de 6.000 islas e islotes que conforman el archipiélago heleno, este es el lugar favorito de la Familia Real griega. En este lugar veranean cada año Pablo de Grecia (58) y su mujer, Marie Chantal (56), así como la viuda del rey Constantino de Grecia, Ana María (78), o sus hijos; entre ellos, Nicolás de Grecia (55) y su mujer, Chrysi Vardinogiannis (44).

"Un atardecer más, una oportunidad más para pedir un deseo con fuerza… o simplemente agradecer que estamos viviendo lo que alguna vez soñamos", ha escrito la socialité sobre sus días en este particular paraíso heleno.

Al abandonar su destino, escribía un pequeño texto de despedida: "Adiós hermosa isla. Noches tranquilas, largos nados, y nosotros cinco bajo la mágica constelación de estrellas". Con este texto parecía hacer alusión a los miembros de su familia.

Sassa y Chrstian de Hannover tienen tres hijos: los mellizos Sofía y Nicolás, nacidos en 2020, y Alexia, nacida en febrero de 2024. Con esta sutil referencia a "los cinco" parece dejar claro que estuvo acompañada de su marido y sus vástagos.

Sassa de Osma, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Alojamiento 'rural chic' Menorca

Cabe recordar que el arranque del periodo estival de Sassa de Osma tuvo lugar en Menorca. Allí se dejó ver el pasado junio en compañía de unos amigos en Cala Son Vell, una casa solariega del siglo XVIII que cuenta con un total de 33 lujosas suites situadas en la casa principal y rodeadas por jardines aromáticos.

"Días insuperables. Comienzo del verano con la familia en un lugar de sueño", destacaba desde su un hotel boutique, con unos jardines están llenos de plantas típicas del Mediterráneo: desde árboles de cítricos, olivares y un huerto ecológico.

Más allá del hotel, situado en una finca de 180 hectáreas de campos fértiles y tierras de labranza, Sassa de Osma realizó actividades de ocio como paseos a bordo de un yate de recreo, visitas al centro histórico o cenas en restaurantes con vistas al mar.

No cabe duda del acierto de la noble para elegir refugios de descanso. Lugares que ofrecen aquello que tanto ama: máxima exclusividad y total discreción. Porque, por mucho que publique fotografías de sus viajes, siempre deja su parcela de intimidad, esa que tiene que ver con su familia, al margen de la exposición pública.