La historia que esconde Casa Huamantla, el hotel mexicano reformado por Carlos Rivera que ha visitado Miguel Bosé

La ciudad mexicana de Huamantla se ha vestido de gala este pasado fin de semana con motivo del Festival Internacional de Paellas. Un certamen musical enmarcado en la Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia 2025. Un evento de renombre que ha reunido este año, entre otros, a cantantes de la talla de Miguel Bosé (69 años).

El afamado artista español se dio cita este pasado sábado, 16 de agosto, en Huamantla como parte de su gira Importante Tour 2025-26. La actuación del artista español marcó uno de los momentos más esperados del programa cultural de este año en el Pueblo Mágico.

Todos los allí presentes corearon con Bosé sus canciones más míticas, entre las que destacaron Amante bandido, Si tú no vuelves o Te amaré. Una serie de temas musicales que hicieron vibrar la ciudad mexicana este pasado sábado.

Que México es tierra de artistas no es secreto para nadie. Luis Miguel (55), José José o Carlos Rivera (39) son el claro ejemplo. Precisamente este último se ha convertido en protagonista indirecto de la visita de Bosé al país ubicado al otro lado del charco.

A través de una fotografía compartida en su perfil de Instagram, el intérprete de Como un lobo ha sacado a relucir el cómplice momento que ha vivido junto a Rivera en la localidad de Huamantla. Una instantánea que ha sido tomada, tal y como el propio español ha desvelado, en el hotel Casa Huamantla.

"Ayer retomamos gira en Huamantla y estuve en Casa Huamantla, un bellísima hotel recuperado y reformado por mi querido amigo Carlos Rivera", comienza el post del Instagram de Bosé.

"Ver lo que ha conseguido hacer y el museo con todas esas piezas únicas que ha juntado merece la pena una visita y estancia. Es un lugar extraordinario y no tengo palabras", finaliza el texto. Miguel, así, no ha desvelado si se ha hospedado en el enclave o únicamente ha acudido de visita.

Casa Huamantla es un hotel boutique que se encuentra ubicado en el centro de Huamantla, Tlaxcala. La propiedad, entre otros aspectos, destaca por su arquitectura colonial y su relevancia histórica, ya que fue construida en el siglo XVIII.

Originalmente, la casona ha alojado personajes históricos de México, incluyendo al emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, quienes se hospedaron allí en diciembre de 1866.

También fue residencia de María Antonieta de Jesús Hipólita Bretón, esposa de Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, y fungió como cuartel del general Porfirio Díaz durante la Intervención Francesa.

La casa, localizada frente al Parque Juárez y junto a la iglesia de San Luis Obispo, conserva detalles originales como mobiliario de época, ventanales, candelabros, pasillos con azulejos y alfombras coloniales, combinando lujo y tradición.

Fue en verano de 2023 cuando Carlos Rivera adquirió Casa Huamantla. El afamado artista mexicano tomó la decisión de restaurarla y convertirla en un hotel boutique con áreas para eventos exclusivos y la venta de artesanías tlaxcaltecas. Rivera ha buscado en todo momento preservar la historia de la casona, organizando eventos importantes allí, como el bautizo de su hijo con Cynthia Rodríguez (41).

El interior del enclave de lujo cuenta, entre otras cosas, con su propia tienda. Se trata de un espacio que reúne tradición, arte popular y diseño con raíces tlaxcaltecas, donde cada pieza, según recoge Casa Huamantla en su página web, ha sido seleccionada con una curaduría que resalta su autenticidad y valor cultural.

Más que una boutique, dicen, es una experiencia estética que invita a llevarse un fragmento único de Tlaxcala, celebrando tanto su identidad como el legado musical de Carlos Rivera.

Casa Huamantla cuenta con siete tipos de habitaciones distintas. Cada una de ellas, cabe mencionar, rinde homenaje a diversos personajes de la historia de México. También así al propio cantante, quien tiene una estancia a su nombre.

Destaca por sus dos camas matrimoniales confortables, el mobiliario con toques clásicos y elegantes y una decoración que integra el arte contemporáneo con piezas antiguas.

El precio por noche, tal y como ha comprobado EL ESPAÑOL, se sitúa desde los 8.000 a los 10.000 pesos mexicanos -432 y 541 euros- aproximadamente. El coste, cabe puntualizar, varía en función de la estancia escogida. No obstante, el lujo y los detalles son meticulosamente cuidados en todas ellas.

La visita de Bosé a Rivera en Huamantla no es sino una prueba más de que su relación sobrepasa lo profesional. Además de tener en conjunto el tema musical Nada particular, la dupla de cantantes ha demostrado en numerosas ocasiones la íntima amistad que mantienen.

Numerosos medios locales han subrayado desde que Rivera compró Casa Huamantla, que el motivo de su adquisición radicaba en querer preservar su vínculo con su ciudad natal. El afamado artista, cabe recordar, siempre ha llevado por bandera México, aunque se ha declarado en varias ocasiones amante de nuestro país.

"En México, para mí es imposible caminar por la calle de madrugada; aquí tú sales de fiesta y puedes ir por la Gran Vía caminando a las tres de la mañana sin ningún problema", relató Carlos Rivera a este portal en una entrevista realizada el pasado mes de junio.

Miguel Bosé, por su parte, también ha vivido unos últimos meses frenéticos. Tras terminar su gira por España, puso recientemente rumbo a su casa de Mallorca. Allí, vivió el reencuentro de sus dos hijos biológicos, Diego y Tadeo, y los dos vástagos del que fuera su pareja, Nacho Palau (53), Ivo y Telmo.