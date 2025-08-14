Daddy Yankee, minutos antes de su tenso cara a cara con su exmujer en el tribunal: "Siempre he estado abierto a un acuerdo"

El artista urbano puertorriqueño Daddy Yankee (47 años) ha asegurado este jueves, 14 de agosto, que espera que "en la paz de Dios termine" la demanda contra su exesposa, Mireddys González (47), y su excuñada, Ayeisha González, por presunta destrucción de archivos de sus corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc.

"Que en la paz de Dios termine. Vamos pa' ", ha expresado Yankee a su llegada al Tribunal Federal de Hato Rey (San Juan), donde se celebra la vista inicial de este nuevo caso, que se enmarca en la disputa judicial que comenzó a finales de 2024.

Acompañado de su representante legal en esta vista, Víctor Acevedo Hernández, Daddy Yankee ha asegurado que le hubiera gustado que esta situación "fuese de otra manera" y que "siempre" ha estado "al servicio y abierto" a llegar a algún acuerdo.

El cantante Daddy Yankee asiste a una audiencia este jueves, en el Tribunal Federal en San Juan (Puerto Rico). EFE

Los abogados de Daddy Yankee alegan que la exesposa y entonces cuñada del artista violaron la Ley de Fraude y Abuso Informático y la Ley de Comunicaciones Almacenadas al acceder y destruir datos corporativos sin su autorización.

Daddy Yankee pide 12 millones de dólares, alegando que las hermanas González accedieron sin autorización y eliminaron archivos esenciales relacionados con la carrera del artista, incluyendo información de su gira La Última Vuelta y la venta de su catálogo musical.

Acevedo Hernández ha sostenido que el objetivo del caso es "reivindicar los derechos" de las corporaciones los Cangris y El Cartel Records y pedir al tribunal que las demandadas "devuelvan cuatro años de registro que fueron borrados en los archivos de las corporaciones”.

La demanda señala que las hermanas González "sabotearon operaciones fundamentales" al eliminar comunicaciones relacionadas con la venta multimillonaria del catálogo musical de Daddy Yankee y con su gira La Última Vuelta World Tour, entre otros.

Mireddys González, este jueves. EFE

De acuerdo con Acevedo Hernández, dichas comunicaciones "se borraron durante el tiempo en que ellas ya no estaban autorizadas para manejar las corporaciones y en un periodo en que se pasaron a manos de Daddy Yankee".

Mientras, la abogada de Mireddys González, Mayra López Mulero, ha pedido a su cliente que no haga declaraciones a la prensa a su llegada al tribunal.

"No vamos a hacer ningún comentario y tenemos que respetar los procedimientos. Ella va a contestar lo que yo le voy a pedir que conteste", ha enfatizado.

La disputa por las corporaciones comenzó después de que en diciembre de 2024 las hermanas González realizaran transferencias por la suma total de cien millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte, sin conocimiento ni autorización del artista.

La separación de la pareja se confirmó en esas fechas y el divorcio se hizo oficial el pasado 19 de febrero, tras casi 30 años de matrimonio y dos hijos en común.