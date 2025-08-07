La escapada secreta de Ana de Armas y Tom Cruise a la casa de siete millones que posee la actriz en Estados Unidos

Ana de Armas y Tom Cruise han estado juntos en Vermont, en la casa de 7 millones de euros que posee la actriz en Estados Unidos. Montaje de EL ESPAÑOL.

Desde que fueran fotografiados juntos a bordo de un yate en las costas de Menorca, hecho que confirmaba su relación sentimental, Ana de Armas (37 años) y Tom Cruise (63) parecen no esconder su idilio.

Aprovechando una breve pausa en sus respectivas agendas profesionales, ambos actores se han dejado ver de nuevo en público. Esta vez el destino elegido para su escapada a dúo no ha sido el archipiélago balear, sino Vermont, en el noreste de Estados Unidos.

La cubana ha sido la anfitriona de este retiro en pareja en la exclusiva mansión que compró en el año 2023, valorada en 7 millones de euros, y ubicada en plena naturaleza de Nueva Inglaterra.

Según ha revelado la revista People, ambos actores han disfrutado de "una gran escapada juntos” y disfrutaron de unos días de tranquilidad lejos de los focos.

La protagonista de Ballerina -spin-off del universo John Wick- y el protagonista de Misión: Imposible, se les vio paseando de la mano el pasado 27 de julio. Un gesto que indica que entre ellos hay algo más que una simple relación profesional.

Visitas conjuntas a librerías y jardines

Ataviados con vaqueros y zapatillas deportivas, ambos compartieron planes cotidianos como una visita a la famosa librería de Woodstock.

También recorrieron los jardines del Billings Farm & Museum. La vicepresidenta ejecutiva del museo, Frances McLaughlin, ha confirmado el paso de Cruise y Ana de Armas en este lugar a la citada revista: “Disfrutaron la visita como cualquier otro visitante”.

Tom Cruise y Ana de Armas fotografiados en Menorca. Gtres

Durante su estancia en Vermont, ambos intérpretes se han alojado en la casa que tiene la caribeña en esta localidad. Se trata de una mansión rural que compró hace apenas dos años.

Se encuentra cerca del municipio de Woodstock, y cuenta con seis dormitorios, ocho cuartos de baño, piscina al aire libre, amplios ventanales con vistas a las montañas, un gran jardín, senderos arbolados e incluso un embarcadero privado junto al Lago Champlain. El terreno en el que se sitúa la vivienda consta de aproximadamente 12 hectáreas.

Mansión rural lejos del ruido

La actriz decidió adquirir una vivienda en Vermont buscando privacidad y tranquilidad, lejos del bullicio de Los Ángeles y Nueva York y del foco mediático, especialmente tras su relación con Ben Affleck (52).

El estado limita al norte con Canadá (provincia de Quebec), al este con Nuevo Hampshire (separado por el río Connecticut), al sur con Massachusetts y al oeste con el estado de Nueva York, incluyendo el lago Champlain como frontera natural. Todo ello la sitúa como un emplazamiento tranquilo, pero accesible a las principales ciudades de Estados Unidos.

A lo largo de diversas entrevistas, Ana de Armas ha declarado que Vermont es su refugio y el lugar donde más en paz se siente. Es allí quiere construir una vida más protegida. Y donde, a tenor de las últimas informaciones, ha compartido de unos días de relax con una de las estrellas mejor pagadas de Hollywood.

Tom Cruise y Ana de Armas han sido vistos de nuevo en la capital británica. GTRES

Esta escapada romántica y con paseos de la mano llega justo antes del inicio del rodaje de Deeper, un thriller con tintes sobrenaturales dirigido por Doug Liman (60). Se trata de un proyecto clave para ambos intérpretes, protagonistas del largometraje.

“Ahora están muy centrados en poner en marcha esta película. Tendrán una agenda de rodaje intensa, pero están listos”, afirma una fuente a People.

En este proyecto, De Armas se prepara para trabajar por primera vez junto a Cruise, consciente de su conocida exigencia en los sets. "Quiere dar lo mejor de sí misma", aseguran en la citada revista.

Nueva película juntos

Cruise ha elogiado públicamente a la actriz. No oculta la admiración que siente hacia ella."Su talento es increíble… tiene un gran registro dramático y cómico", dijo durante el estreno de Misión: Imposible. El Ajuste de Cuentas Final.

Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación. Después de meses siendo pillados en salidas nocturnas y vuelos en helicóptero en Londres, así como en paseos en barco en España, siguen sin pronunciarse sobre el vínculo que les une.

Ana de Armas, junto a Manuel Anido Cuesta, en Madrid. Europa Press

Por cierto. De Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el abogado con el que De Armas ha estado saliendo hasta hace poco, no se ha vuelto a tener noticias.

Su figura parece haberse diluido por completo en la vida de De Armas. La última vez que se les vio juntos fue el pasado mes de febrero, disfrutando de un tranquilo paseo en Madrid. Desde entonces no se sabe nada de él.

La prensa internacional lo tiene claro. "Se han vuelto increíblemente cercanos" y Tom se ha convertido en "un gran apoyo, tanto personal como profesionalmente" para la cubana.

Por algo se lo ha llevado unos días a la casa que, con tanta ilusión, ha comprado con el dinero que ha amasado durante sus años de carrera en cine y en televisión. Nada como un nido de amor cotidiano para disfrutar de las mieles de un romance.