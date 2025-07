Hablamos con Gale, la persona detrás de los éxitos de Shakira y Christina Aguilera que abrió el concierto de Aitana en Madrid

Nació hace 32 años en una isla tan pequeña como fuente de talento musical. Puerto Rico, la bien llamada 'Isla del encanto', es el lugar que vio crecer a esta cantante y compositora, que poco a poco se abre camino en España. Gale, telonera de Aitana Ocaña (26 años) en su primer concierto de Madrid, abrió el recital de la catalana este miércoles, 30 de julio.

El show fue su gran puesta en escena en la capital. No es casualidad que haya sido ella precisamente quien diera el pistoletazo de salida. Es la 'maga' en la sombra detrás del éxito de su último disco. Ha compuesto para ella un total de nueve singles para Cuarto azul, con el que ha conseguido alcanzar el número 1 en listas y que solo en la primera semana obtuvo disco de oro.

Pero hay más. El talento de Gale también ha sido partícipe de otro boom musical: la canción Copa vacía, de Shakira (48). Esa que creó tras su sonada ruptura con Piqué (38) y que forma parte de su álbum más apoteósico: Las mujeres ya no lloran. Ahora ha llegado el momento de escucharla cantar. Arte para escribir y componer le sobran. Aún mayor es su capacidad vocal. Quien no la conozca aún, que no se la pierda.

Puede que venir al mundo en el mismo rincón donde han nacido grandes artistas como Ricky Martin (53 años), Chayanne (57), Bad Bunny (31), Rauw Alejandro (32), Ozuna (33), Pedro Capó (44) o Draco Rosa (56) tenga algo que ver con su derroche de ingenio.

Porque, ya lo dijo Gabriel García Márquez, el Caribe da un hechizo especial a quien crece entre su brisa. Ella, desde luego, tiene ese toque especial. En los genes. En la garganta. Y en el alma.

EL ESPAÑOL habló con ella horas antes de actuar en la capital. Con una sonrisa de ilusión de oreja a oreja, confesó a este medio que no sentía nervios. "Ninguno", dijo. Sí tenía, en cambio, muchas ganas de estar delante del público: "Estoy como loca por cantar".

Este verano ha recorrido buena parte de nuestra geografía: ha actuado en Canarias, en Huesca, en Galicia, en Asturias... ¿Cómo ha sido la experiencia y cómo la ha tratado el público español?

España es uno de mis lugares favoritos de en el mundo, además de Puerto Rico obviamente, que es mi lugar favorito. Yo me siento muy libre y muy feliz aquí. Me encanta que haciendo este tour, que es mi primer Tour de festivales en España, puedo ya ir conociendo diferentes lugares.

No es la primera vez que visita nuestro país...

Yo viví seis meses en Salamanca porque hice un intercambio de la universidad. Y fueron los mejores seis meses de mi vida. Lo disfruté demasiado, pero no conocí tantos sitios como los lugares a los que me está llevando mi música. Estoy muy feliz de estar aquí.

También ha actuado en otras ocasiones a España.

Estuve con Juanes hace tres años, abriendo la gira de él entonces. Estuve de Tour con él. También me presenté en unos festivales como solista, como el Viva Latino. El año pasado me presenté en la Gala de la Hispanidad de Los40 y actué con Ana Mena, que fue maravilloso. Pero así sola, esta es la primera vez. Y yo feliz de seguir estando acá y conocer todos estos diferentes lugares y conectar con el público de diferentes lugares de España.

¿Cómo se siente al abrir el primer concierto de Aitana en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid?

Cierro con broche de oro esta gira. Abrir el concierto de Aitana me hace muy feliz, somos muy amigas. Escribimos nueve canciones juntas en su álbum El cuarto azul. Y me emociona mucho que me haya o sea que me haya pedido que abriera su concierto. Va a ser va a ser brutal, va a ser muy cool.

"Aitana y yo somos amigas y confidentes"

¿Cómo conoció a Aitana y cómo surgió la idea de componer con ella?

Conocí a Aitana hace muchos años en una sesión en Madrid. Yo vine ese viaje solo a componer. Entonces yo estaba enfocada más en la composición con otros artistas. Ahí conocí brevemente y entonces esa canción de quieres que dime si te quieres si quieres algo conmigo que ella canta con Emilia Mernes y con Ptazeta. Esa canción yo la coescribí con Andy Clei y con Luis Salazar, pero fue un encuentro bastante rápido.

No fue hasta el año pasado cuando me invitaron a una sesión con ella en Miami para componer para el álbum Cuarto azul cuando nos vimos de nuevo. Ahí fue que hicimos clic inmediato. Nos hicimos amigas, confidentes, compartiendo historias, hablando. Fue un proceso muy lindo. Me gané una amiga que me regaló la música. Es muy linda nuestra relación. Ahora abro este concierto de Aitana y me fascina que podamos hacer ese momento juntas.

Si ha compuesto nueve canciones con una artista como Aitana es porque tiene química con ella...

Absolutamente, al 100 %. Componer es un proceso como súper vulnerable y súper personal. Ella se sentía tan cómoda y yo me sentía súper cómoda también con ella, y también con los productores con los que trabajamos, con Nico Cotton y DallasK. Por eso hicimos como un clic creativo y, obviamente, personal y de amistad. Y sí, todo fluía muy bien.

También hay que decir que ese álbum es muy personal, muy de ella. Era muy fácil para mí también entrar y componer y el proceso y ajustar... Fue muy lindo.

Ha compuesto canciones para Shakira, para la que también ha actuado como telonera. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con ella?

Impresionante. Abrí dos noches de concierto de 'Shak' en Medellín. Fue impresionante, fue mucha gente. Con ella, nuestra relación, igual... Nos conocimos en una sesión de composición que me invitaron para estar con ella en Miami. Ahí hicimos clic también.

'Copa vacía', con Shakira

Tiempo después ella me invitó a su casa de Barcelona, que ella vivía allí todavía, a escribir. Entonces yo fui a su casa y trabajamos como una semana juntas. Luego me fui, luego volví... y ya ahí escribimos Copa vacía y Puntería. Luego en la distancia escribimos Nassau, que está también en su álbum Las mujeres ya no lloran, y tenemos también una relación muy linda. Cuando me invitó a abrir su concierto de Medellín fue maravilloso.

Supongo que participar en una canción como La copa vacía y ver que es un éxito en el público debe de de ser un subidón de adrenalina...

Es muy emocionante, yo no me canso de escuchar las canciones en las que he trabajado en la radio. Es un proceso muy difícil, muy paso a paso, muy de tener paciencia. Cuando las escucho conecto con esa niña que tenía ese sueño y que ha luchado tanto, y todas las decisiones que ha tomado en su vida han sido para acercarse un poquito más a su sueño. Han sido muchos sacrificios, como dejar a mi familia en Puerto Rico, mudarme solita a Miami... Pero es muy gratificante.

Lleva cantando desde que era una niña. De hecho, toda su familia canta. ¿Lo lleva en el ADN?

Está en la sangre sí. Yo canto desde chiquita, imagínate que escribí mi primera canción a los siete años. Desde muy pequeña yo sabía que esto era lo que yo quería hacer. Yo vine aquí para ser cantante, para escribir canciones, para que me vean en el escenario bailando. Ese era mi sueño y todavía lo es, lo sigue siendo.

Tuve la suerte de que mis padres notaron ese talento y entré en la Escuela Libre de Música de Puerto Rico. Es una escuela muy buena de música clásica. Allí estudié canto clásico y de ahí me gradué. Fui a la universidad y estudié Publicidad. Ahí fue cuando hice el intercambio en España. Al terminar la carrera me mudé a Miami y empecé a componer con otros artistas.

"Adoro y admiro a Juanes"

Luego tuve la oportunidad de firmar con Sony Music Latin como artista. Y ahí seguimos, luchando con todo. Lancé mi primer álbum, Lo que no te dije, y ya ahora estoy a punto de lanzar mi segundo álbum. Lo queremos lanzar antes de que termine el año y hemos lanzado unos sencillos como Skittles, que una canción que es una carta de amor para mi primer amor y también Ysilandia, que sobre esa ansiedad antes de enamorarse. La hice con Robi un artista de Puerto Rico que está empezando y que canta muy bien. A mí me fascina su proyecto y su propuesta.

Luego hicimos Por si las dudas, con un grupo que se llama Lagos. Ellos son de Venezuela, pero viven en Ciudad de México. Son súper talentosos. Luego ya lanzamos Sería cool.

Juanes, con la artista puertorriqueña Gale, en una imagen de las redes sociales. Instagram

En su carrera ha tenido un papel fundamental otro gran artista, Juanes, quien ha sido una especie de mentor y que ha creído en usted desde el principio.

Juanes es un artista al que adoro, admiro y respeto mucho. Me ha dado muy buenos consejos. Lo conocí porque me invitaron a una sesión con él de composición en Miami. Ahí escribimos su canción Ojalá, que está en su álbum Vida cotidiana.

En ese momento él me dijo: "¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar?". Yo todavía no tenía mi proyecto. Yo le dije que necesitaba un equipo. Y me ayudó con eso. Es una persona excelente. Ahora tenemos el mismo equipo de management. Siempre está pendiente de todo.

Gale, nacida hace 32 años en Puerto Rico, ha compuesto nueve canciones de 'Cuarto azul', el último álbum de Aitana. @gale

"Los españoles te escuchan"

¿Aitana le ha llegado a dar algún consejo sobre el público español? ¿La ha orientado en algo?

Sí que hemos hablado. Aquí la gente es muy apasionada y cuando les gusta algo se nota, ahí están ahí ellos. Los españoles te quieren, te escuchan. Y me emociona poder conectar con el público de Aitana, porque se nota que son muy leales y muy entregados.

Eso significa mucho porque al final del día lo que hacemos no es para nosotros solamente: es para la gente. Que lo reciban de esa manera o que conecten con tu música para mí siempre ha sido mi sueño. Ella lo ha logrado y y y estoy muy orgullosa y muy agradecida a ella que me haga parte de esto.

¿Se plantea cantar en inglés?

Yo canto en español, pero me encantaría. De hecho, a veces incorporo algunas cositas en inglés.

Hablando del mundo anglosajón, ha trabajado con Cristina Aguilera.

Sí, escribimos su canción Santo. Esa canción es curiosa... La escribimos DallasK, George Berríos y yo por Zoom. Se la enviamos y a ella le encantó. Luego entró Ozuna, él hizo su parte increíble que le sumó muchísimo. Esa canción me gusta mucho, con influencias de Puerto Rico.

Más tarde me invitaron a un campamento de composición para ella. Ahí estaba escribiendo con Feid, e hicimos una canción que se llama Brujería, que está en ese LP que ella sacó en español.

Usted se ha hecho un hueco como cantante a través de sus propios canales y a sus colaboraciones con grandes artistas. ¿Se planteó alguna vez presentarse a un talent musical?

Nunca lo consideré. Mi profesora de canto siempre me dijo: 'No tienes que ir a audiciones, sigue tu carrera'. Quizás hubiese sido chévere, pero exponerte así tan de momento no sé... Es otro camino.

Fan de Sabina

¿Qué artistas españoles son sus favoritos y con cuáles le gustaría compartir escenario?

Sin pensarlo mucho, me gustan mucho Sabina, Pereza, Aitana, obviamente. También me gusta Pol Granch, Rosalía, Judeline. Y me encanta Guitarricadelafuente. Me encantaría trabaja con él y ver qué sale de ahí. El álbum que ha lanzado es mi favorito de este año.

¿Cree que las plataformas digitales facilitan la labor a los artistas o hacen que el camino sea más difícil, con tanta sobreexposición?

Yo lo veo como una oportunidad porque como está todo accesible. Lo único es que todo pasa demasiado rápido. Es difícil. Hay que atravesar una cantidad de contenido y una enorme cantidad de música... Pero ahí viene la creatividad, ver cómo quieres que tus canciones puedan crearse en ese contenido.

Lo veo como parte del trabajo. Si así funciona ahora hay que pensar cómo puedes hacerlo para llegar a la gente, aunque es realmente difícil. Por eso hay que ser constantes, tener paciencia, creer en ti y defender tu proyecto.

En su gran noche en Madrid, ¿me puede decir qué tiene Gale que no tengan otros artistas?

Es una pregunta fuerte. Soy una mujer muy apasionada y que no teme a ser vulnerable. Creo que en la vulnerabilidad hay mucha fuerza, y yo me atrevo a decir lo que quiero decir, y lo que siento. Creo que eso y mi voz... Eso es muy único.

Pies en la tierra, "mente volando"

¿Cómo se ve dentro de cinco años?

Es difícil para mí visualizarme en ese plazo... Me veo haciendo la musica que quiero, viajando por el mundo, conectando con la gente, que es lo que estoy haciendo ahora. Y tranquila y en paz.

¿Cuál es el mantra que espera no perder cuando seas una súperestrella?

Quiero mantener mi paz y mantener mi esencia. Eso lo consigo estando en contacto con mi familia, hablando con ellos, tomando terapia, escribiendo todos los días, teniendo momentos de soledad. Todo eso me recarga mucho. Espero mantenerme siempre conectada conmigo y con mis sentimientos. Y con los pies en la tierra, aunque mi mente esté volando.