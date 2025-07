Paulina Rubio acusa a su exmarido Colate Vallejo-Nágera de tener "secuestrado" al hijo de ambos, Andrea Nicolás

Nuevo giro en la guerra que mantienen Paulina Rubio (53 años) y Colate Vallejo-Nágera (52) por la custodia de su único hijo en común, Andrea Nicolás (14). La cantante ha acusado recientemente al empresario de tener "secuestrado" al pequeño, quien llegó al mundo en 2010.

Paulina, según la información que maneja el portal Primer Impacto, se ha presentado ante una jueza en Florida para exigir que Colate le devuelva a su vástago. "Creo que están programando a Nico", ha verbalizado Rubio en la institución judicial.

Los hechos se remontan al pasado 5 de junio, tras la graduación de Andrea -celebrada en Miami-, cuando la cantante de Ni una sola palabra perdió la vista a su hijo. Aquel día, el pequeño estuvo en todo momento acompañado de su padre, pero ni rastro de Paulina Rubio.

Colate y Paulina Rubio.

Si bien ha sido ahora cuando la noticia ha salido a la luz, lo cierto es que ya el pasado mes de marzo Paulina acusó a Colate de "poder secuestrar al menor para llevárselo de Miami sin su consentimiento". Entonces, la justicia americana ordenó la retirada temporal del pasaporte español de Andrea Nicolás después de que el empresario se presentara en el colegio media hora antes para recoger a su hijo.

No ha sido este el único episodio desagradable que la dupla ha protagonizado en los últimos tiempos. A finales del pasado mes de mayo, la mexicana fue acusada de un presunto maltrato físico hacia Nico. Los hechos, según relatan algunos programas de Estados Unidos, habrían acaecido en Miami.

Colate Vallejo-Nágera, de hecho, llegó a acusar a la cantante de "violencia física" y relató que había "un ambiente tóxico y peligroso" en la casa de la madre de su hijo. Allí, ambos, según relató la prensa internacional, protagonizaron una fuerte discusión por el uso del teléfono móvil que estaba haciendo el menor. Paulina, además, le habría propinado un manotazo a su vástago. Un episodio que acabó en gritos.

Colate y su hijo, Andrea Nicolás, en una imagen de sus redes sociales.

La abogada de Rubio, Sandra Hoyos Mejía, negó las acusaciones en contra de la artista. No obstante, la información fue respaldada por Amber Glasper, la cuidadora de la casa. De hecho, fue ella quien llamó a la Policía. Al llegar, los agentes dieron parte y el caso fue trasladado a los Juzgados.

Tiempo después, se celebró una audiencia virtual en la que dio su versión de los hechos tanto Paulina como la trabajadora del hogar. Esta última asistió en calidad de testigo. La jueza ni lo dudó e impuso a Paulina Rubio acudir a terapia familiar.

Cabe puntualizar que Andrea Nicolás, al ser menor, aún no tiene poder de decisión. No obstante, en varias ocasiones se ha manifestado que el pequeño no quiere vivir en Estados Unidos, sino en España, junto a su padre. "A mi hijo le encantaría estar aquí con su abuela", reconoció Colate, cabizbajo, hace un tiempo.