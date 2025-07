Así es Mohammed Al Turki, el misterioso magnate saudí que se rodea de 'celebs' como Ricky Martin o Naomi Campbell

Dicen que el dinero no da la felicidad; sin embargo, hay ocasiones en las que sí la promueve. Eso es lo que sucede en la vida de uno de los empresarios más destacados del cine internacional saudí, sobre todo porque sus relaciones y sus negocios han permitido que el imperio que ha creado se construya gracias a sus contactos y amigos.

Sofía Vergara (52 años), Ricky Martin (53), Naomi Campbell (55), Paris Hilton (44) o Robert Pattinson (39) son algunos de los rostros que no pueden perderse las fiestas de Al Turki. De hecho, este pasado fin de semana hubo un auténtico cónclave de VIPs en Ibiza para celebrar, por todo lo alto, el 40 cumpleaños del empresario. Pero ¿quién es Mohammed Al Turki?

EL ESPAÑOL ha investigado la biografía del magnate saudí y la respuesta es concluyente: Mohamed Al Turki es un productor de cine, empresario y filántropo saudí, nacido en Al Khobar (Arabia Saudí) en 1986. Es reconocido internacionalmente por su labor como puente entre la industria cinematográfica de Hollywood y el mundo árabe, así como por su papel clave en el desarrollo del cine en Arabia Saudí.

Mohamed Al Turki rodeado de amigos en una fiesta en un barco. Instagram

Sin embargo, según algunos medios internacionales, el productor nació en el seno de una familia afortunada y adinerada, lo que le permitió descubrir el cine desde muy joven. Por aquellos años, las películas estaban prohibidas en su país, lo que le hizo temer que su sueño pudiera truncarse. No obstante, gracias a sus viajes al extranjero, pudo conocer el séptimo arte de primera mano.

Cuando cumplió la mayoría de edad, decidió trasladarse a Londres para estudiar lo que verdaderamente le apasionaba: comunicación y cine. Aunque al terminar sus estudios regresó a casa para trabajar en una empresa petrolera, él mismo aseguró que eso no le impediría dedicarse a lo que más le gustaba, y así fue.

Su primera película como productor llegó al festival de Sundance: The Imperialists Are Still Alive!, que se estrenó en exclusiva para los asistentes y recibió una gran acogida. Después, en 2012, produjo su segunda película, junto a Susan Sarandon (78) y Richard Gere (75). Desde entonces, más de una docena de filmes llevan su nombre en los créditos, entre ellos Ferrari, protagonizada por Adam Driver (41) y Penélope Cruz (51).

La vida de Al Turki se ha convertido en una auténtica pirámide de oro, no solo por sus éxitos, sino porque ha logrado lo que quería: ser uno de los VIP más preciados de Hollywood. En los últimos años, además, ha decidido volver a su país para impulsar y promocionar el cine saudí a través del Red Sea International Film Festival.

Mohamed Al Turki en una fotografía de archivo en Circa Antibes 2023 publicada en sus redes. Instagram

Cabe destacar que Mohamed es hijo del jeque Abdulaziz Al Turki y parte de su patrimonio proviene del legado familiar. No obstante, en más de una ocasión ha asegurado que las actividades benéficas le llenan de satisfacción. "Retribuir a los demás es algo que nos enseñan en nuestra cultura, y yo lo aprendí de mi padre", comentó en una entrevista con TLN Mag.

Conociendo su trayectoria, resulta más fácil entender la estrecha relación del magnate con los VIPs que lo rodean. En cuanto a su vida privada, se desconoce si actualmente tiene pareja; sin embargo, se le ha vinculado sentimentalmente con la actriz Eiza González (35) e incluso con la supermodelo Naomi Campbell, aunque en este caso ambos han dejado claro que solo les une una larga amistad.

El 40 cumpleaños en Ibiza

El productor saudí se ha consolidado como uno de los grandes referentes en la organización de fiestas y celebraciones de alto nivel. Es uno de los principales responsables de algunas de las fiestas más emblemáticas relacionadas con el mundo del cine.

Al Turki y su red de contactos se han convertido, sin duda, en la envidia de muchos que sueñan con estar en esas exclusivas citas, desde las legendarias fiestas post-Oscar hasta eventos privados durante el Festival de Cannes.

Sofía Vergara y Naomi Campbell en una imagen en el perfil de Al Turki. Instagram

Pero si por algo es especialmente conocido es por sus celebraciones de cumpleaños. En esta ocasión, el escenario elegido fue Ibiza, uno de los destinos más demandados de España en verano. La gran fiesta tuvo lugar en una espectacular villa rodeada de naturaleza y con vistas al mar, donde la decoración fue clave para crear un ambiente "con el corazón lleno de amor y los ojos bien abiertos", tal y como él mismo escribió en su perfil de Instagram.

A la fiesta acudió una variopinta lista de famosos para celebrarlo con él: Sofía Vergara y Naomi Campbell, amigas íntimas del productor, así como el actor español Álex González (44) o el modelo Andrés Velencoso (47). La velada comenzó con una cena servida en dos largas mesas decoradas con buen gusto y continuó junto a la piscina, donde sopló las velas de dos maxitartas, una de ellas decorada con imágenes suyas junto a Vergara.

Alex González y Andrés Velencoso en el 40 cumpleaños de Mohamed Al Turki. Instagram

No es la primera vez que Mohamed Al Turki organiza una celebración de este calibre. Con el tiempo se ha ganado la reputación de ser uno de los anfitriones más deseados por las celebrities internacionales. De hecho, hace solo unas semanas se le pudo ver rodeado de famosos, entre ellos Ricky Martin o la cantante brasileña Anitta (32), a bordo de un megayate en la costa siciliana.

Al Turki es hoy uno de los empresarios más influyentes de la industria cinematográfica y, desde que su vida transcurre entre Hollywood y Arabia Saudí, su red de contactos e influencias no ha dejado de crecer. En España, podría compararse con figuras como Orson Salazar (46), ese hombre al que todos quieren tener en su agenda, ya que muchas de las fiestas más importantes y exclusivas del país llevan su sello.