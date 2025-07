De la bofetada en Hanói al rechazo en Londres: analizamos los dos gestos de los Macron que reflejan la "tensión" entre ellos

Este pasado martes, 8 de julio, Emmanuel Macron (47 años) y su mujer, Brigitte (72), aterrizaron en Londres con motivo de una visita de Estado de tres días de duración. El matrimonio presidencial fue recibido por los príncipes de Gales, Guillermo (43) y Kate (42), al pie de la escalerilla del avión presidencial. Un encuentro que se ha se hecho viral por un controvertido gesto de la primera dama hacia su marido.

Macron fue el primero en bajar las escalerillas. Una vez tocó el suelo, le tendió la mano a Brigitte, quien prefirió apoyarse en la barandilla, rechazando así la ayuda de su marido. Un gesto que ha hecho saltar las alarmas, pues 43 días antes, en un contexto similar, el mandatario galo fue abofeteado por su esposa tras aterrizar en Hanói, Vietnam.

Así, Cristian Salomoni, psicólogo experto en comunicación no verbal, explica a EL ESPAÑOL que lo ocurrido esta semana en Londres se está juzgando por lo que sucedió en la capital vietnamita hace poco más de un mes.

"Ella baja y le sonríe, como diciéndole, 'no necesito ayuda'". No obstante, el experto explica que "la acción normal [por parte de Brigitte], hubiera sido coger la mano y aceptar el gesto de galantería institucional, lo que ha hecho crecer los rumores de una tensión emocional y de pareja".

Este periódico también se ha puesto en contacto con la doctora Sonia El Hakim, presidenta de la Asociación Española de Comunicación No Verbal, que pone el foco en el canal del tacto, que "es el que permite transmitir el mayor de los afectos y también la mayor de las agresividades".

Respecto al gesto de Emmanuel Macron, comenta que hubo "un híbrido entre un tacto instrumental para ayudar a bajar las escaleras y un tacto afectivo, porque lo estaba haciendo con su pareja". Una acción "positiva", que Brigitte "ignora adrede".

"Hay una voluntad por parte de Macron de emitir ese tacto, pero no hay voluntad por parte de Brigitte de recibirlo", analiza la experta.

Emmanuel Macron intentando ayudar a su mujer a bajar del avión tras aterrizar en Londres. Gtres

El Hakim, no obstante, y como bien ha indicado Salomoni, explica que hay una salvedad respecto a lo ocurrido el pasado mayo en Vietnam. Recuerda que entre un momento y otro ha pasado casi mes y medio. Un tiempo en el que ha podido producirse "discusiones o reconciliaciones".

"A lo mejor sí puede haber una crisis de pareja, pero hay que tener en cuenta y la precaución de entender que son dos contextos temporales muy diferentes, que ha pasado un mes y medio entre uno y otro. El análisis se debe hacer de forma aislada por el tiempo que ha transcurrido", puntualiza la experta consultada por este medio.

El instante protagonizado a su llegada a Reino Unido se ha viralizado por el comentado manotazo que propinó la primera dama de Francia a su marido segundos antes de bajar del avión en Vietnam. Un polémico gesto que quedó plasmado en un vídeo que dio la vuelta al mundo, poniendo en el foco a la pareja presidencial francesa. Desde entonces se ha hablado de tensión o posible crisis sentimental.

"Brigitte hizo un gesto con la mano hacia la cara de Macron, seguida de un rechazo evidente cuando él le ofreció su brazo al descender. La primera dama mantuvo su mirada al frente, sin contacto visual, con la postura rígida y el cuerpo orientado hacia la barandilla. Mientras que él mantuvo una micro expresión de sorpresa [cuando se dio cuenta que abrieron la puerta del avión y todos le estaban viendo]. Luego se recompuso con una sonrisa muy forzada, mientras su mano se mantenía extendida sin obtener respuesta no correspondida", recuerda Cristian Salomoni respecto a lo ocurrido en Vietnam.

Entonces, según el psicólogo experto en comunicación no verbal, si se advertía "un pequeño conflicto". "Todos los aspectos de comunicación no verbal iban en una dirección negativa". Y es que después, como rememora Salomoni, "también hubo ausencia de contacto físico". "La ausencia de complicidad es la señal de tensión real", sostiene.

Sonia El Hakim también pone el foco en la ausencia de contacto físico el pasado mayo en Hanói. "No hubo complicidad", asegura la experta después de que algunos pudieran enfocar aquella suerte de bofetada como un gesto cómplice. "Se ve en la reacción de él y en la expresión facial previa, tanto antes del manotazo como después. No hubo una expresión facial positiva por parte de Emmanuel Macron", indica.

"No se puede hablar de un tacto juguetón porque no está dentro de un contexto de juego. En realidad es un tacto agresivo que busca separar a la otra persona o hacerle ver que algo le molesta. Además, cuando bajaron las escaleras no hubo contacto visual. No se miraban. Se ignoraban", enfatiza Sonia El Hakim respecto al gesto viral de los Macron que puso en entredicho su matrimonio y que ha dado pie a que este pasado martes, a su llegada a Reino Unido, se volviera a hablar de tensión.