Las excentricidades de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez: 90 jets, 7 yates, 27 'looks' para la novia y exigencias culinarias

Entre 10 y 20 millones de euros. Esta es la cantidad estimada que desembolsarán Jeff Bezos (61 años) y Lauren Sánchez (55) por celebrar su boda en Venecia, que comenzó este pasado jueves, 26 de junio, y se extenderá hasta este próximo sábado, día 28.

Un enlace histórico, no sólo por el precio y sus protagonistas. También por todo lo que implica: tres días de celebración, invitados VIPs y un gran colapso en la ciudad que incomoda a un grupo de venecianos. Bajo el lema No Space For Bezos han protestado en la ciudad de los canales, en contra del fundador de Amazon y del Gobierno.

El magnate, por su parte, intenta frenar el malestar de los ciudadanos con una cuantiosa cantidad de dinero que el Gobierno local destinará a tres entidades de la ciudad. El presidente de la región del Veneto, Luca Zaia, aseguró en un comunicado que la pareja ha triplicado la donación que habían anunciado en favor de la ciudad, hasta los tres millones de euros.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez al llegar a su hotel.

"Espero que las chispas que han saltado entre Bezos y Venecia puedan transformarse en un vínculo duradero: un compromiso constante en favor de la ciudad, de sus habitantes y de su medioambiente (...) 'Welcome in Venice, Jeff!'", expresó Zaia.

La polémica, sin embargo, no ha mermado. Los venecianos están incómodos y han convocado una protesta para el próximo sábado. Desde este pasado miércoles, 25 de junio, un día antes de que comenzara el enlace, la ciudad de los canales está colapsada de celebrities y equipos de seguridad que siguen cada uno de sus pasos.

Es una macro celebración que no carece de detalle. Al contrario, llama especialmente la atención por todas sus excentricidades. Pese a que la mayoría de detalles se mantienen en la más estricta intimidad, son varios los datos que se han ido conociendo con el paso de los días.

1. Tráfico de helicópteros

Jeff Bezos y Lauren Sánchez llegaron a Venecia en helicóptero este pasado miércoles, 25 de junio. Aunque estaba previsto que lo hicieran en yate, esta opción se descartó por razones de seguridad.

Tras aterrizar, se subieron a un bote que los llevó hasta el Hotel Aman, uno de los cinco alojamientos que se han reservado -también para sus invitados-, que colocó una carpa en su entrada para garantizar su privacidad.

El helicóptero en el que ha llegado la pareja no es el único que ha sobrevolado la ciudad. De acuerdo con la información que maneja la prensa italiana, en las últimas horas se ha detectado un tráfico anómalo de helicópteros desde las costas de Croacia hacia el aeropuerto privado Nicelli en el Lido. Presumiblemente, por razones de seguridad.

2. 90 jets privados

Desde el pasado miércoles también han llegado a Venecia los invitados de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Muchos de ellos, rostros mundialmente conocido, como las Kardashian, Ivanka Trump (43) y Oprah Winfrey (71), quienes habrían llegado en aviones privados.

Según la prensa local, 90 jets que han transportado a unos 200 invitados famosos ya han aterrizado en el aeropuerto Marco Polo de Venecia, procedentes de Nueva York, Los Ángeles, París o Dubái.

"El aeropuerto Marco Polo se convertirá prácticamente en la capital mundial del star system durante casi una semana", informaba el Corriere della Sera días antes del enlace.

3. Siete yates

Siete yates de extra lujo, completamente equipados y con máxima seguridad, estarán en los próximos días en la ciudad de los canales por la boda del fundador de Amazon.

El Ariance fue el primero en acercarse a las costas venecianas. Allí se encuentra Bill Miller, uno de los primeros inversores de Amazon. Posteriormente, atracaron el Eleni, con bandera de las Islas Caimán y alquilado por el grupo del multimillonario. El Kismet fue otro de los primeros en llegar. Es propiedad de Shahid Khan, un magnate pakistaní-estadounidense y dueño de los Jacksonville Jaguars.

Tal y como indican los medios de comunicación italianos, a estos tres megayates se suman cuatro más, teniendo un total de siete embarcaciones de máximo lujo. Por razones de seguridad, se descarta la presencia del Koura, propiedad de Jeff Bezos.

4. 30 taxis acuáticos

Kim Kardashian, una de las invitadas a la boda, llegando a Venecia. Gtres

La logística también incluye 30 taxis acuáticos, de los centenares que tiene la ciudad, que fueron reservados con anterioridad. Todos ellos de diferentes compañías de la ciudad de los canales.

Los taxis acuáticos, cabe puntualizar, son la manera más rápida y sencilla para desplazarse por Venecia, que acoge la gran boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

El magnate y la periodista, de hecho, ya se mostraron dentro de un vaporetto -como se le conocen en Venecia- tras llegar a la ciudad.

5. Cinco hoteles de lujo

Los novios han reservado cinco de los hoteles más exclusivos de la ciudad para sus invitados. Ellos, concretamente, se alojan en el Aman Venice, donde hace 11 años se celebró la boda de George Clooney (64) y Amal (47).

Cuenta con 24 suites, en las que confluyen detalles del siglo XVI con diseños contemporáneos. Alojarse en una de ellas -dependiendo de la época del año- puede suponer un coste de 4.600 euros por noche.

Además del Aman Venice, Jeff Bezos y Lauren Sánchez han reservado The Gritti Palace, un palacio de 1475; el Hotel Danieli, característico por su arquitectura del siglo XIV; el Belmond Hotel Cipriani, uno de los hoteles de lujo más famosos de Venecia y St. Regis Venice, enclave con más de siglo y medio de historia, en el que convergen el arte, la música y los eventos exclusivos.

6. 27 'looks' para la novia

El vestido de la novia es el secreto mejor guardado de las bodas. En el caso de Lauren Sánchez, la máxima se cumple.

Si bien se ha especulado con el nombre del posible diseñador -Oscar de la Rena o Dolce & Gabbana están entre las opciones-, nada se sabe sobre su traje nupcial. Por otro lado, además, se ha hablado de la posibilidad de doble look.

En cambio, sí se conoce que su maleta incluye 27 outfits. Casi 30 estilismo para tres días, que en total suman un millón y medio de euros.

7. Exigencias gastronómicas

El chef José Andrés llegando a Venecia. Gtres

Los chefs contratados deberán cumplir con las exigencias de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, pero también de sus invitados, quienes suelen seguir dietas personalizadas: ayuno intermitente o comidas a base de omega 3, por nombrar algunas. Los VIPs podrán mantener sus hábitos alimenticios, sobre todo, en los cinco hoteles reservados por la pareja.

Según la prensa local, "diseñarán las variantes y el menú principal", que hasta ahora se mantiene en absoluta discreción. Se prestará atención a quienes mantengan una dieta vegetariana o vegana. También a aquellos que tengan restricciones por intolerancias. Además, hay invitados musulmanes para los que estará disponible la versión halal.

Tampoco se conoce el nombre de todos los chefs contratados por Bezos. Sí se sabe que la lista está encabezada por Massimo Bottura, de tres estrellas Michelin.