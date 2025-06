La historia personal de Miley Cyrus, la estrella de la música que catapultó Disney y ocultó gastos de drogas a su contable

Miley Cyrus (32 años) ha hecho realidad uno de sus sueños: un proyecto que verá la luz en España y el mundo este próximo viernes, 27 de junio. Se trata de Something Beautiful, una película producida y dirigida por la propia artista, acompañada por el disco del mismo nombre, lanzado el pasado 30 de mayo.

"Something Beautiful es el proyecto de mis sueños hecho realidad: la moda, el cine y la música original coexistiendo en armonía", ha confesado Miley Cyrus. Y es que la cantante de Tennessee es mucho más que una estrella del pop.

Comenzó como chica Disney a los 17 años interpretando a Hannah Montana, un personaje, si cabe, igual de camaleónico que ella. En la ficción mantenía una doble vida: una estudiante común durante el día, llamada Miley Stewart, y un ídolo musical por la noche, bajo el nombre de Hannah Montana. Un icono que trascendió la pantalla, convirtiéndose en una de las mejores artistas de su generación.

La música le viene por herencia. Es hija de Billy Ray Cyrus (63), estrella del country, un género con el que se ha atrevido la propia Miley, consiguiendo el mayor de los éxitos. El pasado febrero, de hecho, ganó un Grammy en la categoría de música country.

Un galardón que llegó un año después de que se hiciera con su primer Grammy por su canción Flowers, convertido en un himno de amor propio que relataba el rencor que produce una ruptura sentimental. Para muchos, una declaración a su exmarido, el actor Liam Hemsworth (35), hermano de Chris Hemsworth (41) y a su vez, cuñado de Elsa Pataky (48).

La cantante y el actor pusieron fin a su matrimonio en agosto de 2019, sólo ocho meses después de pasar por altar y tras una historia de amor de idas y venidas que se tradujo en 11 años juntos.

"Liam y Miley han decidido separarse de mutuo acuerdo. En constante evolución, cambiando como pareja y como individuos, han decidido lo que es mejor mientras ambos se centran en sí mismos y en sus carreras", recogía el comunicado enviado por la representante de ella a la revista People.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth en una imagen de archivo. Gtres

En el año 2012, cuando Cyrus decidió que no volvería a interpretar a Hannah Montana, ella y Liam anunciaron su compromiso siendo sólo unos jóvenes de 20 y 22 años. Meses después, llegó la ruptura. En 2016 dieron una segunda oportunidad al amor y dos años más tarde contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima.

Ocho meses después decidieron poner fin a su historia. El motivo de su separación, según apuntaron algunos medios, tenía nombre de mujer. En esos días, Miley Cyrus disfrutaba del verano en el Lago de Como junto a Kaitlynn Carter (36), con quien tuvo un breve romance.

Miley Cyrus siempre ha hablado públicamente sobre su sexualidad. En 2016 se declaró pansexual y de género queer. En su momento, además, recordó que su primera relación fue con una chica.

La intérprete de Wrecking Ball tampoco ha tenido reparo en hablar públicamente sobre sus adicciones. Su primer contacto con las drogas coincidió con su era Hannah Montana, como ella misma confesó en una entrevista en marzo de 2019.

Miley Cyrus, en una imagen de 2007, un año después de estrenar 'Hannah Montana'. Gtres

Hace apenas unas semanas, Miley también recordó una dura etapa de su vida, marcada por las sustancias. Hace una década, mientras grababa su álbum Miley Cyrus & Her Dead Petz destinaba gran parte de su dinero a las drogas. Lo hacía bajo el seudónimo de ropa vintage, ocultando así los gastos a su contable.

"Cada vez que me veía me preguntaba: '¿Dónde está esa camiseta original de John Lennon que compraste por 15.000 dólares?'. Y yo respondía 'Bueno, está arriba'", relató en el podcast Every Single Album el pasado 6 de junio.

"Compré mucha ropa vintage ese año", comentó en tono de humor. Una etapa que, por suerte, consiguió superar: "Estoy tan feliz de haber sobrevivido a ese momento de mi vida".

La relación con su padre

En los últimos días, Miley Cyrus también ha sido noticia por haberse reconciliado con su padre, quien la acompañó en la presentación de Something Beautiful en Londres.

"¡Felicidades, Miley! Estoy emocionado, como cuando era adolescente y fui a ver a Joan Jett por primera vez. Todos sabíamos que nos iba a dejar alucinados… la única duda era: ¿cuánto?", escribió Billy Ray en sus redes sociales, confesando públicamente su orgullo por su hija. Entonces, el cantante estuvo acompañado por su novia, Elizabeth Hurley (60), y el hijo de ella, Damian.

Así, quedó demostrado que Miley Cyrus y su padre vuelven a tener una estrecha relación tras la división familiar que propició el divorcio entre el cantante y la madre de la artista, Tish.

"Asumí parte del dolor de mi madre porque le dolió más a ella que a mí", confesó Miley en una reciente entrevista con The New York Times. "Ahora que mi madre está tan enamorada de mi padrastro, a quien adoro, y que mi padre, a quien veo que ha encontrado también la felicidad, puedo quererlos a los dos", confesó.

"A medida que me hago mayor, respeto a mis padres como individuos en lugar de como padres, porque mi madre amó mucho a mi padre toda su vida, y creo que estar casada con alguien de la industria musical y no formar parte de ella es, obviamente, muy difícil", reconoció.

'Something Beautiful'

La película se erige como una ópera pop única en su género, donde la fantasía cobra vida a través de las 13 canciones originales que componen el álbum visual homónimo de Miley Cyrus. Llegará a 60 salas de España este próximo viernes, 27 de junio, con proyecciones especiales de una sola noche.