Dakota Johnson y Chris Martin se separan tras ocho años de relación: "Terminó hace tiempo. Ella está devastada"

Triste día para Hollywood: la pareja formada por Dakota Johnson (35 años) y Chris Martin (48) se ha separado después de casi ocho años de relación sentimental. La actriz y el vocalista de Coldplay se comprometieron hace unos años; sin embargo, ahora han tomado caminos distintos.

Se conocieron en 2017 e iniciaron una idílica relación que ha durado hasta ahora. Según ha informado el Daily Mail, se han separado. "Su relación terminó hace tiempo, simplemente no habían decidido cómo hacerlo oficial", asegura el citado medio, que informa de que la pareja ha tomado rumbos diferentes.

"Dakota anhelaba estar con él porque lo amaba profundamente, tanto a él como a sus hijos", ha revelado el mismo medio británico que dio la noticia de la ruptura. Esto podría marcar el final definitivo de una historia de amor que ya había atravesado algún que otro altibajo.

La ruptura entre Dakota Johnson y Chris Martin es definitiva, aunque el medio británico apunta que "las rupturas no son instantáneas, y ellos continuaron separándose y reconciliándose. A veces las cosas funcionaban cuando estaban lejos el uno del otro, mientras trabajaban, porque la ausencia hace que el corazón se encariñe más".

A este relato se añade: "Siempre volvían a estar juntos, pero las pequeñas cosas se fueron acumulando hasta llegar al punto en el que ya no eran el uno para el otro". Sin duda, cuando se alcanza este nivel de desgaste en una relación, lo más saludable es ponerle fin, algo que se ha confirmado este miércoles, 4 de junio.

La misma fuente asegura al medio que "Dakota está devastada porque ya no pasará tanto tiempo cerca de sus hijos, pero quiere que sepan que siempre estará ahí para ellos". Aunque Dakota y Chris Martin no tuvieron hijos en común, Johnson mantiene una excelente relación con los hijos del cantante, fruto de su anterior relación con Gwyneth Paltrow (52).

Pese a que siempre queda una pequeña posibilidad de reconciliación, el entorno de la pareja ha sido claro: "En este momento, estar separados hará maravillas si quieren tener algún tipo de futuro juntos".

Aunque ni los representantes de ambos artistas ni ellos mismos han hecho declaraciones públicas, esta se considera una de las rupturas más inesperadas del año. Ocho años juntos, una vida en pareja sólida y aparentemente estable, y planes de futuro en común hacen de esta separación un duro golpe para sus seguidores.

La última vez que se vio a la actriz fue el mismo miércoles, antes de que se conociera la noticia, y ya no llevaba su anillo de compromiso.

No obstante, no era la primera vez que se rumoreaba una crisis entre ellos. En 2019 ya hubo una breve ruptura, al parecer porque Martin presionó a la actriz para tener hijos, algo que no encajaba en los planes de ella en ese momento. Aun así, semanas después volvieron a estar juntos.

Con la noticia actual, todo cobra más sentido. El pasado verano, concretamente en agosto de 2024, salieron a la luz los primeros indicios de una crisis, aunque fueron rápidamente desmentidos por el entorno de la pareja, que entonces insistía en que seguían juntos.

Ocho años de relación marcados por altibajos. Este jueves, 5 de junio, esos altibajos se convierten en titulares con la ruptura definitiva de una de las parejas más queridas de Hollywood.