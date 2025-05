La cantante Demi Lovato se casa con Jordan Jutes Lutes en una romántica ceremonia celebrada en California

La cantante y actriz Demi Lovato (32 años) y el cantautor Jordan Jutes Lutes se han casado en una ceremonia celebrada en California (EE. UU.), tal y como ha informado, en las últimas horas, la revista Vogue, que muestra varias fotografías de la novia con el vestido que lució.

La pareja se conoció en el estudio de grabación en enero de 2022, mientras trabajaban juntos en la música del álbum de Lovato, Holy Fvck, y, tras casi dos años de noviazgo, Jordan Lutes le propuso matrimonio a la exestrella de Disney Channel en diciembre de 2023.

La boda se celebró el pasado fin de semana y la novia caminó hasta el altar con un vestido blanco perla diseñado por Vivienne Westwood, confeccionado en satén de seda gruesa con un corpiño tipo corsé, según la revista.

"He sido fan de los diseños de Vivienne Westwood durante mucho tiempo", ha declarado Demi Lovato a Vogue. "Cuando pensaba en el estilo de vestido que quería, a menudo volvía a los diseños de Vivienne, especialmente a cómo las siluetas realzan las curvas del cuerpo y a su uso de corsés", ha añadido.

Trabajando con su estilista, Jill Jacobs, la cantante llevó también un velo estilo catedral de una sola capa y largo personalizado, hecho de tul color marfil.

La noche anterior a la boda, la estrella del pop y su ahora esposo -quien lució un traje de Saint Laurent- ofrecieron una cena a sus invitados.

Lo que es un hecho es que Demi atraviesa un dulcísimo momento personal junto a su flamante esposo. Hace unos días, se deshacía en halagos hacia él en su red social Instagram. "¿Por dónde empiezo? Estoy más que agradecida de llamarte mi prometido porque cada día desde que entraste en mi vida ha sido un sueño".

Demi Lovato en un acto público. Gtres

Añadió: "Me río más fuerte y más seguido y sonrío un millón de veces más de lo que he hecho en mi vida. Realmente nunca supe que un amor como este podría existir. Pero TÚ - eres amoroso, cariñoso, compasivo, hermoso, jodidamente hilarante, tan talentoso y tan amable con todos los que conoces. Soy más que afortunada de llamarte mío".

"Gracias por darme los mejores dos años de mi vida hasta ahora. Y aquí hay muchos más de San Valentín juntos, bebé. Te quiero", concluyó.

Difícil año 2018

Huelga decir que Demi ha transitado por momentos complejos a nivel de salud. En 2018, tuvo que ser hospitalizada por una sobredosis de heroína. La cantante, que había hablado abiertamente sobre sus problemas de adicción en el pasado, enfrentó uno de los momentos más críticos de su vida, dejando a sus seguidores en vilo sobre su estado de salud.

Apenas un mes antes del incidente, Lovato había confesado en el escenario que había vuelto a caer en sus adicciones, un problema que la había acompañado desde su juventud. La sobredosis fue provocada por fentanilo, un opiáceo sintético extremadamente potente, el mismo que causó la muerte de Prince en 2016.

La cantante fue encontrada inconsciente en su domicilio y trasladada de urgencia al hospital, donde permaneció internada durante dos semanas antes de ingresar en un centro de rehabilitación.

El impacto de la sobredosis en la salud de Demi Lovato fue devastador. En el documental Dancing with the Devil, estrenado en 2021, la artista reveló que sufrió tres derrames cerebrales y un infarto, lo que le dejó secuelas permanentes. "Los médicos me dijeron que me quedaban entre cinco y diez minutos de vida", confesó en una entrevista.

A raíz de este episodio, Lovato perdió parte de su visión y tuvo que reaprender habilidades básicas como la lectura. A pesar de las dificultades, la cantante ha asegurado que no cambiaría nada de lo que vivió, pues le permitió aprender valiosas lecciones sobre su salud y bienestar.