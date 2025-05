David Beckham cumple 50 años: la vida actual del eterno 'sex symbol' que ha sabido como nadie capitalizar su imagen

David Beckham entra en el selecto 'club de los 50'. Aunque celebró su llegada a una nueva década el pasado 30 de marzo, congregando a familiares y amigos en un famoso restaurante italiano de Miami, es este viernes, 2 de mayo, cuando el exfutbolista sopla una vela más en la tarta.

Llega a los 50 años retirado del campo, pero con una fuerte presencia en el fútbol. Además, con proyectos sociales, disfrutando de sus hobbies y de su familia. Asimismo, como embajador de prestigiosas firmas del mundo de la moda. Y es que, por más que pase el tiempo, David Beckham sigue siendo uno de los hombres más atractivos del planeta.

El británico, un eterno sex symbol, ha sabido como nadie capitalizar su imagen. Desde su apogeo como futbolista supo crear una marca personal. Beckham, así, no sólo creció como deportista. También lo hizo como icono de la moda masculina por su elegantísima forma de vestir y por sus múltiples cambios de look.

Su gran atractivo físico le ha permitido ser el reclamo de firmas de lujo o de consumo masivo, como Calvin Klein, Adidas o Pepsi. Además, es embajador de organizaciones como Unicef. Su estrategia ha sido clave: vincular su nombre a múltiples sectores, pero con coherencia. Con sus trabajos y colaboraciones, Beckham transmite elegancia, ambición, valores de familia y responsabilidad social.

El éxito ha sido tal que a sus 50 sigue asumiendo nuevos retos en la industria. El británico acaba de debutar como diseñador junto a Boss, firma de la que también ha sido imagen. Inspirada en su estilo personal, Beckham ha aportado a la marca "su visión, gusto impecable y sentido innato de la moda. El resultado es una colección atemporal, caracterizada por elegantes propuestas de calidad premium en las que se mezclan la tradición y la modernidad", tal y como informan desde la compañía.

David Beckham, imagen de conocidas firmas. Acto celebrado en Barcelona el pasado junio. Gtres

Respecto a este nuevo proyecto, el exfutbolista ha comentado: "Siempre me ha gustado la moda y crear diferentes looks. Así que tener la oportunidad de colaborar con Boss en mi propia colección de primavera/verano ha sido una experiencia fantástica. Gracias a ella, he podido centrarme en los detalles de las prendas y crear un fondo de armario con diseños que se adaptan a cualquier ocasión".

Beckham, al mismo tiempo, colabora con otras marcas de todo tipo de industria. Sólo con bucear en su feed de Instagram se puede confirmar que la mayor parte de sus ingresos económicos proceden de la publicidad. Es imagen de una empresa que produce altavoces, de una marca de suplementos de nutrición o de una exclusiva firma de relojes. Recientemente, también participó en un anuncio de cervezas y en uno de gadgets de cocina, una de sus aficiones.

Actualmente, Beckham también tiene su propia firma de gafas de sol y fragancias. Además, es el copropietario del Inter de Miami, el equipo donde juegan Lionel Messi (37) o Luis Suárez (38). Un ambicioso proyecto que lo mantiene cerca del campo, cuando lleva casi 12 años como futbolista retirado.

Respecto a su faceta social, sigue colaborando con Unicef y con motivo de su 50 cumpleaños ha lanzado una campaña de recaudación de fondos. "Quiero que los niños que nos necesitan crean que sus voces serán escuchadas", expresó junto a un vídeo publicado en sus redes sociales.

Victoria y David Beckham, en la presentación de Jacquemus en Francia. Año 2023. Gtres

En aquel post, subido a Instagram el pasado 15 de abril, Beckham comentó: "El mes que viene cumplo 50 años. Es un hito importante que me ha hecho reflexionar sobre las oportunidades que he tenido y las experiencias que me han formado. Al mirar atrás, algunos de los momentos que más me han impactado han sido a través de mi trabajo con Unicef. Como padre de cuatro hijos maravillosos, sé lo afortunada que es mi familia por estar a salvo y tener acceso a educación y atención médica".

David Beckham lleva 25 años casado con Victoria Beckham (51), la ex Spice Girl que robó su corazón cuando era jugador del Manchester United. Juntos tienen cuatro hijos, Brooklyn (26), Romeo (22), Cruz (20) y Harper Seven (13). Son su mayor orgullo y así lo presumen cada vez que pueden. Si bien la pareja se ha convertido en una marca comercial, al menos públicamente y al margen de cualquier especulación, siempre se han mostrado como un matrimonio y una familia unida.

A día de hoy, a sus 50 años y retirado de su profesión, David Beckham también disfruta del tiempo libre y de sus aficiones. Como suele mostrar en su cuenta de Instagram, donde atesora más de 88 millones de seguidores, disfruta de la cocina y del campo. El eterno sex symbol tiene su propio huerto y sus propias gallinas, las protagonistas más curiosas de su feed.

Fiesta

Aunque se desconoce el plan que llevará a cabo este viernes, 2 de mayo, lo cierto es que Beckham celebró sus 50 años por adelantado el pasado 30 de marzo. "Una noche especial en Miami", como él mismo comentó en sus redes. Tuvo lugar en un famoso restaurante italiano de la ciudad, hasta donde se desplazaron su mujer, sus hijos -con excepción de Brooklyn-, así como conocidos amigos.

La lista de invitados incluyó a los futbolistas del Inter de Miami. Además, figuras de la talla de Tom Braddy (47), Eva Longoria (50), Marc Anthony (56) o Cindy Crawdford (59). Aunque no ha trascendido mayor información, esta sería la primera de varias celebraciones que organiza Beckham por su llegada a la quinta década. “¡Qué manera de comenzar la primera de muchas celebraciones de cumpleaños!", expresó en su momento Victoria.