El chasco de Demi Moore tras perder el Oscar a la Mejor Actriz hace arder las redes sociales

Una jornada de emociones. De nervios. Y de un enorme chasco. Así ha sido la noche que ha vivido Demi Moore (62 años) en la 97ª edición de los Premios Oscar. Este domingo, 3 de marzo, todas las miradas estaban puestas en ella. Los astros parecían haberse alineado para que sujetase entre sus manos su ansiada estatuilla. Hubiera sido la primera de su vida. Pero, fuera de todo pronóstico, no se ha llevado el galardón.

La que fuera esposa de Bruce Willis (69) estaba nominada al Premio a la Mejor Actriz por su papel en La Sustancia. En ella interpreta el rol de Elisabeth Sparkle, una presentadora en plena madurez que, después de ser despedida de la cadena de televisión en la que trabaja, hace todo lo posible para mantener un físico perfecto y poder seguir en la cresta de la ola.

Su nombre figuraba en todas las quinielas. Prácticamente en todos los rincones del mundo entero se la daba por ganadora. Sin embargo, la gran sorpresa de la gala ha tenido lugar cuando han pronunciado el nombre de Mikey Madison (25). La joven intérprete ha sido elegida mejor actriz por interpretar a la prostituta Anora en el filme homónimo dirigido por Sean Baker (54).

Demi Moore watching Mikey Madison win the Oscar pic.twitter.com/YjpSx3qyDb — mazzy (@mazzypopstar) March 3, 2025

A Demi Moore, con una larga y prolífica carrera a sus espaldas, le ha tocado volver a casa con las manos vacías. Tras más de 45 años de carrera en el mundo del cine, casi roza el sueño de ganar su primer Oscar. Pero su sueño no se ha hecho realidad.

Y, como suele pasar en estos casos, las redes sociales no han tardado en hacerse eco de tan enorme decepción. Así, en plataformas como X han circulado todo tipo de memes alusivos al 'no Oscar' de Demi Moore.

A través de memes y miles de comentarios, los usuarios del universo digital han compartido sus primeras impresiones al saber que Mikey Madison se ha impuesto a Demi Moore.

Comentarios como "No es justo", "Demi Moore se lo merecía" o "Demi era la única que merecía el Oscar" son solo algunos de los tuits que han corrido como la pólvora en la madrugada del 3 de marzo.

Asimilating DEMI MOORE stolen oscar. pic.twitter.com/fIPTZhf6W4 — CrisCaBo (@CrisCabo) March 3, 2025

Hablando de decepciones, cabe recordar aquel del que habló Demi Moore en su discurso tras recoger el Globo de Oro, el pasado 5 de enero. "La verdad, no me lo esperaba. Estoy en estado de shock. Llevo mucho tiempo haciendo esto, más de 45 años, y es la primera vez que gano algo como actriz", empezaba diciendo.

Y es que, a pesar de su enorme éxito y de ser durante décadas la actriz mejor pagada del cine, en una ocasión le hicieron un comentario que le causó una gran desilusión. "Hace 30 años, un productor me dijo que era una ‘actriz de palomitas’, y pensé que eso significaba que esto era algo que no se me permitía tener. Que podía hacer películas muy exitosas y que dieran mucho dinero, pero que yo no iba a ser reconocida... Y yo lo acepté. Me lo creí".