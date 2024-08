La ex de Ralf Schumacher estalla contra él tras anunciar su homosexualidad: "He perdido mis mejores años"

Cuatro semanas atrás, a mediados del mes de julio, el expiloto de Fórmula 1 y hermano menor de Michael Schumacher (55 años), Ralf (49), 'salió del armario' e hizo pública su homosexualidad a través de las redes sociales.

Lo hizo a través de una fotografía en la que se mostraba junto a su novio, Etienne, del que apenas se han conocido detalles, aparte de que es francés y es un apasionado de la aventura, los viajes y el deporte. "Lo más hermoso de la vida es cuando tienes a tu lado a la pareja correcta con la que puedes compartir todo", rezaba la publicación compartida.

Ahora, un mes después, Ralf vuelve a ser noticia por unas duras declaraciones de su exmujer, Cora Brinkmann, ante un medio alemán. Unas palabras que ya han dado la vuelta al mundo y no han dejado indiferente a nadie.

La alemana, con la que Schumacher se dio el 'sí, quiero' en el año 2001 y cuya relación se extendió hasta 2005, ha concedido unas declaraciones al diario Der Spiegel para confesar su reacción a la confesión del que fuera su marido durante más de cuatro años.

"Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto. Durante su trayectoria en la Fórmula 1, hubo muchos rumores en el paddock. Le pedí que me aclarase si lo que se decía era verdad, pero él siempre lo negó, diciéndome que estaba imaginándome todo y que lo mismo necesitaba ayuda psicológica", apuntaba la ex de Ralf Schumacher.

Aunque dejó su profesión como piloto hace más de 15 años, el alemán continúa trabajando de analista de la Fórmula en televisión. Y es que, por su pasado, por su familia y por su trabajo, es una persona influyente en el mundo del deporte.

"Cuando lo anunció fue como una puñalada en el corazón. Salir del armario siempre afecta a quienes te rodean, incluida la exesposa con la que tuviste un hijo. Hoy me siento utilizada durante el matrimonio. Siento que he desperdiciado mis mejores años. Me hago muchas preguntas. ¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba? Confié ciegamente en él y por eso su palabra era ley para mí", afirmaba Cora Brinkmann ante el medio alemán.

Tras el revuelo formado en Alemania por las declaraciones de Cora Brinkmann, el expiloto de Fórmula 1 ha querido aclarar su relación con ella, mostrando una conversación de la alemana con la nueva pareja de Ralf.

En ella Cora demuestra lo feliz que se mostraba ante la noticia de la nueva relación de su ex con un chico en octubre de 2023. "Con todo este ida y vuelta, me gustaría aclarar que Cora nos felicitó en octubre de 2023 porque pensó que nos casábamos. Ella es feliz. Como podéis ver en este mensaje enviado a Etienne personalmente. Creo que es una pena para Etienne y para mí que ella difunda tantas mentiras. Ambos solamente queremos nuestra paz", aseveraba Schumacher en sus redes.

Ralf Schumacher continúa lamentándose por el accidente de esquí que sufrió su hermano y que recordó hace unos meses en el diario alemán Bild. "Echo de menos a mi Michael de entonces. La vida es a veces injusta. Michael había tenido suerte a menudo en su vida, pero entonces llegó este trágico accidente. Gracias a Dios, hemos podido hacer algo gracias a las posibilidades de la medicina moderna, pero nada es como antes. Su accidente fue una experiencia dolorosa y triste para mí".

El heptacampeón sufrió un grave accidente cerebral el 29 de diciembre de 2013. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él y no ha aparecido públicamente. De hecho, se desconoce su estado de salud y son muy pocos los detalles que su familia desvela.