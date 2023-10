Los hijos de Mick Jagger se quedarán sin herencia: así ha amasado los 500 millones que irán a la beneficencia

Mick Jagger (80 años), la legendaria figura del rock, forjó su fama y fortuna como líder de The Rolling Stones cautivando al mundo con su carisma y talento musical con esa conocidísima banda formada en 1962 y que pronto comenzó a lanzar éxitos que definirían una era. Sus actuaciones en vivo se convirtieron en eventos épicos gracias a su energía, su magnetismo y su estilo provocador.

El grupo mantuvo una longevidad inquebrantable y demostrando que Jagger siempre estaría en el centro de atención siendo no sólo el vocalista principal, sino también el compositor de numerosos himnos de rock. Desde entonces, su carrera musical ha ido acumulando fama, prestigio y, sobre todo, una inmensa fortuna.

A finales de septiembre, Jagger concedió una entrevista a The Wall Street Journal para promocionar el próximo nuevo álbum del grupo, Hackney Diamonds, en la que se abrió en canal sobre lo que para él ha significado su popularidad, su negocio en la industria musical, sobre qué hará con todo su patrimonio, y si la banda quiere o no vender los derechos de algunos de sus temas o álbumes.

Celebrities como Bob Dylan (82), Bruce Springsteen (74), Justin Bieber (29), Katy Perry (38) o Shakira se sitúan dentro de los artistas que acabaron vendiendo parte de su catálogo musical a discográficas. La colombiana lo hizo en 2021, vendiendo los derechos de sus entonces 145 canciones a la firma británica Hipgnosis Songs Fund. En enero de este año lo hizo el intérprete de Yummy por 200 millones de dólares a la misma empresa, que incluye más de 290 temas publicados antes del 31 de diciembre de 2021.

Ahora, se barajaba si el cantante de Paint It, Black, se sumaría a ellos. En la entrevista, confesó que, por el momento, no es algo que entre en sus planes y que, si fuera así, el dinero -o parte de ello- que recibiría por su catálogo iría destinado a la caridad, y que sus hijos no disfrutarían de su herencia.

"Los niños no necesitan 500 millones de dólares para vivir bien", revelaba. Si los Rolling Stones decidieran vender su catálogo, Jagger explicó que probablemente querrían hacer algo más significativo con las ganancias, como donarla a la beneficencia. "Quizá hacer algo bueno en el mundo". De este modo, sus ocho hijos no disfrutarían de su herencia.

Relaciones e hijos

Han sido muchas las celebrities que han sido relacionadas con el británico. Desde Marianne Faithfull (76) hasta Jerry Hall (67), pasando por otros rostros conocidísimos como Uma Thurman (53), Madonna (65), Tina Turner, e incluso Carla Bruni (55), ex primera dama de Francia.

Jagger tiene un total de ocho hijos de edades comprendidas entre los 52 y los seis años. Su primogénita es Karis Jagger (52), hija de la actriz Marsha Hunt, con quien tuvo una breve relación en los años setenta.

La segunda, Jade Jagger (51), nació en 1971 y es fruto de su matrimonio con la modelo Bianca Jagger, su primera esposa. Después de su divorcio, el cantante mantuvo una larga relación con la supermodelo Jerry Hall desde 1990. Ambos tuvieron cuatro hijos juntos antes de separarse en 1999: Elizabeth (39), James (37), Georgia May (31) y Gabriel (25). Ese mismo año nació Lucas (24) a raíz de la infidelidad del cantante en 1998 con Luciana Giménez.

En 2001 comenzó con L'Wren Scott, diseñadora de moda y pareja de Jagger durante más de una década. Ella se suicidó en 2014, tal y como reveló la autopsia. Nunca llegaron a casarse. Él todavía le felicita a través de las redes en el día que sería su cumpleaños.

Su hijo más joven, Deveraux (6), es resultado de su relación con la exbailarina y coreógrafa estadounidense Melanie Hamrick (36), con quien está a punto de casarse, tercera vez que el cantante dará el 'sí, quiero' frente a un altar.

Su patrimonio

En 2022, Billboard anunció que la gira de los Rolling Stones se convirtió en la sexta más exitosa del mundo tras alcanzar más de 179 millones de dólares (unos 170 millones de euros) con sólo 20 shows. En 2018, la banda ganó 117 millones de dólares en sólo 14 conciertos.

Su fortuna asciende a 500 millones de dólares (unos 475 millones de euros). Así, entre giras y discos, los Stones consiguieron más de 1.500 millones de dólares en ingresos brutos totales entre 1989 y 2001, avanza Fortune.

De ese patrimonio, según Celebrity Net Worth, 250 millones de dólares están repartidos en increíbles inmuebles que posee en todo el mundo. En la década de los setenta compró la histórica mansión Stargroves de Hampshire, Reino Unido, que los Stones utilizaron como lugar de grabación por aquel entonces. "Mick dice que compró una mansión en el condado de Hampshire, llamada Stargroves, mientras estaba colocado de ácido", reveló el editor John Blake en 2017 a la revista Spectator. La vendió en 1979 a un empresario por 200.000 libras (231.000 euros).

El británico cuenta con mansiones multimillonarias en Nueva York y Londres para uso propio, además de un complejo de seis habitaciones frente a la playa en la isla privada de Mustique (Caribe) que alquila por entre 30.000 y 50.000 dólares a la semana. También es dueño de una segunda casa en la isla dentro de un club de campo cerrado que alquila por 11.000 dólares a la semana.

Asimismo, cuenta con un castillo del siglo XVI en el sur de Francia, llamado chateau de Fourchette -comprado en los años ochenta cuando aún estaba casado con Jerry Hall-, en el que estuvo refugiado durante la cuarentena por el Covid-19. Fue por aquel entonces cuando compró un casoplón de 1,98 millones de dólares en Lakewood Ranch, en la costa oeste de Florida, como regalo para Melanie Hamrick. En septiembre de este año la vendió por 3,2 millones de dólares (3 millones de euros).

