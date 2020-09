Los Rolling Stones abren su primera tienda y esto es todo lo que vas a poder encontrar en ella

Los fieles seguidores y amantes del mercandising de la banda de los Rolling Stones van a estar de enhorabuena; el icónico grupo británico de rock ha anunciado la apertura de la primera tienda insignia de su banda, situada en el número 9 de Carnaby Street en el Soho de Londres. "El Soho siempre ha encapsulado el Rock and Roll, era el lugar perfecto para nuestra propia tienda", alegaba la propia banda.

Una tienda que nace con el objetivo de ser un punto de unión entre ellos y sus seguidores, como contaba su propio cantante, Mick Jagger (77 años), "Los seguidores conectarán mucho más con la banda" y, asimismo, añadía que el público podía satisfacer la posible curiosidad que pudieran tener sobre ellos.

Los Rolling Stone abren su primera tienda y marca de ropa. UGM

Los escaparates de la tienda cuentan con una instalación de ondas sonoras, gracias a las cuales se podrá pasear por ella al ritmo de los grandes clásicos de la banda como: Satisfaction o It’s All Over Now. El piso está también decorado con algunas de las letras y los probadores están adornados con icónicas ilustraciones de algunos de sus álbumes como: Exilio en Main Street (1972) y Some girls (1978).

El comercio está decorado en tonalidades rojas y negras, los colores del grupo, y por supuesto, llena del icono del grupo: una boca con grandes labios y lenguas. Además, cinco pantallas mostrarán una película hecha, en exclusiva, para la tienda que ofrece imágenes de la banda a lo largo de las décadas.

El icono de la banda está visible por toda la tienda. UMG

La tienda no solo recogerá los continuos lanzamientos o las nuevas reediciones de álbumes o sencillos de la banda, disponibles para su compra, al igual que antiguos álbumes icónicos como Goats Head Soup o en sencillo Scarlet; sino que, además, el proyecto creado por la asociación Bravado - empresa de gestión de marca y mercancía de Universal Music Group - que presenta todos los sellos distintivos de la icónica banda incluye la nueva marca de moda de la banda: RS No. 9 Carnaby. Una clara referencia a la localización de la tienda.

Las letras de canciones míticas de la banda decoran las paredes de la tienda. UMG

Así, el puesto "ofrecerá una mezcla exclusiva de colecciones y colaboraciones para fans de todas las edades, además, de una sección especial para customizar camisetas", anunciaba el comunicado, "Se trata de elegir entre una variedad de diseños exclusivos en el menú de la pantalla táctil para crear algo una prenda única y a tu gusto".

En la tienda habrá un pequeño puesto para customizar camisetas.

Aparte de productos del grupo de rock, se podrán encontrar colaboraciones con otras marcas como impermeables de algodón de Sutterheim que tiene el logotipo del grupo o la marca de lujo francesa Baccarat, que ha sacado una colección de copas de vino, vasos decantadores y de cerveza con el grabado de la lengua y los labios de los Rolling Stones. Así, el sonido, la visión y la iluminación serán los componentes estrellas para la perfecta inmersión de la banda.

