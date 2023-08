Los proyectos del príncipe Harry a 10.000 kilómetros de Meghan Markle: él está en Tokio y ella, con Taylor Swift

El príncipe Harry (38 años) ponía rumbo a Japón a principios de agosto para participar en un torneo de polo de una de sus organizaciones benéficas, Sentebale, creada para ayudar a jóvenes con VIH del sur de África. Hasta allí se desplazó con su gran amigo y confidente, Nacho Figueras (46). Sin embargo, ni su esposa, Meghan Markle (42), ni sus hijos, Archie (4) y Lilibet Diana (2) le acompañaron en su viaje. Ellos decidieron quedarse en casa y disfrutar de unos días sin Harry.

El jugador profesional de polo y el duque de Sussex parecen estar pasándoselo en grande y así lo ha mostrado Figueras en su perfil de Instagram, donde publicaba este miércoles 9 de agosto una graciosa instantánea de ambos con los brazos cruzados y unas gafas de sol de mujer y añadía: "Comprando para nuestras esposas".

La fotografía se realizaba en el interior de un centro comercial, Itoya Top Drawer, y posaban con unas gafas Kolo de 175 dólares (159 euros en una tienda especializada en artículos que "facilitan los viajes" y presume de su "sostenibilidad con estilo", señala Daily Mail.

Los usuarios de la plataforma no tardaron en echarse encima y comentar la captura con mensajes como "mujer feliz, vida feliz", "el mejor dúo", "verdaderos hermanos", -en medio de la tensa relación de Harry con el príncipe Guillermo (41)-, "os queremos y esperamos que Harry y Meghan vuelvan antes a las redes sociales. No dejéis que los haters os roben la alegría".

Este último comentario que realizaba una cuenta de la app hace alusión a los extendidos rumores de ruptura entre la pareja después de su quinto aniversario de boda y durante este verano. Incluso se llegó a hablar de una cláusula millonaria que ella le solicitaría a él en caso de divorcio. En concreto, de 80 millones de dólares y, además, de la condición de que los pequeños permanecieran en Estados Unidos, según medios británicos.

Sin embargo, a principios de este mes de agosto, los duques hicieron una reaparición en la que se dejaban ver acaramelados, cariñosos y felices en un vídeo facilitado por el Fondo de Energía Juvenil de Tecnología Responsable.

Las especulaciones vuelven ahora a la palestra después de conocerse sus planes por separado: él en Tokio y ella a casi 10.000 kilómetros de distancia.

Este miércoles, el duque asistía a la Cumbre de Valores Deportivos ISPS en la Edición Especial en el Tokio Big Sight para Sentebale, en la que se trató "el poder del deporte como vehículo para impulsar un cambio positivo en las comunidades", apunta la organización.

Harry mantuvo una conversación con Dan Carter (41), exjugador de rugby, con el rector y vicerrector de la Universidad Stellenbosch de Sudáfrica, Wim Villiers y, como no, con Figueras.

La fundación contaba en su perfil de Instagram que el hijo de Lady Di y el rey Carlos III (74) declaraba: "Las lecciones que aprendemos en el campo son los mismos principios de la filantropía: que una misión, el trabajo duro, la dedicación y la asociación pueden hacer posible incluso lo imposible. Ya sea unidos en la victoria o mostrando respeto en la derrota, nadie cruza nunca una línea de meta o marca un gol sin la ayuda y la fe de los demás. Ese es, para mí, el poder del deporte".

El torneo tendrá lugar en Singapur el próximo 12 de agosto, una competición que, desde 2010, ha recaudado más de 12,7 millones de euros para aquellos niños que sufren pobreza, desigualdad y VIH en el continente africano.

"La Copa de Polo anual es esencial para el trabajo vital de Sentebale para garantizar que los niños y jóvenes sean saludables, resistentes y capaces de prosperar. Los fondos recaudados este año apoyarán nuestro programa Clubs and Camps, que brinda apoyo psicosocial intensivo a los jóvenes que viven con el VIH", decía Harry en un comunicado. Él jugará en el equipo Royal Salute Sentebale contra el Singapore Polo Club, con el polista argentino como capitán.

¿Y Meghan?

Meghan, por su parte, decidió ir a ver a Taylor Swift (33) al estadio So-Fi de Inglewood, California, el 8 de agosto, con una de sus mejores amigas, Lucy Fraser, que ya apareció en el documental de Netflix, Harry y Meghan y escuchar los grandes temazos de la artista, como You Belong with Me, King of my heart y I know places.

Este plan se desarrollaba cuatro días después del cumpleaños de la actriz de Suits y después de la inversión que los duques han realizado con la compra de la novela Meet me at the lake, de Carley Fortune, quienes pretenden convertirla en una película para Netflix.

