El príncipe Harry y Meghan Markle reaparecen, cómplices y cariñosos, tras las especulaciones de divorcio

Los rumores de grave crisis y separación sobrevolaban al matrimonio desde hacía semanas. De hecho, en los últimos días se llegó a hablar de una suerte de cláusula millonaria que ella le solicitaría a él en caso de divorcio. No obstante, este miércoles, 2 de agosto, en medio de esa marejada informativa y mediática, el príncipe Harry (38 años) y su esposa, Meghan Markle (41), han reaparecido.

Lo han hecho cómplices y cariñosos y, parece, ajenos a esas voces que vaticinaban un naufragio amoroso sin posibilidad de retorno.

De acuerdo al material gráfico en forma de vídeo que ha facilitado el Fondo de Energía Juvenil de Tecnología Responsable -un proyecto filantrópico que reúne a jóvenes líderes que abogan por un ecosistema tecnológico inclusivo, equitativo y responsable-, Harry y Meghan siguen juntos, felices y enamorados.

Harry y Meghan, sonrientes, durante una de sus conversaciones con los jóvenes del proyecto.

En un vídeo en el que se desgranan las iniciativas dirigidas por jóvenes que engrosan la lista de este proyecto, los Sussex exponen sus razones para conseguir que Internet sea un espacio más seguro. También aprovecha el matrimonio royal esta grabación para sorprender y felicitar, vía telefónica, a los beneficiarios estadounidenses de las primeras subvenciones del Fondo de energía juvenil de tecnología responsable.

Unas 26 iniciativas dirigidas por jóvenes van a recibir un total de dos millones de dólares en subvenciones, que oscilan entre 25.000 y 200.000 dólares, según la etapa de la organización y sus necesidades.

El dinero, que ayudará a garantizar el uso responsable de la inteligencia artificial, ha sido proporcionado por patrocinadores, incluida la Fundación Archewell, creada por el matrimonio de los Sussex.

Feliz y un tanto emocionado, Harry ha felicitado a los jóvenes y ha hablado de sus hijos, Archie (4) y Lilibet (2), explicando que en un futuro ellos también se sentirán orgullosos del trabajo que se está realizando hoy. "Gracias por hacer todo lo que hacen. Nuestros niños especialmente están increíblemente agradecidos", ha asegurado el hijo de Carlos III (74).

Los duques de Sussex, atentos a la charla con una de las personas que componen el Fondo de Energía Juvenil de Tecnología Responsable.

Sam Hiner, director ejecutivo del Fondo de Educación de la Alianza de Jóvenes, fue uno de los que recibió una llamada telefónica de la pareja. Preguntado por el comportamiento de Harry y Meghan, Hiner manifestó en People: "Realmente aprecié que vieran la importancia del trabajo que estábamos haciendo y hablaran de la importancia de que los jóvenes se involucren en el proceso democrático".

"Fue una completa sorpresa. No tenía idea de que hablaría con ellos", ha manifestado recientemente Emma Lembke, copresidenta de la organización de defensa de la seguridad en Internet Design It For Us, a Vanity Fair, al tiempo que añade: "El duque y la duquesa, y todo su trabajo, han sido fundamentales para hacer avanzar tantos problemas sociales y dar visibilidad a muchas áreas importantes, y específicamente a la tecnología responsable".

Sea como fuere, más allá del motivo de este vídeo en el que han reaparecido Harry y Meghan, lo que parece claro es que ambos viven ajenos a lo que se comenta en los medios de comunicación sobre la salud de su amor y matrimonio.

En otro orden de cosas, también este miércoles día 2 se ha conocido que Meghan Markle reaparecerá en público el 16 de septiembre en Alemania, durante la ceremonia de clausura de los Juegos Invictus, uno de los proyectos en los que más implicado está el príncipe Harry.

Esta competición, donde participan soldados heridos en combate, cuenta con el apoyo del duque de Sussex, que lo considera un proyecto personal muy importante. "Será un elemento muy emotivo que estará moderado personalmente por la duquesa de Sussex", explica el medio Rheinische Post.

Meghan, "cansada de Harry"

Harry y Meghan, en un acto público en Nueva York, en diciembre de 2022. Gtres

Sobre la crisis o separación del matrimonio, una de las razones que se ha esgrimido en los tabloides británicos es que la pareja no realizó ningún tipo de celebración por el quinto aniversario de su boda. Poco o nada parece quedar de aquel amor que se juraron el 19 de mayo de 2018, en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor.

Pese a esa unidad que demostraron públicamente en el documental, haciendo frente común a todas las adversidades y los escándalos con la Familia Real británica, el amor entre Harry y Meghan estaría naufragando. En esa línea, se ha conocido que la familia de él habría presionado al duque para que terminase de tomar la decisión de divorciarse de Meghan y poder regresar a Reino Unido.

El entorno de la Familia Real británica ha dado, semanas atrás, su versión de presunto este divorcio que se preveía inminente. Tom Bower, periodista y biógrafo, concedió unas declaraciones en Daily Mail, insistiendo en que el divorcio está mucho más avanzado de lo que ha trascendido públicamente. "Hay mucha gente en Londres que opina que Meghan se está cansando de Harry", reveló.

A la luz de la opinión de Bower, Harry y Meghan ya harían vida por separado en Montecito, Santa Bárbara, donde tienen la casa conyugal. "Ha encontrado definitivamente su sitio y está muy asentado en California, pero echa de menos su hogar", agregó en The Telegraph el que fue maquillador y examigo de la actriz.

