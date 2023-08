Quién es Genoveva Casanova, la actriz mexicana que ha estado a punto de morir

Genoveva Casanova (46 años) ha estado a las puertas de la muerte. La mexicana sufrió una embolia pulmonar que se tradujo en un posterior infarto pulmonar y un derrame. Ingresada en el Hospital Universitario Moncloa, en Madrid, ha salido del mismo tras una estancia de ocho días.

Genoveva salió del hospital acompañada por sus dos hijos gemelos, Luis y Amina (22), además de por su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo (60), con quien se casó el 15 de octubre de 2005 en el Palacio de las Dueñas de Sevilla. Decidieron, “de común acuerdo”, separarse dos años después.

Fue en otoño de 2000 cuando el quinto hijo de la duquesa de Alba conoció a la joven mexicana. Genoveva nació el 8 de noviembre de 1976 en la Ciudad de México. Cayetano lo hizo el 4 de abril de 1963. Antes de contraer nupcias, nacieron sus hijos gemelos: 25 de julio del 2001.

Vida sentimental

Cayetano y Genoveva en una imagen de archivo. Gtres.

Más allá de Cayetano Martínez de Irujo, en el plano sentimental ha mantenido una relación con Gonzalo Vargas Llosa (56), hijo del célebre escritor Mario Vargas Llosa (87), y con el expolítico del PP, José María Michavila (63).

Casanova estudió en colegio Sierra Nevada, de México, y se licenció en Filosofía. Los primeros cursos los llevó a cabo en la Universidad Panamericana, mientras que los últimos los realizó en la Universidad Iberoamericana. A la par hizo varias diplomaturas como las de Religiones comparadas, Egiptología, Filosofía Humanista, Filosofía del Arte, Guión cinematográfico y Literatura.

[Genoveva Casanova: "Cayetano y yo tenemos una relación superbonita. Me siento muy querida"]

Su labor como investigadora la llevó a cabo, en el año 1999, en el centro de investigación del Partido Acción Nacional de México. Un año después, fue seleccionada por la Universidad Iberoamericana para un intercambio estudiantil con la Universidad de Sevilla. En la ciudad bañada por el Guadalquivir habitó los siguientes cuatro años para trasladarse, después, a Madrid.

Su vida profesional está orientada a dos ámbitos totalmente diferentes. Por un lado, trabaja como imagen publicitaria para marcas como Vasari, Pantene, Christian Dior, Marina d’Or o Lancôme. Por otro, su dedicación a causas humanitarias. Una labor que tuvo como punto de partida el año 2005, cuando empezó a colaborar con la Fundación Xquenda y World Education & Development a favor de los indígenas de la sierra de Oaxaca.

[Cayetano y Genoveva, separados en lo emocional, unidos en los negocios: así es su desconocido proyecto]

Genoveva Casanova.

Después vinieron la Fundación Nuevo Futuro (para la creación de hogares de acogida para niños), Fundación Teletón (para la atención y tratamiento médico para niños discapacitados), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Fundación Vicente Ferrer (ayuda humanitaria a la casta de los intocables en la India), y la Asociación Española de ayuda contra al cáncer de mama, entre otras.

Según describe ella misma en su blog, le interesan la literatura, el cine, la fotografía, la política y el trabajo humanitario. Sus libros favoritos son Cometas en el Cielo, de Hosseini; Estambul, de Pamuk; El Aleph, de Borges; y La Rebelión de las Masas, de Ortega y Gasset.

Sobre sus películas favoritas, son Las alas del deseo, Pídele al tiempo que vuelva, Seven pounds, La duquesa, Diamantes de sangre, y El jardinero fiel. Por último, sus canciones favoritas son Love of my life. de Dave Mathews Band; Life is sweet, de Natalie Merchant; y A case of you, de Diana Krall.

Sigue los temas que te interesan