Rodolfo Sancho contacta con la hermana de Edwin Arrieta: "Lo lamento. Daniel tuvo que haber tenido un trastorno"

Rodolfo Sancho (48 años) se ha puesto en contacto en las últimas horas con la familia de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano asesinado y descuartizado presuntamente por su hijo, Daniel Sancho (29). El actor ha entablado comunicación para pedir perdón. El programa de Cuatro En boca de todos ha tenido acceso al mensaje que Rodolfo habría enviado a la hermana del fallecido, Darling, a través de Twitter.

Un escueto texto en el que, tras presentarse e interesarse por cómo están llevando estos durísimos momentos -"Hola, Darling. ¿Cómo estáis? Soy Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho"-, se habría disculpado inmediatamente con ella: "Lamento mucho lo sucedido con tu hermano".

A continuación, el protagonista de Al salir de clase confiesa que no sabe qué ha podido pasarle a su hijo para haber acabado presuntamente con la vida de Edwin, y en el que, muy afectado, expresa que piensa que Daniel "tuvo que haber tenido un trastorno".

[La policía tailandesa encuentra una amenaza de muerte de Edwin Arrieta en el móvil de Daniel Sancho]

Rodolfo Sancho en un acto público en Madrid, en septiembre de 2021. Gtres

"Disculpa, estamos muy confundidos con todo esto que está pasando. Somos dos familias destruidas", concluye Sancho padre, revelando con sinceridad a la hermana del fallecido lo terrible que está siendo este trance también para ellos.

Un mensaje que, como han contado en el programa de Cuatro, la familia de Edwin agradece, aunque han destacado que no tenían "ni idea" de que el padre de Daniel era un actor tan reconocido y querido en España, y es "un dato que les preocupa".

"La he liado. Olvidaros de mí"

Cuando se cumplen cuatro días de la entrada en prisión provisional de Daniel Sancho, y después de que la policía tailandesa le haya acusado formalmente de asesinato premeditado por la gran cantidad de pruebas que desmostrarían su culpabilidad, siguen trascendiendo los últimos pasos que el hijo de Rodolfo Sancho dio antes de pasar a disposición judicial e ingresar en la cárcel de Koh Samui.

Hace unas horas era la revista Lecturas la que revelaba el mensaje que el chef envió a sus familiares y amigos tras confesar ante las autoridades la autoría del atroz crimen: "Siento que estéis teniendo que ser de esas personas que sufren esto. Me estaba amenazando tanto a mí como a mi familia. Estaba defendiendo mi vida y la de todos los que quiero. Algún día conoceréis toda la verdad".

Daniel Sancho en una fotografía de sus redes sociales. EFE

Pero no ha sido el único mensaje que mandó Daniel a su entorno, ya que a pesar de estar detenido desde el pasado sábado tuvo acceso a su teléfono hasta que el juez decretó su ingreso en prisión el lunes.

Y fue precisamente el día que su presunto crimen trascendió públicamente -el pasado sábado, 5 de agosto, por la tarde- cuando el nieto de Sancho Gracia habló por WhatsApp con uno de sus íntimos amigos, como han contado en exclusiva en El programa del verano.

Preocupado ante las informaciones que estaban surgiendo en nuestro país acerca de su implicación en el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano, este amigo no dudó en ponerse en contacto con Daniel Sancho para saber si era cierto lo que se estaba diciendo en España. Y la respuesta de Daniel no pudo ser más reveladora y autoinculpatoria: "Es verdad, la he liado".

"Olvidaros de mí. Estoy bien, no tenía otra opción", le habría dicho a continuación, dejando entrever que en esos momentos ya era consciente del complicado horizonte judicial que le espera por el crimen si es declarado culpable.

El joven podría ser condenado a pena capital, aunque la estrategia de su equipo de abogados sería intentar reducir la condena a cadena perpetua -optaría a ser extraditado a España después de cumplir en Tailandia mínimo 8 años de cárcel-, presentando como 'eximentes' del asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta las amenazas de muerte a él y a su familia que el cirujano le habría enviado a su móvil y que en estos momentos estaría investigando la policía tailandesa.

Sigue los temas que te interesan