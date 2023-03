El lado íntimo de Austin Butler, el atractivo 'Elvis' que busca el Oscar: dos novias VIP y la muerte de su madre

And the Oscar goes to... es, quizás, la frase que más nervios genera entre los aspirantes a llevarse el máximo galardón del séptimo arte. Mucho más, si se trata de la primera nominación, como es el caso de Austin Butler (31 años), quien busca su primera estatuilla como mejor actor tras interpretar a Elvis Presley.

Aunque comenzó su carrera siendo un adolescente con varios papeles en Disney Channel y Nickelodeon, es ahora cuando se le cataloga como una estrella. Elvis ha sido su primer gran papel como protagonista dentro de la industria de Hollywood y, tanto por las críticas recibidas como por su nominación a los Premios Oscar, se cree que tendrá una larga y exitosa vida artística.

Tras una audición de cinco meses, Austin Butler se puso el traje del rey del rock and roll para explicar los momentos más memorables de su vida, desde sus inicios hasta que alcanzó el éxito internacional. Para conseguirlo, leyó, miró y escuchó todo lo que podía del mítico artista. Aprendió a hablar como Elvis, a cantar como Elvis e incluso, a moverse con Elvis.

Austin Butler en su papel de Elvis. Gtres

Para conectar con el personaje, Austin Butler también indagó en la vida personal del rey del rock and roll, descubriendo que el mítico cantante perdió a su madre cuando tenía 23 años. El joven actor vivió exactamente la misma situación y a la misma edad.

"Cuando me enteré de eso, fue una de esas cosas en las que sentí escalofríos, y pensé, está bien, puedo conectarme con eso", dijo el intérprete en una entrevista con la edición británica de la revista GQ.

La madre de Austin Butler murió en 2014 a causa de un cáncer, dejando un profundo dolor en el intérprete. "Le debo todo", confesó en una entrevista previo a los Globos de Oro. Lori, su progenitora, supo desde el primer momento que su hijo era un enamorado de la actuación y decidió dejar su trabajo para apoyarlo. "Me llevó a audiciones y a clases de actuación. Luego comencé a trabajar", confesó.

Para el intérprete, que busca alzarse con su primer Oscar, su madre también fue quien lo ayudó a salir de una "timidez paralizante" que, por un tiempo, marcó su personalidad. "Hacer el tonto con ella fue lo que me sacó de mi caparazón y lo que me inició en la actuación", confesó Saturday Night Live.

Austin Butler y Vanessa Hudgens durante una gala en Nueva York. Gtres

Además de su madre, la vida de Austin Butler ha estado marcada por otras dos mujeres mediáticas con quien ha vivido conocidas relaciones amorosas. La primera es Vanessa Hudgens (34), su pareja durante casi nueve años. La primera vez que se les vio juntos fue en septiembre de 2011, después de que la actriz terminara su relación con Zac Efron (35).

Butler y la cantante, que dio vida a Gabriella en High School Musical estuvieron juntos en sus momentos más dolorosos: la muerte de la madre de él y el fallecimiento del padre de ella. La ruptura se comunicó en enero de 2020 tras una ola de rumores que surgieron por no celebrar juntos la Navidad anterior.

Austin Butler y Kaia Gerber en las calles de Los Ángeles. Gtres

Tiempo después, Austin Butler rehizo su vida sentimental con Kaia Gerber (21), la hija modelo de Cindy Crawford (57). Aunque han preferido llevar su romance con discreción, sin hacer alusión el uno del otro, su affaire se confirmó en la alfombra roja de la Met Gala 2022, donde posaron juntos. Semanas más tarde, en el Festival de cine de Cannes, donde se presentó la película de Elvis por primera vez, se dieron un romántico beso.

