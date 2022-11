Kristina Lilley, Gabriela Elizondo en 'Pasión de Gavilanes', padece cáncer por tercera vez

Kristina Lilley (59 años), la actriz que da vida a Gabriela Elizondo en Pasión de Gavilanes, ha anunciado que padece cáncer de mama. Un diagnóstico que le fue detectado hace dos meses, pero que la intérprete ha dado a conocer este martes, 29 de noviembre, a través de su cuenta de Instagram.

En su habitual dinámica "mi despertar", en la que hace una reflexión a primera hora del día, la actriz ha compartido que vive "momentos difíciles que poco a poco se van superando". A través de un vídeo, Kristina Lilley explica con detalle la complicada situación que atraviesa.

"Hace dos meses me volvieron a diagnosticar un cáncer de seno. Rápidamente tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana... Me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga. Y bueno hacer lo que hay que hacer", cuenta la intérprete de Gabriela Elizondo.

Aunque es una situación complicada, la actriz se mantiene calmada y con buen ánimo. "De esto yo aprendo que nosotras no somos ni fuertes ni guerreras. Somos mujeres que aceptamos nuestra vulnerabilidad, aceptamos nuestras emociones... Y eso es lo que nos hace fuertes" dice la actriz en el vídeo.

En su monólogo, Lilley también recuerda la importancia de prestar atención a la salud. "Es importante hacerse el autoexamen, cuidarse y estar pendiente de uno mismo", comenta la actriz antes de asegurar que se encuentra "muy tranquila".

Aunque al final del vídeo confiesa que evitará leer comentarios y opiniones, tras desvelar que padece cáncer de mama, la recordada Gabriela Elizondo ha recibido un sinfín de mensajes por parte de sus seguidores, quienes no han dudado en demostrarle su apoyo y cariño.

Es la tercera vez que la actriz Kristina Lilley vive una situación similar. En 2010 le diagnosticaron un cáncer de cuello uterino que logró superar, ya que fue atacado "en una etapa in situ", tal y como explicó ella misma en una entrevista con el programa de televisión colombiano Bravíssimo.

Tres años más tarde, la actriz volvió a ser diagnosticada con cáncer. Entonces, de mama. "También fue una detección cercana, fui muy afortunada. Me hicieron la cirugía, me removieron el tumorcito, tuve unas 16 sesiones de radioterapia", comentó en su momento.

Kristina Lilley cuenta con una amplia trayectoria como actriz. Es conocida, principalmente, por haber interpretado a Gabriela Elizondo en las dos ediciones de Pasión de Gavilanes. En la telenovela da vida a las hermanas Norma, Sara y Jimena, y mantiene una relación sentimental con el villano Fernando Escandón. La colombiana también es recordada por su participación en La tormenta o La mujer en el espejo.

