Ashton Kutcher revela que perdió la vista y el oído por una enfermedad rara

El actor estadounidense Ashton Kutcher (44 años) ha luchado durante un año contra la vasculitis, una rara enfermedad autoinmune, que le afectó a la visión, la audición y el sentido del equilibrio.

Así lo reconoce el protagonista de Sin compromiso en un vídeo que difunde el medio Access Hollywood, especializado en noticias de celebridades. El medio estadounidense publicó esta confesión en un adelanto exclusivo de un próximo episodio de Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, un programa de National Geographic, donde participa el actor habló y en el que incidió sobre el "raro trastorno autoinmune que desarrolló".

"Como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio", reveló el actor al aventurero Bear Grylls, conductor del programa. Le tomó alrededor de un año reconstruir cada uno de sus sentidos de nuevo, explicó.

El actor recuerdo el extraño episodio que afectó gravemente a su salud.

La vasculitis es un trastorno autoinmune raro con muchas variaciones que puede causar inflamación de los vasos sanguíneos, lo que restringe el flujo sanguíneo y provoca daños en los órganos y en algunos tejidos.

El actor se siente afortunado de estar vivo y, a pesar de la experiencia, Ashton no deja que eso, ni ninguno de los desafíos de la vida, lo derribe. En cambio, los ve como oportunidades de crecimiento, asegura en el video de Access Hollywood.

Su gran apoyo

Ashton Kutcher y Mila Kunis (38) forman una de las parejas más herméticas de Los Ángeles, aunque se dejan ver muy juntos en sus redes y los paparazzi no tienen problema en fotografiarles por las calles con sus hijos. Tras casarse en 2015, su relación es ahora más sólida que nunca y se apoyan en todas las circunstancias. Mila ayudó a su marido en todo momento cuando hace dos años perdió la vista y el oído.

Sin embargo, ese susto ya pasó y la pareja vive el presente con fuerza y disfrutando de cada paso, y si puede ser con algo de privacidad. Por eso en 2020, justo después de que a Ashton le diagnosticaran la rara enfermedad, se mudaron de casa para tener mayor intimidad.

Ashton Kutcher y Mila Kunis vendieron su antigua mansión por 14 millones de dólares.

Las grandes estrellas de Hollywood trataban hasta el momento de ocultar al máximo posible su vida en familia en una impresionante mansión que poseían en Beverly Hills. Una lujosa propiedad a la que tenía gran cariño y que pusieron a la venta por 14 millones de dólares (12,50 millones de euros).

