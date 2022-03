Alina Kabaeva, la presunta amante de Vladímir Putin que se refugiaría en Suiza con sus hijos

A diferencia de Ucrania, Rusia no tiene primera dama. El junio de 2013 Vladímir Putin (69 años) se separó de Liudmila Pútina (64) y desde entonces el título sigue vacante. No obstante, es conocido que el líder político tiene amantes no reconocidas y para muchos, incluso, una relación de pareja consolidada con una conocida exdeportista. Se trata de Alina Kabaeva (28), la exgimnasta y medallista olímpica con la que tendría cuatros hijos en común.

Fue en 2008, año en el que Putin todavía estaba casada con Liudmila, cuando la prensa rusa se hizo eco del romance extramatrimonial que mantenía con la exdeportista. Pero en todo momento, el Kremlin lo negó e incluso censuró al medio que dio la información. Pero ahora el nombre de Alina Kabaeva ha vuelto a la actualidad y a copar titulares por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Precisamente el hermetismo con el que se desenvuelve Vladímir Putin ha despertado la curiosidad sobre su familia y el refugio de su entorno. En este sentido, el portal estadounidense Page Six ha contactado con una fuente que ha desvelado algunos detalles al respecto.

Vladímir Putin y su exmujer, Liudmila Pútina. Gtres

"Su familia está refugiada en un chalet muy privado y muy seguro en algún lugar de Suiza, al menos por ahora", informa el mencionado portal. Sobre los supuestos hijos que el líder ruso tiene en común con la exgimnasta, el medio explica: "Alina tiene dos niños pequeños y dos niñas gemelas con Putin que nacieron en Suiza. Todos los niños tienen pasaportes suizos, y me imagino que ella también".

Sobre Alina Kabaeva, apodada como "la mujer más flexible de Rusia", se conocen mayores detalles debido a su carrera deportiva. Nació en la capital del actual Uzbekistan, antes perteneciente a la Unión Soviética. Su interés por el deporte le viene por herencia, ya que es hija del exfutbolista y entrenador Marat Vazykhovich Kabayev (60).

Kabaeva se trasladó a Rusia por el trabajo de su padre y allí comenzó a entrenar gimnasia rítmica, práctica que le dio grandes triunfos y a la que puso fin en 2004. Tiene dos medallas olímpicas, 14 medallas en campeonatos mundiales y 21 medallas en campeonatos europeos. Por otro lado, la exdeportista ha sido noticia por sus trabajos en la industria del modelaje, su colaboración con la firma de relojes Longines y su portada en la revista Maxim, en la que posó desnuda.

La exdeportista también ha hecho vida política. Fue diputada en el Parlamento ruso, desde 2007 asta 2014, año en el que fue nombrada como presidenta del Consejo de administración del Grupo Mediático Nacional (NMG).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de АЛИНА КАБАЕВА |ФАН-СООБЩЕСТВО| (@alinakabaeva.official)

Relación con Putin

Desde que la prensa rusa vinculara a Vladímir Putin con Alina Kabaeva, la relación entre ambos se ha manejado como un secreto a voces. Se ha hablado del inicio de su romance, de sus supuestos hijos en común y de una alianza de matrimonio que llevaría la exgimnasta. Hasta ahora, ninguna información confirmada por el Kremlin y fotos de ellos juntos.

Alina Kabaeva, al igual que Putin, mantiene una vida muy discreta. No tiene redes sociales y desde 2018, cuando se le vio públicamente por última vez no hay rastro de ella. Algunos dan por hecho que vive en Rusia con el mandatario, pero a día de hoy estaría en Suiza o en un búnker nuclear en Siberia con el resto de familiares del político, según el politólogo ruso Valery Solovei.

[Más información: Los retoques de Vladímir Putin "para evitar transmitir emociones": el análisis experto de sus cambios]

Sigue los temas que te interesan