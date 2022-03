El hijo de Vicente Fernández asegura que el cantante se manifiesta "todos los días" tras su muerte

Han pasado casi tres meses desde que falleció el rey de las rancheras, Vicente Fernández. Sin embargo, su recuerdo sigue vivo en quienes siguieron su trayectoria musical y en aquellos que formaron parte de su círculo más cercano. Tanto su mujer, doña Cuquita (75 años), como sus hijos y nietos, suelen encontrarse con detalles que les recuerdan al artista. Incluso, tal y como ha desvelado su primogénito, en las últimas semanas han sentido la presencia del artista, a través de diversas manifestaciones en el que fuera su rancho y donde reposan sus restos, Los Tres Potrillos.

"Todos los días aparece la cruz que ustedes vieron en la fotografía en la cama. Es algo muy emocionante y muy gratificante saber que está la presencia de mi padre, la sentimos y estamos muy contentos por eso", expresó Vicente Fernández Jr. (58) durante una conversación con el programa Ventaneando, emitido en la televisión local. "Mi padre es lo que es y hablo en presente, porque la persona muere cuando dejas de pensar en él, es en gran porcentaje por la gran mujer que tuvo a su lado", añadió.

Pero el primogénito del rey de las rancheras no ha sido el único que ha sentido la presencia de Vicente Fernández desde que falleció el pasado 12 de diciembre. Refugio Abarca, conocida popularmente como doña Cuquita y con quien estuvo casada por más de 58 años, también ha expresado públicamente que sigue sintiendo el espíritu de su marido. "Increíble, pero se forma una cruz en mi cama, de verdad. Con la colcha se forma una cruz, diario. Yo le digo: 'No te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar'", expresó la viuda del cantante en alguna ocasión ante los medios de comunicación.

Antes, Álex Fernández (28), hijo de 'El potrillo' y nieto de 'Chente', ya había compartido la conexión que tuvo con su abuelo tras su triste partida. "Algo raro que me pasó fue cuando estaba su ataúd y que estábamos toda la familia, nos dieron la hostia y empecé a rezar. Empecé a decirle a mi abuelo que estuviera conmigo, que pudiera disfrutar de esta aventura conmigo hasta donde él quisiera y le dije: 'Dame una señal si me estás escuchando o no sé, van a creer que estoy loco'", recordó en una entrevista con el programa Venga la Alegría. Poco después, el joven sintió aquel gesto que le pedía al cantante. "Me dio un calambre en el dedo y es el dedo con el que dices 'sí'. Se me puso la piel chinita", aseguró.

Vicente Fernández falleció a los 81 años después de varias semanas ingresado en el hospital por una serie de problemas tras sufrir una caída en su casa que le produjo un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical. Durante semanas, su estado de salud fue muy delicado y, finalmente, no consiguió reponerse. Un día después de su partida, siguiendo su última voluntad, fue despedido con un gran homenaje en Los Tres Potrillos, su rancho de Jalisco construido hace más de tres décadas. Hasta allí se desplazaron sus familiares y seguidores, quienes honraron su memoria con una larga misa llena de música.

Herencia

Durante su conversación con Ventaneando, Vicente Fernández Jr. fue preguntado por la herencia que le dejó su padre y si era cierto que su hermano Alejandro (50) estaba fuera del testamento.

Sin querer entrar en detalles, el primogénito del rey de las rancheras contestó: "Me dejó lo mejor, ya lo tengo y es llevar su nombre. Somos los que somos y estamos los que estamos, toda la familia está".

