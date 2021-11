4 de 7

El intérprete de 'Shape of you' fue quien le dio el toque colorido a la alfombra roja de los MTV EMA 2021 al decantarse por un traje que se desmarcaba por completo de lo clásico. El artista apostó por un colorido 'look' de pantalón y chaqueta estilo 'tie dye' que llamó la atención de todos.