Gloria Trevi y su marido, investigados por presunto fraude fiscal

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano está investigando a la famosa cantante mexicana Gloria Trevi (53 años) y a su marido por lavado de dinero y por defraudación, según informó este pasado lunes la institución.

En un breve mensaje, la UIF confirmó que existe una investigación contra Gloria Trevi y su esposo del 8 de septiembre por defraudación fiscal y por lavado de dinero. Medios locales reportaron en las últimas horas que la UIF, organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda, presentó una denuncia contra Trevi y su marido.

Según el diario La Jornada, la denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 8 de septiembre al considerar que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas (Estados Unidos) son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.

La cantante Gloria Trevi sobre el escenario. Gtres

De acuerdo con el periódico, entre mayo y junio pasados la empresa Great Tallent LLC cambió de director y Gloria Trevi fue sustituida en la dirección de la compañía, cargo que recayó en su esposo. En los últimos años, mediante transferencias a esa compañía, se habría evadido al fisco hasta 400 millones de pesos (uno 20 millones de dólares), de acuerdo con el diario El Universal.

En la denuncia presentadas por la UIF se indica también que el marido lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y seis personas físicas, entre ellas Trevi, de 53 años. La cantante es una de las figuras más reconocidas musicalmente en México y lleva décadas de carrera pese a que fuertes polémicas han rodeado su trayectoria.

En enero de 2000, la artista, su exrepresentante Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, conocida como "Mary Boquitas", fueron detenidos en Río de Janeiro (Brasil) bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores. Trevi pasó tres años en la cárcel y fue extraditada a México, donde resultó absuelta y recuperó su libertad en septiembre de 2004.

Su familia, víctima de la Covid-19

Trevi y su marido en unas vacaciones en Tulum en 2018. Gtres

El pasado mes de julio, EL ESPAÑOL entrevistó a la cantante con motivo del lanzamiento de su nuevo sencillo, Nos volvimos locos. Entonces desveló que su marido y uno de sus hijos habían padecido coronavirus. "Armando se encuentra ya bien, con anticuerpos y la vacuna. Gracias a Dios. Le dio justo poco antes de que me fuera yo a los Premios Juventud el año pasado y ya no me fui. Me dio miedo de contagiar a alguien en el avión y de estar yo enferma. A mí nunca me dio la enfermedad, hasta la fecha. Ya estoy vacunada", aseguró. Y añadió: "¡Pero luego le dio a uno de mis hijos! Ahí sí viajé, fui a los premios Lo Nuestro, donde me iban a hacer un reconocimiento, y el día de los premios no llega mi vestuario, mi ropa, no llegaba nada... Porque se cerraron países. En el momento en que me estaban dando esa noticia, llegan y me dicen que Miguel Armando tiene Covid. Yo quería en ese momento dejarlo todo e irme a ver a mi hijo, pero él estaba en un colegio militar y me dijeron que no me iban a dejar verlo. Porque estaba en cuarentena absoluta. Luego pude verlo, estar con él. Él estaba jugando a videojuegos. Gracias a Dios, su malestar fue levísimo".

