Paris Hilton se compromete por cuarta vez: ¿será la definitiva?

Hay muchas maneras de celebrar un cumpleaños tan redondo como el número 40. A Paris Hilton no se le va a olvidar en la vida. Eso, seguro. Su pareja, Carter Reum (40) sorprendió a la celebrity en esa celebración íntima de su cambio de década poniendo la rodilla en el suelo, sacando un anillo del bolsillo y pidiéndole que se convierta en su esposa. Ella, no solo ha aceptado, sino que quiso compartir con sus seguidores.

Paris posteaba dos pequeños vídeos realizados con fotografías de ese momento en el que ambos iban conjuntados, vestidos de blanco de arriba a abajo. "Cuando encuentras a tu alma gemela, no solo lo sabes: lo sientes. Mi amor y yo hemos estado juntos desde nuestra primera cita, y para mi cumpleaños, él ha organizado un viaje especial a un paraíso tropical. Mientras caminábamos hacia la cena por la playa, Carter me llevó a una cabaña adornada con flores y se dejó caer sobre una rodilla", describe el momento la heredera del imperio hotelero Hilton. "Dije que sí, sí para siempre. No hay nadie con quien prefiera estar para siempre. Para ver más fotos de mi sueño de cumpleaños hecho realidad, visite ParisHilton.com. Aquí está el amor: de esa clase de amor para siempre", termina emocionada.

Paris y Carter comenzaron su relación a principios de 2020. Les ha bastado poco más de un año para dar ese paso y empezar a pensar en boda. Tal y como ella misma ha explicado en declaraciones a la revista People, el confinamiento por la pandemia ha sido determinante para fortalecer la relación y para darse cuenta de que, este sí, es el hombre de su vida: "Este pasado año con el virus se han acelerado muchas cosas. Como alguien que viajaba constantemente, ahora he tenido la oportunidad de quedarme en casa y revaluar lo que era importante para mí. Mi relación y el tiempo que he pasado con Carter ha sido un regalo. Estoy emocionada por nuestra siguiente etapa".

Él tampoco se queda corto a la hora de hablar de su futura mujer: "He tenido la oportunidad única de conocer a la Paris real gracias a todo el tiempo que hemos pasado juntos los últimos 15 meses. No puedo sentirme más afortunado de saber que va a ser mi futura esposa y mi compañera de por vida. Paris es alguien que brilla con su bondad, su ética de trabajo, su autenticidad y con esa voz que hace que el mundo sea un lugar mejor. Lo mismo que seguirá haciendo como futura madre y esposa".

Muy emocionada ante el momento, no podía evitar realizar una segunda publicación unas horas más tarde. Como si se le hubiese algo que contar en el tintero: ¡Mi sueño de cuento de hadas se hizo realidad! ¡Amo tanto a mi futuro esposo! ¡La mejor sorpresa de cumpleaños! ¡Muy emocionada de ser tu esposa!", se puede leer junto a ese otro vídeo que cuenta con casi tres millones de reproducciones.

El anillo

Además, Paris aprovechaba esa intervención en la mencionada cabecera para dar detalles de la joya exclusiva que contenía esa caja que se puede ver en los vídeos de sus redes sociales. "Contactó con Jean Dousset, el tataranieto de Louis-François Cartier, para diseñar un anillo impresionante que parece estar iluminado desde dentro", explica Hilton sobre esta pieza a la que, como no podía ser de otra manera, se ha bautizado con el nombre de Paris. Una luz que se puede apreciar en la foto que ha compartido en su página web.

anillo-paris-hilton ParisHilton.com.

Una joya que no es la primera que luce en sus manos, porque esta es la cuarta vez que le han propuesto pasar por el altar. Todas ellas, se ha quedado a las puertas del matrimonio. La primera, fue en 2002, con Jason Shaw (47). Un año duró el compromiso. La segunda le llegó en 2005, con el productor Paris Latsis (38). La última (y la vez que más cerca estuvo de que la boda se celebrase) fue en 2018, con el actor Chris Zylka (35), la relación anterior a la que mantiene con Carter.

