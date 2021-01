La exmujer de Larry King desvela la verdadera causa de su muerte: no fue coronavirus

El pasado sábado, 23 de enero, nos dejaba Larry King. El mítico presentador de la televisión estadounidense fallecía a los 87 años y, aunque en un primer momento se apuntó a que el motivo de la muerte había sido el coronavirus, lo cierto es que, ahora, su exmujer, Shawn King (61) lo ha desmentido. Y ha ofrecido los detalles del verdadero motivo por el que murió Larry: una infección que se extendió por todo su cuerpo y que los médicos del Cedar-Sinai Medical Center de Los Ángeles no fueron capaces de frenar. Una septicemia que remató a un hombre maltratado por los problemas de salud en los últimos años.

Shawn, que se separó de Larry en 2019 después de más de 20 años de matrimonio, ha sido la encargada de dar la versión oficial del fallecimiento del comunicador, rompiendo así su silencio tras cinco días en los que no había realizado declaraciones. Ha sido en Entertainment Tonight donde ha revelado que "estaba listo para marcharse, eso puedo decirlo con certeza". También que pudo despedirse de él mediante una videollamada: "Fue hermoso, cariñoso... simplemente perfecto. Era todo familia. No había mundo del espectáculo, nada de eso".

"No quería dejarnos, pero su pequeño cuerpo había sufrido tanto y por tantas razones que, cuando escuchamos la palabra coronavirus, sentimos una gran congoja. Pero lo superó, consiguió superarlo, aunque le pasó factura, y una infección no relacionada fue lo que finalmente nos lo arrebató. Y no se marchó sin pelear, vaya que no", explicaba sobre la causa que se llevó a una de las grandes estrellas de la pequeña pantalla en Estados Unidos.

Larry junto a su quinta y último mujer, Shawn. Gtres.

Shawn y Larry se casaron el 5 de septiembre de 1997 (era la quinta boda para él), y juntos tuvieron cuatro hijos (de los cuales, solo dos están vivos en la actualidad y de quienes ha pedido a su ex que cuide ahora que él ya no está). En 2010, el presentador pidió el divorcio, pero tan solo tres meses después se arrepintió y dio marcha atrás con todo el papeleo. Nueve años más tarde, volvió a iniciar los trámites, alegando diferencias irreconciliables y dando por finalizada su historia de amor.

En aquel momento, desde la revista People se apuntó que los problemas de salud de Larry habían sido los causantes de que diera el paso para disolver su matrimonio. En abril de 2019 sufrió una angina de pecho que le llevó a quirófano para someterse a una anginoplastia. Un mes más tarde, un derrame cerebral le dejó en coma durante varias semanas.

