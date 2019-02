Kim Kardashian: terremoto en Los Ángeles con su vestido más inesperado y atrevido

Kim Kardashian (38 años) lo ha vuelto a hacer. La estrella vendría a ser en Estados Unidos lo que Cristina Pedroche (30) el día de las Campanadas en España: lo más comentado. Kardashian ha dado la campanada con el último vestido que ha lucido. Un diseño en negro del diseñador Thierry Mugler (70) no apto para todas las mujeres, solo para las seguras de sí mismas, tengas curvas o no. El atuendo dejaba poco a la imaginación. Y aunque sea un vestido de pasarela, lo cierto es que la más famosa de las Kardashian no ha dudado en calzárselo para unos premios de belleza, los Hollywood Beauty Awards.

El vestido era más que imposible; cubría estratégicamente la zona del contorno y no le faltaba detalle. Así, un vestido negro ceñido con abertura en la pierna, unos manguitos a modo de pulseras y muchas aberturas en la parte superior, tantas que solo tapa la parte más íntima de sus pechos. Todo ello, acompañado de un recogido ceñido que le da todo el protagonismo a otras partes de su cuerpo. Por diseños como estos, Mugler se está convirtiendo esta semana en el gran protagonista de las red carpet.

Kim junto a su estilista en la gala. Redes sociales.

La semana pasada, la cantante Cardi B (26) sorprendía con un vestido vintage 1995 del diseñador durante la 61 edición de los premios Grammy celebrada en el Staples Center de Los Ángeles, que emulaba a una Venus con un diseño de una espectacular falda en negro de terciopelo combinado en rosa seda y guantes largos a juego, un vestido con todo lujo de detalles de un diseño que cumplía 20 años. La mujer de Kanye West (41) se convertía en la acompañante del estilista Chris Appleton, uno de los peluqueros de las estrellas. El estilista cuenta en su clientela no solo con Kim, sino con sus hermanas, Ariana Grande (25) y también con Jennifer López (49), Katy Perry (34) o Christina Aguilera (38) y esta pasada noche ha sido muy grande para él que recibía uno de los galardones de los Hollywood Beauty Awards. Appleton antes de ir a la gala también se encargó del estilismo de Kim Kardashian, el cual le realizó un moño muy estirado con un cuidadoso trabajo por detrás, que no es de extrañar que se haya convertido en uno de los peluqueros más laureados.

Pensar en el apellido Kardashian es pensar en excentricidad. Desde hace ya bastante tiempo el clan Kardashian ha conseguido revolucionar la industria de la moda; de hecho, su éxito es tal, que ha dado lugar al famoso efecto Kardashian. Las hermanas consiguen que toda su ropa y accesorios, por extravagantes que sean, se conviertan en las prendas estrella del street style. No se puede decir que lleven una existencia discreta, todo lo contrario; siempre consiguen revolucionar el panorama, bien con sus atuendos o con sus excéntricas ocurrencias.

Kim y Kanye, padres por cuarta vez

La familia West Kardashian. Gtres

Fue a comienzos del mes de enero cuando el matrimonio anunció la feliz buena nueva: serán padres por cuarta vez. Concretamente, en el mes de mayo. La pareja de celebrities ha vuelto a recurrir a la gestación subrogada, por los problemas de salud de la empresaria, según desvelaba entonces la revista People. La gestante elegida para este nuevo miembro de la familia sería la misma que gestó a su hija Chicago, nacida el 15 de enero de 2018, con quien Kim ha entablado muy buena relación.

Otro medio estadounidense, Us Weekly, añadía más detalles sobre este nuevo miembro del clan West Kardashian y aseguraban que se trata de un niño que nacerá "a principios de mayo". La llegada de un nuevo miembro a la familia sorprendía a propios y extraños, ya que el matrimonio no había dado ninguna pista al respecto. De hecho, cuando se le preguntaba a Kim si pensaba en tener más niños, siempre respondía con evasivas. Como hace unos meses en una entrevista con la edición americana de ELLE, cuando aseguraba: "Mi hogar y mi corazón se sienten realmente llenos en este momento...", para luego añadir: "No creo que pueda manejar más que eso... No tengo tiempo para más".

