Dormitorio con piscina y paredes con medusas: así es la casa más cara del mundo

The One. Este es el nombre que recibe la que hasta ahora es la casa más cara del mundo. La mansión se extiende sobre una colina con vistas de 360 grados en Bel-Air (Los Ángeles) y aún está en construcción. Se espera que salga a la venta esta primavera, según pública The Times.

Uno de los aspectos más sorprendentes de esta casa es que una de sus 20 habitaciones tiene más de 5.000 metros cuadrados. Se trata de la suite principal que cuenta con piscina, su propia oficina y cocina. Es casi como un inmueble independiente dentro de la misma casa.

Además la mansión dispone de otras cuatro piscinas más, cinco ascensores y una discoteca para el disfrute del millonario que adquiera la propiedad y sus amigos. También cuenta con un salón de belleza de tamaño comercial y un salón donde el techo y las paredes están hechas de acuarios con medusas.

Está entre las casas más grandes de América y su precio de venta es de más de 500 millones de dólares, el más alto hasta la fecha. En uno de los extremos hay un edificio separado con siete habitaciones para el personal.

Salón con medusas en las paredes y en el techo.

Su constructor

Nile Niami (49 años) es la persona que ha construido The One. Es un ex productor de B-movie que fue criado por su madre en una casa de 1.100 metros cuadrados en Los Ángeles. Desde que comenzara su trayectoria profesional ya son más de 30 casas que ha levantado en la ciudad, especializándose en casas de lujo en barrios acomodados.

En 2012, compró el terreno de la cima de The One por 28 millones de dólares. Redujo a escombros la edificación que había en su lugar, modificó la parte superior de la colina para mejorar las vistas de la nueva propiedad y trajo al arquitecto Paul McClean para construirla.

Ambos aseguran que el tamaño y el punto de vista de la propiedad lo hacen un lugar único en el mundo. Sin embargo, algunos expertos inmobiliarios dudan de que la propiedad se venda por un precio tan elevado.