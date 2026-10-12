El contratiempo de Leonor en el desfile de la Fiesta Nacional: se le cae el Toisón de Oro y pide permiso al Rey para recogerlo

La plaza de Neptuno de Madrid ha sido el escenario principal de los actos centrales de este lunes, 12 de Octubre, Día de la Hispanidad, una celebración que este año está marcada por la histórica y esperada visita de los Reyes de España a Ceuta y Melilla.

Bajo una mañana soleadísima, la jornada ha arrancado puntualmente a las 11:03 horas con la llegada de Sus Majestades los Reyes, Felipe VI (58 años) y Letizia (54), a bordo del clásico Rolls-Royce negro del Ejército de Tierra.

Tras recibir el saludo de las más altas autoridades del Estado, la atención se ha centrado en el jefe del Estado, la Reina y sus hijas, la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (19).

El instante en el que la princesa Leonor se le cae el Toisón de Oro de su banda. Al percatarse, pide permiso al Rey y se agacha para recogerlo, en un gesto espontáneo | Casa de S.M el Rey. https://t.co/1MmOzgiY6p — Jose Moreno (@Josemn1_) October 12, 2026

El momento más comentado de la parada militar ha tenido como protagonista a la princesa de Asturias, quien ha reaparecido en esta cita haciendo valer su condición de heredera y futura capitana general de los ejércitos cuando llegue su momento.

Para esta solemne ocasión, Leonor ha lucido el uniforme de gala del Ejército de Tierra, correspondiente a su rango de dama alférez cadete, compuesto por guerrera caqui, camisa blanca, zapatos negros y la característica gorra de plato.

Sobre su hombro derecho prendían los cordones de gala dorados, sujetos a los botones de la guerrera, y en el pecho portaba, al igual que su padre, la prestigiosa condecoración del Toisón de Oro.

Nada más descender del vehículo, un pequeño contratiempo de Leonor ha roto por un segundo el estricto protocolo de la jornada: el enganche del Toisón de Oro se ha desprendido accidentalmente de la guerrera y la joya ha terminado cayendo al suelo.

Felipe VI, colocándole bien el Toisón a Leonor. EFE

El rey Felipe VI, situado a su lado en la tribuna de honor, se ha percatado al instante del desprendimiento de la insignia y ha advertido, discretamente, a su hija mediante un rápido gesto visual.

Tras mirar a su padre, como pidiéndole permiso, la heredera ha reaccionado con gran naturalidad: se ha agachado para recoger la condecoración del pavimento.

Sin perder la compostura ni interrumpir la marcha de la ceremonia, la Princesa se ha guardado el broche de inmediato en uno de los bolsillos de su uniforme.

El incidente, resuelto en apenas unos segundos, se ha convertido en una muestra más de la profesionalidad y las tablas institucionales que la princesa de Asturias ha adquirido tras su paso por las academias militares.

Una vez situada la Familia Real en la tribuna real de la plaza de Cánovas del Castillo, junto a la fuente de Neptuno, donde ha presenciado el desfile, el rey Felipe VI, situado al lado de Leonor, no ha dudado en intercambiar impresiones con ella de lo sucedido.

No sólo esto, el monarca se ha girado hacia la heredera al trono y le ha recolocado la insignia del Toisón.

Tras el desfile, los reyes de España y sus hijas presidirán la tradicional recepción en el Palacio Real.

La historia del Toisón de Oro

El Toisón lo ha lucido Leonor prendido a su corbata. Gtres

Conviene recordar que el Toisón de Oro es una de las órdenes de caballería más antiguas de Europa. La fundó en 1430 Felipe el Bueno, duque de Borgoña. Su emblema es un vellocino de oro que cuelga de un collar y representa una distinción de gran relevancia para la monarquía española.

Felipe VI impuso la condecoración a su hija el 30 de enero de 2018, cuando cumplió 50 años. Desde entonces, el Toisón de Oro acompaña a la princesa como símbolo de su función institucional y de su preparación para convertirse en la futura Reina de España.