Hallada sin vida una de las médicas de cabecera del rey Carlos III y Camilla: acusan a su marido del asesinato

Reino Unido se ha despertado esta mañana del miércoles, 7 de octubre, con una de esas noticias que erizan la piel. Una de las médicas de cabecera de la Casa Real inglesa ha sido asesinada mientras organizaba una fiesta infantil para sus hijos y todo apunta a que el presunto asesino es su marido.

La mujer fue hallada sin vida en su casa, que se encuentra cerca de la finca de Sandringham, con signos de violencia. Según las primeras investigaciones, la mujer de 45 años fue golpeada y estrangulada hasta la muerte. La autopsia preliminar reveló que se había producido una lesión por traumatismo contundente en el lateral de la cabeza.

Horas después su marido, también de 45 años, era arrestado y acusado de asesinato. Este mismo miércoles ha comparecido ante el Tribunal sin mostrar emoción ninguna durante la vista, como ha destacado la prensa inglesa. El hombre permanece bajo custodia y mañana, jueves, volverá a prestar declaración.

La doctora asesinada y su marido. Redes sociales

Conocida profesionalmente como la doctora Hannah Terry, trabajaba como médica en el Centro Médico de Grimston, próximo a la finca donde la Familia Real inglesa tiene su casa de campo. Según diversos medios británicos, la doctora atendió a miembros de la Familia Real, incluida la reina Camilla (76).

La profesional también estaba vinculada a una empresa de tratamientos estéticos. Los vecinos declararon al diario The Telegraph que la doctora Terry vivía en la casa con su marido, Mark Cain, director de una empresa de consultoría energética, y sus tres hijos, todos menores de 14 años. La describieron como "una mujer encantadora y una madre maravillosa".

El rey Carlos III (77 años) y su esposa ya han sido informados del fallecimiento, si bien no se ha hecho público un comunicado oficial de Buckingham Palace al respecto.

Si ha llamado la atención la presencia del monarca en la iglesia de Wren, en St. James, en una visita que no formaba parte de la agenda real. Además, lucía una corbata de color negro que indica luto.

El centro médico donde trabajaba la mujer asesinada permanece cerrado. Tras el conocimiento de la noticia, el equipo médico declaró en las redes sociales: "Lamentamos informar a los pacientes de que el Centro Médico Grimston, incluida la farmacia, permanecerá cerrado temporalmente debido a las circunstancias extremadamente difíciles que afectan a nuestro equipo".

Policía acordonando la zona. Getty Images

"Pedimos disculpas por las molestias y agradecemos su paciencia y comprensión en lo que es un momento muy difícil para nosotros colegas". conluyeron en el mensaje sin dar más explicaciones de lo ocurrido.

En 2023, el presunto asesino fue presidente del AMPA (Asociación de Padres y madres de Alumnos) de un internado privado cercano. Su director ha enviado una carta a los padres a la que ha tenido acceso The Telegraph: “Todos estamos profundamente afectados por el fallecimiento, pero estamos intentando, por el bien de los niños, mantener la escuela con la mayor normalidad posible... Nuestros pensamientos están con la familia en estos momentos difíciles”.