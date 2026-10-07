Haakon y Mette-Marit, de nuevo en el centro de la polémica: recibirán 3 millones de euros para gastos el próximo año

El Gobierno de Noruega ha presentado su propuesta de presupuesto estatal para 2027, un documento que recoge los ingresos y gastos previstos para el próximo año y que también establece la financiación destinada a la Casa Real.

La principal novedad es que el rey Haakon (53 años) y la reina Mette-Marit (53) recibirán conjuntamente 30,9 millones de coronas noruegas -casi tres millones de euros), una asignación anual financiada por el Estado y exenta de impuestos.

La cantidad supone casi el doble de los 16,2 millones de coronas -1,5 millones de euros- que recibieron el rey Harald y la reina Sonia (89) en el presupuesto de 2026. El aumento coincide con la reorganización de la Familia Real tras el fallecimiento de Harald y el posterior cambio de trono.

Mette-Marit y Haakon en una imagen de archivo. Getty Images

En total, la propuesta presupuestaria contempla 319 millones de coronas -casi 30 millones de euros- para la Casa Real noruega. De esta cantidad, 30,9 millones corresponden a la asignación de la pareja real, mientras que los otros 288 -casi 27 millones de euros- se destinan al funcionamiento de la Corte Real, que incluye los gastos de personal, organización y actividad institucional.

La cifra total supone un incremento respecto al presupuesto de 2026, cuando la Casa Real recibió alrededor de 307 millones de coronas -más de 28 millones de euros-. En aquel ejercicio, el presupuesto incluía 16,2 millones para el rey Harald y la reina Sonja, 13,5 millones -1,2 de euros- para el entonces príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit, además de 278 millones -26 millones de euros- para la Corte Real.

El Gobierno también propone reservar nueve millones de euros para los viajes oficiales al extranjero que realicen los miembros de la familia real durante 2027.

Ingrid y Sonia, sin asignación

La propuesta no contempla una partida presupuestaria específica para la reina Sonia ni para la princesa heredera Ingrid Alexandra (22). Según un informe del Ministerio de Digitalización y Gestión difundido por VG, la Corte Real no presentó una solicitud para conceder a la heredera una asignación económica propia.

En presupuestos anteriores, tanto la pareja real como la pareja de príncipes herederos recibían asignaciones separadas. Para 2027, sin embargo, el Gobierno ha optado por reunir ambas cantidades en una única partida destinada al nuevo rey y a la reina consorte.

La distribución del presupuesto refleja los cambios producidos en la institución después de la muerte del rey Harald, el pasado 28 de agosto. Haakon y Mette-Marit asumieron el papel de pareja real, mientras que Ingrid Alexandra pasó a ser la princesa heredera. Noruega dejó de contar así con un príncipe heredero.

Sonia ocupa ahora la posición de reina madre, según la denominación empleada por la propia Casa Real.

Reina viuda Sonia y su nieta Ingrid Alexandra. Getty Images

La nueva estructura también llega en un momento delicado para la actividad oficial de la Familia Real. La enfermedad de Mette-Marit ha obligado a reducir progresivamente el número de compromisos públicos que asume, mientras que el rey Haakon ha representado en numerosas ocasiones a la institución en solitario.

La propuesta del Gobierno noruego ha reavivado el debate sobre el coste de la monarquía. En una encuesta realizada por uno de los principales medios noruegos, muestra que cuatro cde cada diez ciudadanos consideran excesiva la cantidad que recibirá la nueva pareja real con cargo a los presupuestos públicos.