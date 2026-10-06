El divertido momento en que Felipe VI se anima a hablar finés en la cena de gala en Finlandia: la reacción de la reina Letizia

Los reyes de España, Felipe VI (58 años) y Letizia (54), continúan con su intenso viaje de Estado en Finlandia, que comenzó este pasado lunes, 5 de octubre, y concluye este miércoles, día 7. Cerca de 72 horas cargadas de compromisos institucionales.

Una visita oficial al país nórdico, la primera que han emprendido los actuales Reyes -el último viaje de Estado tuvo lugar hace 37 años, con Juan Carlos (88) y Sofía (87) a la cabeza de la Institución- que está dejando grandes anécdotas. Sobre todo, por la espontaneidad del rey Felipe.

Como broche de oro a una intensa jornada, este martes los monarcas han concluido su periplo por Helsinki con una cena de gala que el presidente finlandés, Alexander Stubb (58), y su esposa, Suzanne Innes-Stubb, han ofrecido en su honor.

La velada, que ha comenzado a las 18:30 horas locales, se ha celebrado en el Salón de Estado del Palacio Presidencial, y ha reunido a cerca de un centenar de invitados.

En el transcurso del banquete se ha vivido una de las escenas más espontáneas y simpáticas de la visita de Felipe y Letizia a Helsinki.

El protagonista: el jefe del Estado, Felipe VI. En un momento dado de la cena, el padre de Leonor de Borbón (20) ha decidido responder con unas palabras en la lengua local al gesto que ha tenido previamente Alexander Stubb.

El presidente finlandés ha pronunciado parte de su intervención en español; un detalle que el Rey ha querido reconocer públicamente.

Los Reyes, en la cena de gala. Gtres

Después de destacar el esfuerzo lingüístico de su anfitrión, Felipe ha tenido un gesto similar con él y con su esposa. Así, ha entonado en finés el saludo protocolario dirigido al presidente de la República y a Suzanne Innes-Stubb.

"Arvoisa tasavallan presidentti ja rouva Innes-Stubb", ha entonado Felipe, no sin ciertas dificultades, que ha sorteado con gran desenvoltura.

En castellano, esta frase significa: "Excelentísimo Señor Presidente de la República y señora Innes-Stubb".

A continuación, el monarca ha agregado las fórmulas correspondientes a "damas y caballeros" y "buenas noches".

La breve intervención en finés del rey Felipe han provocado sonrisas entre los invitados. Especial mención merece la reacción de la reina Letizia, que ha observado a su marido con una expresión divertida y cómplice.

Sea como fuere, el gesto de Felipe VI ha roto por unos instantes la solemnidad de la ceremonia y ha permitido ver una faceta más cercana de la pareja real durante una de las citas principales de su viaje oficial.

🇫🇮 Cena de gala ofrecida por el presidente de la República de Finlandia, Alexander Stubb, y la primera dama, Suzanne Innes-Stubb, en honor de los Reyes, con ocasión de su Viaje de Estado. ➡️https://t.co/NhJAallCgQ https://t.co/WnfUIikhmR — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 6, 2026

"Esto te lo tienes que aprender"

No ha sido este el único comentario espontáneo que ha dicho el Rey en su viaje a Finlandia; tampoco la primera ocasión en que se ha atreviso a hablar en finés

Nada más aterrizar en el país de Europa del Norte, los Reyes se desplazaban hasta el Hotel NH Collection Helsinki Grand Hansa. Allí, Felipe VI y Letizia presidieron una recepción con representantes de la colectividad española residente en el país.

En ese encuentro, los monarcas se reunieron con un grupo de españoles que viven en Finlandia -empresarios, docentes, artistas, científicos y estudiantes, entre otros- para agradecerles su papel como "enlace humano" entre ambos países.

Ante las difíciles pronunciaciónes, Capvia, el Rey tira de confianza a la Reina y le dice "Eso te lo tienes que aprender" 😄😄. Un Rey donde para el la Reina lo es todo. https://t.co/JtYW7Xf7wI — Pakiño ൠ ♰👑⚜️🇪🇦🇻🇦 (@iPakino89_) October 5, 2026

Felipe VI abrió su intervención diciendo: "Hace apenas unas horas que la Reina y yo hemos llegado a Helsinki, y nada podía hacernos sentir más en casa que reunirnos con vosotros".

Acto seguido, el padre de la infanta Sofía (19) habló sobre el español que se habla en Finlandia. "Son 23.000 los alumnos que lo estudian en los colegios -entre ellos, los de la sección bilingüe de la Escuela Pública de Käpylä".

Al pronunciar el nombre de ese colegio, Felipe se vio en serios apuros en cuanto a la pronunciación. Tras esto, se dirigió a Letizia y le hizo ver: "Esto te lo tienes que aprender", pues la Reina tenía que visitar en breve dicho centro.